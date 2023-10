അമ്പോ സ്വർണം...

ഹാങ്ചോ ∙ അമ്പെയ്ത്തിലെ കൊറിയൻ കോട്ട തകർത്ത് ഇന്ത്യൻ ശരവേഗം. ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ആർച്ചറി കോംപൗണ്ട് ടീം ഇനങ്ങളിൽ ഇന്നലെ 2 സ്വർണവുമായി ഇന്ത്യ തിളങ്ങിയപ്പോൾ അതിലൊരു അമ്പ് കൊണ്ടത് കരുത്തരായ ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ നെഞ്ചിലാണ്. പുരുഷ ഫൈനലിൽ കൊറിയയ്ക്ക് എതിരെയായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ജയം. വനിതാ ടീം ഫൈനലിൽ ചൈനീസ് തായ്പേയിയെ തോൽപിച്ചു. സ്ക്വാഷിൽ മിക്സ്ഡ് ഡബിൾസ് ഫൈനൽ വിജയത്തോടെ ദീപികാ പള്ളിക്കൽ–ഹരീന്ദർപാൽ സിങ് സഖ്യം ഇന്ത്യൻ സ്വർണനേട്ടം മൂന്നാക്കി. പതിനൊന്നാം ദിനത്തിൽ 5 മെഡലുകൾ നേടിയതോടെ ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആകെ മെഡൽനേട്ടം 86 ആയി.



സുവർണാസ്ത്രം

ലോക മത്സരവേദിയിൽ മുൻപ് തങ്ങളുടെ വഴിമുടക്കിയ ദക്ഷിണ കൊറിയെയാണ് പുരുഷ കോംപൗണ്ട് ടീം ഇനത്തിന്റെ ഫൈനലിൽ അതേ അമ്പു കൊണ്ട് ഇന്ത്യ വീഴ്ത്തിയത്. ആദ്യ റൗണ്ടിനുശേഷം 58–55 മുന്നിലെത്തിയ ഇന്ത്യൻ ടീം തുടർന്നുള്ള 3 റൗണ്ടുകളിലും ലീഡ് കൈവിടാതെ സ്വർണം പിടിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു (235–230). അഭിഷേക് വർമ, പ്രഥമേഷ് ജാവ്‌കർ, ഓജസ് ദേവ്തലെ എന്നിവരായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ടീമംഗങ്ങൾ.



സ്വർണം നേടിയ കോംപൗണ്ട് അമ്പെയ്ത്ത് പുരുഷ ടീം

ലോക ചാംപ്യൻഷിപ്പിലെ സ്വർണനേട്ടത്തോടെ ചരിത്രമെഴുതിയ അതിദി സ്വാമി, വെങ്കല മെഡ‍ൽ ജേതാവ് ജ്യോതി സുരേഖ വെന്നം, പർണീത് കൗർ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ടീമാണ് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് വനിതാ കോംപൗണ്ട് ഇനത്തിൽ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷ കാത്തത്. ഒപ്പത്തിനൊപ്പം പൊരുതിയ ചൈനീസ് തായ്‌പേയിയെ അവർ അവസാന നിമിഷം ഒരു പോയിന്റിന് പിന്നിലാക്കി (230–229). അവസാന റൗണ്ടിന് മുൻപ് 200–200 എന്ന നിലയിലായിരുന്നു ഇരു ടീമുകളും. 3 ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളും 10 പോയിന്റ് വീതം നേടിയപ്പോൾ ഒരു ചൈനീസ് തായ്‌പേയ് താരത്തിന് ലക്ഷ്യം ചെറുതായി പിഴച്ചു.

സ്ക്വാഷിൽ സ്വർണം, വെള്ളി

ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് സ്ക്വാഷിൽ ഇത്തവണ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച മിക്സ്ഡ് ഡബിൾസിൽ ആദ്യ സ്വർണം ഇന്ത്യയ്ക്ക്. ദീപിക പള്ളിക്കൽ– ഹരീന്ദർപാൽ സിങ് സഖ്യം മലേഷ്യൻ സഖ്യത്തെയാണ് ഫൈനലിൽ തോൽപിച്ചത് (11–10, 11–10).



എന്നാൽ, പുരുഷ സിംഗിൾസ് ഫൈനലിൽ തോറ്റതോടെ ഇന്ത്യയുടെ സൗരവ് ഘോഷാലിന്റെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് സ്വർണ പ്രതീക്ഷകൾ അസ്തമിച്ചു. വെള്ളി മെഡലാണ് നേടാനായത്. 37 വയസ്സുകാരനായ സൗരവ് ഘോഷാലിന്റെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് മെഡലുകൾ ഇതോടെ ഒൻപതായി. 2006 മുതലുള്ള എല്ലാ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസുകളിലും മെഡൽനേടിയിട്ടുണ്ട്.

