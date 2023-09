ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഇന്നലെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് 5 മെഡൽ

19–ാമത് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യ കുതിപ്പു തുടങ്ങി. ഗെയിംസിലെ മെഡൽ പോരാട്ടങ്ങളുടെ ആദ്യദിനം 3 വെള്ളിയും 2 വെങ്കലവുമാണ് ഇന്ത്യയുടെ നേട്ടം. റോവിങ്, ഷൂട്ടിങ് മത്സരങ്ങളിലാണു മെഡലുകൾ. വനിതാ ക്രിക്കറ്റിൽ, ബംഗ്ലദേശിനെ തോൽപിച്ച് ഫൈനലിലെത്തിയ ഇന്ത്യൻ ടീം മെഡലുറപ്പാക്കുകയും ചെയ്തു.



ഷൂട്ടിങ്ങിൽ വനിതകളുടെ 10 മീറ്റർ എയർ റൈഫിളിൽ ഇന്ത്യൻ ടീം വെള്ളി നേടി. ഈ ടീമിൽ അംഗമായിരുന്ന രമിത ജിൻഡാൽ 10 മീറ്റർ എയർ റൈഫിൾ വ്യക്തിഗത ഇനത്തിൽ വെങ്കലവും സ്വന്തമാക്കി. പുരുഷ വിഭാഗം ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ഡബിൾ സ്കൾ, കോക്സ്ഡ് 8 ഇനങ്ങളിൽ വെള്ളിയും കോക്‌ലെസ് പെയർ ഇനത്തിൽ വെങ്കലവുമാണ് റോവിങ്ങിൽ ഇന്ത്യയുടെ മെഡലുകൾ. ഇന്നലെ ആകെ 12 ഫൈനലുകളിലാണ് ഇന്ത്യൻ അത്‌ലീറ്റുകൾ മത്സരിച്ചത്. ഇന്ത്യൻ പുരുഷ വോളിബോൾ ടീം കരുത്തരായ ജപ്പാനോട് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ തോറ്റു പുറത്തായി.

