ഹാങ്ചോ ∙ വനിതാ ഷോട്പുട്ടിലെ രണ്ടാം ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് മെഡലുമായി അത്‌ലറ്റിക്സിൽ ഇന്ത്യ അക്കൗണ്ട് തുറന്നു. ഈയിനത്തിൽ‌ ഉത്തർപ്രദേശുകാരി കിരൺ ബലിയാൻ നേടിയ വെങ്കലമാണ് അത്‌ലറ്റിക്സ് മത്സരങ്ങളുടെ ആദ്യദിനത്തിലെ ഇന്ത്യയുടെ ഏക നേട്ടം (17.36 മീറ്റർ). ചൈനയുടെ ഒളിംപിക്സ് ചാംപ്യൻ ഗോങ് ലിയാവോ സ്വർണം നേടി. മറ്റൊരു ഇന്ത്യൻ താരം മൻപ്രീത് കൗർ അഞ്ചാംസ്ഥാനത്തായി. മറ്റിനങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കു മെഡലനക്കമുണ്ടായില്ല. പുരുഷ 400 മീറ്ററിൽ മലയാളി താരം മുഹമ്മദ് അജ്‌മൽ ഫൈനലിലേക്കു യോഗ്യത നേടി.



ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ 72 വർഷത്തിനിടെ വനിതാ ഷോട്പുട്ടിൽ മെഡൽ നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ താരമാണ് കിരൺ. 1951ൽ ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടന്ന ആദ്യ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ വെങ്കലം നേടിയ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ താരം ബാർബറ വെബ്സ്റ്ററാണ് ഇതിനു മുൻപ് ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചിട്ടുള്ളത്.

5 ഇനങ്ങളിൽ ഫൈനൽ നടന്ന ദിവസം 4 ഇനങ്ങളിലാണ് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ മത്സരിച്ചത്. പുരുഷൻമാരുടെ 20 കിലോമീറ്റർ റേസ‌്‌വോക്കിൽ മെഡൽ പ്രതീക്ഷയായിരുന്ന ഇന്ത്യയുടെ വികാസ് സിങ് അഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണ് ഫിനിഷ് ചെയ്‌തത്. സന്ദീപ് മാലിക് അയോഗ്യനായി. വനിതകളിൽ പ്രിയങ്ക ഗോസ്വാമിയും അഞ്ചാമതായി. പ്രിയങ്കയും വികാസും ജൂലൈയിൽ നടന്ന ഏഷ്യൻ ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ മെഡൽ ജേതാക്കളായിരുന്നു.

വനിതകളുടെ 400 മീറ്ററിൽ ഐശ്വര്യ മിശ്ര ഫൈനലിലെത്തിയപ്പോൾ ഹിമാൻഷു മാലിക് ഹീറ്റ്‌സിൽ പുറത്തായി. പുരുഷ വിഭാഗത്തിൽ‌ മലയാളി താരം മുഹമ്മദ് അനസിനും ഫൈനൽ യോഗ്യത നേടാനായില്ല. പുരുഷ, വനിതാ 100 മീറ്റർ യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങളിൽ ഇന്ത്യക്കാരുണ്ടായിരുന്നില്ല.

English Summary: Bronze for India on the first day of athletics