ഒരു ദിനം, 2 റെക്കോർഡ്; എന്നിട്ടും മെഡലില്ല

ഹാങ്ചോ∙ നീന്തലിൽ ഒരേ ദിവസം 2 തവണ ദേശീയ റെക്കോർഡ് തിരുത്തിയെങ്കിലും ഇന്ത്യയ്ക്ക് മെഡൽ നേടാൻ യോഗമുണ്ടായില്ല. പുരുഷ വിഭാഗം 4–100 മീറ്റർ മെഡ്‌ലെ റിലേയിൽ ശ്രീഹരി നടരാജ്, ലിഖിത് സെൽവരാജ്, മലയാളി താരങ്ങളായ സജൻ പ്രകാശ്, ടാനിഷ് ജോർജ് മാത്യു എന്നിവരടങ്ങുന്ന ടീം ഫൈനലിൽ 5–ാം സ്ഥാനത്താണ് ഫിനിഷ് ചെയ്തത്.



ഫൈനലിൽ ഇവർ കുറിച്ച 3 മിനിറ്റ്: 40.20 സെക്കൻഡാണ് പുതിയ ദേശീയ റെക്കോർഡ്. നേരത്തേ, ഹീറ്റ്സിൽ 3 മിനിറ്റ്: 40.84 സെക്കൻഡിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്തപ്പോൾത്തന്നെ ഇവർ നിലവിലുള്ള ദേശീയ റെക്കോർഡ് തിരുത്തിയിരുന്നു. ജക്കാർത്ത ഗെയിംസിൽ ശ്രീഹരി നടരാജ്, സന്ദീപ് സേജ്‌വാൾ, സജൻ പ്രകാശ്, ആരോൺ ഡിസൂസ എന്നിവർ കുറിച്ച 3 മിനിറ്റ്: 44.94 സെക്കൻഡിന്റെ റെക്കോർഡാണ് പഴങ്കഥയായത്.

