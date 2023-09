നീന്തൽക്കുളത്തിൽ മുങ്ങി 2 ‘റെക്കോർഡ്’

വനിതാ ടീം 2 തവണയും പുരുഷ ടീം ഒരു തവണയും ദേശീയ റെക്കോർഡിനെക്കാളും മെച്ചപ്പെട്ട പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തിട്ടും നീന്തൽക്കുളത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് മോഹഭംഗം. വനിതാ വിഭാഗം 4–200 മീറ്റർ ഫ്രീ സ്റ്റൈൽ റിലേയുടെ ഹീറ്റ്സിലും ഫൈനലിലുമായി 2 തവണയാണ് ധിനിധി ദേസിങ്കു, വൃദ്ധി അഗർവാൾ, ഹഷിക രാമചന്ദ്ര എന്നിവരടങ്ങുന്ന സംഘം മികച്ച പ്രകനം നടത്തിയത്. ഫൈനലിൽ 8 മിനിറ്റ്്:37.58 സെക്കൻഡിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്തെങ്കിലും 8–ാം സ്ഥാനമേ ലഭിച്ചുള്ളൂ.

ഹീറ്റ്സിൽ 8 മിനിറ്റ്:39.64 സെക്കൻഡിലാണ് ഇവർ ദേശീയ റെക്കോർഡിനെ മറികടക്കുന്ന പ്രകടനം നടത്തിയത്. പുരുഷ വിഭാഗം 4–100 മീറ്റർ ഫ്രീ സ്റ്റൈൽ റിലേയുടെ ഹീറ്റ്സിൽ 3 മിനിറ്റ്: 21.22 സെക്കൻഡിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്താണ് ശ്രീഹരി നടരാജ്, വിശാൽ ഗ്രേവാൾ, മലയാളി താരങ്ങളായ ടാനിഷ് ജോർജ് മാത്യു, എ.എസ്.ആനന്ദ് എന്നിവർ ദേശീയ റെക്കോർഡ് മെച്ചപ്പെടുത്തിയത്. എന്നാൽ, ഫൈനലിൽ ഇവർ ആറാമതായി.



English Summary: Improved the national swimming record but finished sixth in the final