ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഇന്ത്യ സെഞ്ചറി മെഡൽ ക്ലബ്ബിൽ

ഹാങ്ചോയിൽ‌ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് 6 മണിക്ക് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന്റെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഇന്ത്യയുടെ മുഖത്ത് 100 മെഡൽ പുഞ്ചിരി വിടർന്നു. ഗുസ്തിയിൽ വനിതകളുടെ 62 കിലോഗ്രാമിൽ ചൈനയുടെ ലോങ് ജിയയെ മലർത്തിയടിച്ച് ഹരിയാനക്കാരി സോനം മാലിക്ക് നേടിയ വെങ്കലത്തിലൂടെയാണ് ടീം ഇന്ത്യ 100 മെഡലെന്ന സ്വപ്ന ലക്ഷ്യം തൊട്ടത്. കൈവശമുള്ള മെഡലുകൾ 91, ഉറപ്പിച്ച മെഡലുകൾ 9 എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു ആ സമയത്തെ കണക്ക്. ഗെയിംസിന്റെ 11–ാം ദിവസത്തിനു തിരശ്ശീല വീണപ്പോഴേയ്ക്കും ഇന്ത്യയുടെ മെഡലുറപ്പിന്റെ മാന്ത്രിക സംഖ്യ 102ൽ എത്തി. അതിൽ 95 മെഡലുകൾ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ കഴുത്തിലണിയുകയും ചെയ്തു. 19–ാം ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് 2 ദിവസംകൂടി ബാക്കിനിൽക്കെ ഉറപ്പിച്ച ഇന്ത്യയ്ക്ക് മുന്നിൽ ഇനിയും മെഡൽ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ബാക്കിയാണ്. 22 സ്വർണവും 34 വെള്ളിയും 39 വെങ്കലവുമാണ് ഹാങ്ചോയിലെ മത്സരക്കളത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ ഇതുവരെ പൊരുതിയ നേടിയത്.



2 സ്വർണത്തിലേക്ക് ഉന്നംവച്ചിറങ്ങിയ അമ്പെയ്ത്തിൽ ലഭിച്ചത് ഒരു വെള്ളിയും ഒരു വെങ്കലവും. പുരുഷ ബാഡ്മിന്റനിൽ മെഡലുറപ്പിച്ചിരുന്ന എച്ച്.എസ്.പ്രണോയ് സെമിയിൽ‌ പുറത്തായെങ്കിലും ചരിത്ര വെങ്കലം സ്വന്തമാക്കി. ഇന്നലെ ഇന്ത്യയുടെ തുടക്കം നിരാശയോടെയായിരുന്നു. സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പിഴച്ചെങ്കിലും മധ്യദൂരമെത്തിയപ്പോഴേക്കും 100 മെഡലെന്ന മാന്ത്രിക സംഖ്യ ഇന്ത്യൻ ക്യാംപിന് ഉണർവ് നൽകി. വൈകിട്ട് പുരുഷ ഹോക്കി ഫൈനലിൽ ജപ്പാനെ തോൽപിച്ച് ഇന്ത്യ ചാംപ്യൻമാരായതോടെ സ്വർണ വരൾച്ചയുടെ നിരാശ മറന്ന് ഇന്ത്യ സന്തോഷത്തിന്റെ രാവിലേക്ക് കടന്നു.

ആകെ 9 മെഡലുകളാണ് ഇന്നലത്തെ ഇന്ത്യയുടെ നേട്ടം. ആർച്ചറിയിൽ റീകർവ് ടീം ഇനത്തിൽ ഇന്ത്യൻ വനിതാ ടീം‌ വിയറ്റ്നാമിനെയും തോൽപിച്ചാണ് വെങ്കലം നേടിയത്. പുരുഷ വിഭാഗം ഫൈനലിൽ ദക്ഷിണ കൊറിയയോട് തോറ്റ ഇന്ത്യൻ ടീം വെള്ളി മെഡൽ ജേതാക്കളായി. ഗുസ്തിയിൽ ഒരു ദിവസത്തിനിടെ 3 വെങ്കലമാണ് ഇന്ത്യൻ സമ്പാദ്യം. ബ്രിജ് പുരുഷ ടീമിനത്തിലെ വെള്ളിയും സെപക്തക്രോ വനിതാ ടീമിനത്തിലെ വെങ്കലവുമാണ് ഇന്നലെ ഇന്ത്യയുടെ മറ്റു മെഡൽനേട്ടങ്ങൾ.

ഒളിംപിക്സിനു വേണ്ടി തയാറെടുക്കാൻ ഒരു വർഷത്തോളം സമയം കിട്ടുമെന്നതാണ് ഈ വിജയം കൊണ്ടുള്ള പ്രധാന നേട്ടം. കഴിഞ്ഞ ഒളിംപിക്സിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കു മികച്ച പ്രകടനം നടത്താനായി. ഏഷ്യൻ ചാംപ്യൻഷിപ്പിലും ഇപ്പോൾ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലും ഗംഭീര പ്രകടനം തുടർന്നു. ജപ്പാൻ നല്ല പോരാട്ടമാണ് കാഴ്ചവച്ചത്. സ്കോർ ചെയ്യാൻ അവർ നന്നായി ശ്രമിച്ചു. യൂറോപ്യൻ ടീമുകൾക്കെതിരെ കളിച്ച് ഇന്ത്യയ്ക്ക് പരിചയം കൂടുതലുണ്ടെങ്കിലും മറ്റ് ഏഷ്യൻ ടീമുകളൊക്കെ ഫീൽഡിൽ ഉജ്വലമായി പൊരുതുന്നവരാണ്. -പി.ആർ.ശ്രീജേഷ്, ഇന്ത്യൻ ഗോൾകീപ്പർ

ഫൈനലിൽ ജപ്പാനെ 5–1ന് കീഴടക്കി ഇന്ത്യയ്ക്കു സ്വർണം; ഇന്ത്യയ്ക്ക് പാരിസ് ഒളിംപിക്സ് യോഗ്യത



നിലവിലുള്ള ചാംപ്യൻമാരായ ജപ്പാനെ 5–1ന് മലർത്തിയടിച്ച് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലെ പുരുഷ ഹോക്കി കിരീടം 9 വർഷത്തിനു ശേഷം ഇന്ത്യ തിരിച്ചുപിടിച്ചു. 2014 ഗെയിംസിലായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ അവസാന സ്വർണനേട്ടം. കഴിഞ്ഞ തവണ ജക്കാർത്തയിൽ വെങ്കലത്തിൽ ഒതുങ്ങിപ്പോയതിന്റെ സങ്കടം തീർത്തതിനൊപ്പം അടുത്ത വർഷം പാരിസിൽ നടക്കുന്ന ഒളിംപിക്സിന് യോഗ്യതയും ഈ ജയത്തിലൂടെ ഇന്ത്യ സ്വന്തമാക്കി. മുൻപ് 1966, 1998 ഗെയിംസുകളിലും ഇന്ത്യ പുരുഷ ഹോക്കിയിൽ സ്വർണമണിഞ്ഞിരുന്നു. ആതിഥേയരായ ചൈനയെ 2–1നു കീഴടക്കിയ ദക്ഷിണ കൊറിയയ്ക്കാണ് വെങ്കലം. നേരത്തേ, ജപ്പാനെതിരെയുള്ള പൂൾ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ 4–2നു വിജയിച്ചിരുന്നു.



ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലെ മത്സരങ്ങളിലുടെ നീളം മുന്നിൽനിന്നു നയിച്ച ക്യാപ്റ്റൻ ഹർമൻപ്രീത് സിങ് 32, 59 മിനിറ്റിലും അമിത് റോഹിദാസ് (36), മൻപ്രീത് സിങ് (25), അഭിഷേക് (48) എന്നിവരുമാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കു വേണ്ടി ലക്ഷ്യം കണ്ടത്. സെറിൻ തനാക്ക(51) ജപ്പാനു വേണ്ടി ഒരു ഗോൾ മടക്കി. മൊത്തത്തിൽ 13 ഗോളുകൾ നേടിയ ഹർമൻപ്രീതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ടോപ് സ്കോറർ. മൻദീപ് സിങ് 12 ഗോൾ നേടി.

ഫ്ലാങ്കുകളിലൂടെയുള്ള മുന്നേറ്റങ്ങളും ലോങ് ബോളിലൂടെ ആക്രമണവുമായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ തന്ത്രം. ആദ്യ ക്വാർട്ടറിൽ ഒട്ടേറെ തവണ ജപ്പാൻ പ്രതിരോധത്തിനു ഭീഷണിയുയർത്തിയെങ്കിലും ഗോളൊന്നും നേടാനായില്ല. 25–ാം മിനിറ്റിൽ മൻദീപിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യ ഗോൾവേട്ട തുടങ്ങിയത്. പിന്നീട് ഇന്ത്യ 4–0 മുന്നിലെത്തിയ ഘട്ടത്തിൽ അവസാന 10 നിറ്റിൽ ആക്രമിച്ചു കളിച്ച ജപ്പാൻ തുടരെ 2 പെനൽറ്റി കോർണറുകൾ നേടി. ഇതിലൊന്നാണ് തനാക്ക ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ചത്.

