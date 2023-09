12 വയസ്സുകാരിയുടെ ഫോൺ കാണാതായി, 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തപ്പിയെടുത്തു

ഹാങ്ചോ∙ ഹാങ്ചോയിലെ ഒളിംപിക് സ്പോർട്സ് സെന്ററിൽ വച്ചാണ് ഹോങ്കോങ്ങിന്റെ പന്ത്രണ്ടു വയസ്സുകാരി ചെസ് താരം ലിയു ട്യാൻ യിക്കു മൊബൈൽ ഫോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടത്. ചാർജ് തീർന്നതിനാൽ ഫോൺ സ്വിച്ച്ഡ് ഓഫ് ആയിരുന്നു.

പതിനായിരത്തിലേറെ സീറ്റുകളുള്ള സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നിന്ന് ഫോൺ കണ്ടെത്തുക അത്ര എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ അതൊരു വെല്ലുവിളിയായി ഏറ്റെടുത്ത ഗെയിംസ് വില്ലേജിലെ വൊളന്റിയർമാർ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഫോൺ തപ്പിയെടുത്തു. മാലിന്യപ്പൊതികൾക്ക് ഇടയിൽനിന്നാണ് അവർ ഫോൺ കണ്ടെത്തിയത്.



English Summary: Search at the stadium for Liu Tianyi's phone