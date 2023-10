ഹാങ്ചോ ∙ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലെ അത്‌ലറ്റിക്സ് മത്സരങ്ങളിൽ 7 പതിറ്റാണ്ടിനിടയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച നേട്ടവുമായി ടീം ഇന്ത്യ. 6 സ്വർണവും 14 വെള്ളിയും 9 വെങ്കലവുമടക്കം 29 മെഡലുകളാണ് ട്രാക്കിലും ഫീൽഡിലുമായി ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ പൊരുതി നേടിയത്. 1951 ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിനുശേഷം അത്‌‌ലറ്റിക്സിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച മെഡൽ നേട്ടമാണിത്. 1951 ഗെയിംസിൽ 34 മെഡലുകൾ നേടിയ ഇന്ത്യൻ ടീമിന് കഴിഞ്ഞ ഗെയിംസിൽ 20 മെഡലുകളാണ് അത്‌ലറ്റിക്സിൽ ലഭിച്ചത്.



19 സ്വർണമടക്കം 39 മെഡലുകളുമായി ചൈനയാണ് അത്‌ലറ്റിക്സ് മെഡൽ പട്ടികയിൽ മുന്നിൽ. 10 സ്വർണമടക്കം 16 മെഡലുകളുള്ള ബഹ്റൈനും പിന്നിൽ മൂന്നാമതാണ് ഇന്ത്യ. 65 താരങ്ങളാണ് ഇത്തവണ അത്‌ലറ്റിക്സിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കായി മത്സരിച്ചത്. അതേസമയം, 2018 ഗെയിംസിലെ 9 സ്വർണമെന്ന നേട്ടത്തിന് അടുത്തെത്താൻ ഇത്തവണയായില്ല.

അത്‌ലറ്റിക്സിൽ‌ 7 മലയാളി താരങ്ങളും മെഡൽപട്ടികയിൽ ഇടംപിടിച്ചു. മുഹമ്മദ് അജ്മൽ, മുഹമ്മദ് അനസ്, അമോജ് ജേക്കബ് എന്നിവർ 4–400 മീറ്റർ റിലേയിൽ സ്വർണം നേടിയ ടീമിൽ അംഗമായിരുന്നു. മിക്സ്ഡ് ഡബിൾസ് വെള്ളിയിലൂടെ അജ്മൽ തന്റെ മെഡൽനേട്ടം രണ്ടാക്കി. പുരുഷ ലോങ്ജംപിൽ എം.ശ്രീശങ്കറും 800 മീറ്ററിൽ മുഹമ്മദ് അഫ്‌സലും വനിതാ ലോങ്ജംപിൽ ആൻസി സോജനും കേരളത്തിന്റെ വെള്ളി മെഡൽ ജേതാക്കളായി.

English Summary : India's Best in Athletics in 7 Decades