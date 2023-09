ഷൂട്ടിങ് റേഞ്ചിലെ വെടിമുഴക്കം... റോവിങ് ലെയിനുകളിലെ തുഴക്കരുത്ത്... മെഡൽപെരുക്കവുമായി ഇന്ത്യ! 19–ാം ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ റോവിങ്, ഷൂട്ടിങ് മത്സരങ്ങളിലായി 3 വെള്ളിയും 2 വെങ്കലവുമായി മെഡൽപോരാട്ടങ്ങളുടെ ആദ്യദിനത്തിൽ ഇന്ത്യ സാന്നിധ്യമറിയിച്ചു. വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് സെമിയിൽ ബംഗ്ലദേശിനെ തോൽപിച്ച് മെഡൽ ഉറപ്പിച്ച ഇന്ത്യൻ ടീം സുവർണ പ്രതീക്ഷയുമായി ഇന്ന് ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരെ ഫൈനലിന് ഇറങ്ങും.



ട്രാക്കിലെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ലൈനിൽ വെടിയൊച്ച മുഴങ്ങുംപോലെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ഷൂട്ടിങ് റേഞ്ചിൽനിന്ന് ഇന്ത്യൻ മെഡൽ റണ്ണിന്റെ ഗൺ മുഴങ്ങി. ഇന്ത്യൻ സമയം ഇന്നലെ രാവിലെ 7.30ന് 19–ാം ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യമെഡൽ. വനിതകളുടെ 10 മീറ്റർ എയർ റൈഫിൾ ടീം ഇനത്തിൽ ബംഗാൾ സ്വദേശിനി മെഹുലി ഘോഷ്, ഹരിയാന സ്വദേശിനി രമിത ജിൻഡാൽ, മധ്യപ്രദേശുകാരി ആഷി ചോക്സി എന്നിവർ ഉൾപ്പെട്ട ടീം നേടിയ വെള്ളിയിലൂടെയാണ് ഹാങ്ചോ ഗെയിംസിൽ 100 മെഡലെന്ന സ്വപ്നത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യ കുതിപ്പ് തുടങ്ങിയത്.

പിന്നാലെ രമിത ജിൻഡാൽ വനിതകളുടെ 10 മീറ്റർ എയർറൈഫിളിൽ വെങ്കലവും നേടിയതോടെ ആദ്യദിനത്തിൽ ഷൂട്ടിങ് റേഞ്ചിൽ നിന്നുള്ള ഇന്ത്യൻ മെഡൽനേട്ടം രണ്ടായി. 2018 ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഷൂട്ടിങ്ങിൽ 17 മെഡലുകൾ നേടിയിരുന്നു.ഷൂട്ടിങ് റേഞ്ചിൽ നിന്നു മെഡലിന്റെ ബാറ്റൺ ഏറ്റുവാങ്ങിയത് റോവിങ് ടീമാണ്. പുരുഷൻമാരുടെ ലൈറ്റ്‌വെയ്റ്റ് ഡബിൾസ് സ്കൾ ഇനത്തിൽ അർജുൻ ലാൽജത്തും അരവിന്ദ് സിങ്ങുമാണ് മെഡലുമായി ആദ്യം തീരം പിടിച്ചത്.

ചൈനീസ് സഖ്യവുമായി ഒപ്പത്തിനൊപ്പം പൊരുതിയ ഇന്ത്യൻ ടീം അവസാന 500 മീറ്ററിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്കു പിന്തള്ളപ്പെട്ടു. പുരുഷൻമാരുടെ കോക്‌ലെസ് പെയർ ഇനത്തിലായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാം മെഡൽ. ബാബുലാൽ യാദവ്, ലേഖ് രാം സഖ്യം ഹോങ്കോങ്ങിനും ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനും പിന്നിലായി വെങ്കലം നേടി. പുരുഷൻമാരുടെ കോക്സ്ഡ് 8 ടീം ഇനത്തിൽ‌ വെള്ളി നേടിയ ഇന്ത്യൻ ടീമും (5.40.17 മിനിറ്റ്) 2 സെക്കൻഡിന്റെ മാത്രം വ്യത്യാസത്തിൽ ചൈനയ്ക്കു പിന്നിലായി.

റോവിങ്ങിൽ ഇന്നലെ മത്സരിച്ച 5 ഫൈനലുകളിൽ മൂന്നിലും ഇന്ത്യ മെഡൽ നേടി. ഇന്ന് ഇന്ത്യയ്ക്കു 4 ഫൈനലുകൾ കൂടിയുണ്ട്. വനിതകളുടെ ലൈറ്റ്‌വെയ്റ്റ് ഡബിൾ സ്കള്ളിലൂടെ 19–ാം ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലെ ആദ്യ സ്വർണം നേടിയത് ആതിഥേയരായ ചൈനയാണ്.

English Summary : Five medals from shooting and rowing stages