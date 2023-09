സ്വപ്നതുല്യമായ നിമിഷം. അച്ഛനാണ് എന്റെ ഹീറോ. അച്ഛൻ കാരണമാണ് ഞാൻ റോവിങ് മത്സരങ്ങൾക്കിറങ്ങിയത്. അച്ഛന്റെ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ഇന്ന് ഈ വലിയ വേദിയിൽ വരെ എത്താൻ സാധിച്ചതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. എന്റെ മെഡൽ നേട്ടം കാണാൻ അച്ഛനുമുണ്ടായിരുന്നു എന്നത് സന്തോഷം ഇരട്ടിയാക്കുന്നു.



– പർമീന്ദർ സിങ് (ഇന്ത്യൻ റോവിങ് ടീമംഗം. റോവിങ് ക്വാഡ്രപ്പിൾ മത്സരത്തിൽ വെങ്കലം നേടിയ ശേഷം പറഞ്ഞത്)

(പർമീന്ദർ സിങ്ങിന്റെ പിതാവ് ഇന്ദർപാൽ സിങ് 2002 ബുസാൻ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലെ കോക്സ്‌ലെസ് ഫോർ മത്സരത്തിൽ വെങ്കല ജേതാവാണ്. നിലവിൽ റോവിങ് പരിശീലകരിൽ ഒരാളുമാണ് ഇന്ദർപാൽ)

English Summary: My father is my hero