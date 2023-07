12500 എൻട്രികൾ: ഹാങ്ചൗ ഗെയിംസ് റെക്കോർഡിലേക്ക്

മത്സരാർഥികളുടെ എണ്ണത്തിൽ സർവകാല റെക്കോർഡിലേക്ക് ഹാങ്ചൗ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ്. സെപ്റ്റംബർ 23ന് ആരംഭിക്കുന്ന ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിനായി ഇതുവരെ 12500 മത്സരാർഥികൾ എൻട്രി സമർപ്പിച്ചതായി സംഘാടക സമിതി അറിയിച്ചു. രാജ്യങ്ങൾക്ക് എൻട്രികൾ പിൻവലിക്കാനുള്ള സമയപരിധി 26ന് അവസാനിക്കും. ഇതിനുശേഷമേ പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ അന്തിമ കണക്ക് വ്യക്തമാകൂ. എങ്കിലും ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് മത്സരാർഥികളിലെ റെക്കോർഡിലേക്കാണ് ഹാങ്ചൗവിന്റെ കുതിപ്പ്. 2018ലെ ജക്കാർത്ത ഗെയിംസിൽ 11,300 അത്‍ലീറ്റുകളാണ് പങ്കെടുത്തത്.



45

ഏഷ്യൻ ഒളിംപിക് കൗൺസിലിന് കീഴിലുള്ള 45 അംഗ രാഷ്ട്രങ്ങളും ഇത്തവണത്തെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിനായി റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

600

ഇന്ത്യ, ചൈന, ജപ്പാൻ, ദക്ഷിണ കൊറിയ, തായ്‌ലൻഡ്, ഹോങ്കോങ് എന്നീ 6 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അറുന്നൂറിലേറെ വീതം അത്‍‌ലീറ്റുകൾ.

43

കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള മത്സരയിനം അത്‌ലറ്റിക്സാണ്. 43 രാജ്യങ്ങൾ മത്സരിക്കും.

English Summary: Hangzhou Asian Games to all-time record for number of competitors