ഹാങ്ചോ∙ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആദ്യ സ്വർണം. പുരുഷ വിഭാഗം 10 മീറ്റർ എയർ റൈഫിൾസ് ടീമാണ് ലോക റെക്കോർഡോടെ സ്വർണം നേടിയത്. ലോക ചാംപ്യൻ രുദ്രാങ്ക് പാട്ടീൽ, ഒളിംപ്യൻ ദിവ്യാൻഷ് പൻവാർ, ഐശ്വരി പ്രതാപ് സിങ് തോമർ എന്നിവരടങ്ങിയ സഖ്യം ചൈനയുടെ റെക്കോർഡാണ് മറികടന്നത്. ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് 10 മീറ്റർ എയർ റൈഫിളിൽ ഐശ്വരി പ്രതാപ് സിങ് വെങ്കലവും നേടി. ഇന്ത്യൻ താരം രുദ്രാങ്ഷിനെ പിന്തള്ളിയാണ് തോമറിന്റെ നേട്ടം.

25 മീറ്റർ റാപ്പിഡ് ഫയർ പിസ്റ്റൽ ടീം ഇനത്തില്‍ ഇന്ത്യ വെങ്കലം നേടിയത്. അനീഷ്, വിജയ്‍വീർ, ആദർഷ് എന്നിവർ 1718 പോയിന്റ് നേടിയാണ് മൂന്നാമതെത്തിയത്. സ്വർണം നേടിയ ചൈനയേക്കാൾ 47 പോയിന്റു മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കു കുറവുള്ളത്. റോവിങ്ങിൽ രണ്ടു വെങ്കലവും ഇന്ത്യ ഇന്നു നേടി. ജസ്വീന്ദർ, ഭീം, പുനീത്, ആശിഷ് എന്നിവരടങ്ങിയ സഖ്യവും സത്നാം സിങ്, പർമീന്ദർ സിങ്, ജക്കാർ ഖാൻ, സുഖ്മീത് സിങ് എന്നിവരടങ്ങിയ സഖ്യവുമാണ് മെഡൽ നേടിയത്. ഇതോടെ റോവിങ്ങിൽ മാത്രം ഇന്ത്യയ്ക്കു അഞ്ച് മെഡലായി. ഇന്ത്യയുടെ ആകെ മെ‍ഡലുകളുടെ എണ്ണം പത്തായി.

