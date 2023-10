ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് 107 മെഡലുകൾ; സർവകാല റെക്കോർഡ്

ബാഡ്മിന്റൻ പുരുഷ ഡബിൾസിൽ ആദ്യ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് സ്വർണം, ആർച്ചറിയിൽ കൊറിയയെ പിന്തള്ളി ഒന്നാംസ്ഥാനം, ക്രിക്കറ്റിലെ കന്നിക്കിരീടം... മെഡൽ‌ നേട്ടത്തിന്റെ മുൻകാല റെക്കോർഡുകൾ തകർത്ത്, വിജയങ്ങളിൽ പുതിയ ചരിത്രം കുറിച്ച് 107 മെഡലുകളുമായി ഇന്ത്യ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ആഘോഷമാക്കി. 19–ാം ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യയുടെ സമ്പാദ്യം 28 സ്വർണവും 38 വെള്ളിയും 41 വെങ്കലവുമാണ്. ‌6 സ്വർണമടക്കം 12 മെഡലുകൾ നേടി ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ ഇന്നലെയും കരുത്തുകാട്ടി. സമാപനദിനമായ ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളിലാർക്കും മത്സരമില്ല. ഇനി, ഈ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ മെഡൽപട്ടികയിൽ 100 പിന്നിടുകയെന്ന ലക്ഷ്യം സാക്ഷാത്കരിച്ചതിന്റെ അഭിമാനത്തോടെ മടക്കം.



ഇന്നലെ മത്സരം തുടങ്ങുമ്പോൾ 95 മെഡലുകളായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ അക്കൗണ്ടിലുണ്ടായിരുന്നത്. 100 മെഡലുകളെന്ന ലക്ഷ്യം വെള്ളിയാഴ്ച തന്നെ ഉറപ്പിച്ചെങ്കിലും അത് പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള കുതിപ്പിന് ഇന്നലെ അതിവേഗമായിരുന്നു. ആർച്ചറിയിൽ വനിതകളുടെ വ്യക്തിഗത കോംപൗണ്ട് ഇനത്തിൽ ജ്യോതി സുരേഖ സ്വർണം നേടിയപ്പോൾ അതിഥി സ്വാമിയിലൂടെ ഈയിനത്തിലെ വെങ്കലവും ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വന്തമായി. ഈ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ജ്യോതിയുടെ മൂന്നാം സ്വർണമാണ് ഇത്. തൊട്ടുപിന്നാലെ പുരുഷ കോംപൗണ്ട് ഇനത്തിൽ ജേതാവായി ഓജസ് ദേവ്‌തലെയും തന്റെ മൂന്നാം സ്വർണം എയ്തു വീഴ്ത്തി. ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ ഏറ്റുമുട്ടിയ ഫൈനലിൽ അഭിഷേക് വർമയ്ക്കാണ് വെള്ളി.

5 സ്വർ‌ണമടക്കം 9 മെഡലുകളുമായി ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ആർച്ചറിയിൽ ഇന്ത്യ ഒന്നാംസ്ഥാനം നേടി. കഴിഞ്ഞ 10 ഏഷ്യൻ ഗെയിംസുകളിലായി ഒന്നാംസ്ഥാനത്ത് കുതിക്കുന്ന കൊറിയൻ കരുത്തിനെയാണ് ഇന്ത്യ പിന്നിലാക്കിയത്.

ഗോൾഡൻ ഡബിൾസ്



ഡബിൾസ് ബാഡ‍്്മിന്റനിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒട്ടേറെ വിസ്മയ നേട്ടങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചിട്ടുള്ള സ്വാത്വിക് സായ്‌രാജ് രങ്കിറെഡ്ഡി– ചിരാഗ് ഷെട്ടി സഖ്യം ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലും ആരാധകരെ നിരാശരാക്കിയില്ല. പുരുഷ ഡബിൾസ് ഫൈനലിൽ ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ ചോയ്സോ ഗു– കിം വോൻഹോ സഖ്യത്തെയാണ് തോൽപിച്ചത് (21–18, 21–16). ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് പുരുഷ ഡബിൾസിൽ ഇന്ത്യക്കാരുടെ ആദ്യ സ്വർണമാണിത്.

ഗുസ്തിയിൽ പുരുഷൻമാരുടെ 86 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ട ഇന്ത്യയുടെ ദീപക് പുനിയ വെള്ളി നേടി. ഹാങ്ചോ ഗെയിംസിൽ ഗുസ്തി ഫൈനലിൽ മത്സരിച്ച ഏക ഇന്ത്യൻ താരവും ദീപക്കാണ്. വനിതാ ഹോക്കി വെങ്കല മെഡൽ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ 2–1ന് ജപ്പാനെ തോൽപിച്ചു.

കബഡിയിലൂടെ സെഞ്ചറി



കബഡിയിൽ വനിതാ ടീമിന്റെ സ്വർണനേട്ടത്തോടെയാണ് 100 മെഡൽ എന്ന സ്വപ്നം ഇന്നലെ ഇന്ത്യ പിടിച്ചെടുത്തത്. ഫൈനലിൽ ചൈനീസ് തായ്പേയിയെ നേരിയ വ്യത്യാസത്തിൽ തോൽപിച്ച ഇന്ത്യൻ ടീം (26–25) 2018 ഗെയിംസിലെ സ്വർണനഷ്ടത്തിന്റെ നിരാശ തീർത്തു. കഴിഞ്ഞ ഗെയിംസിന്റെ ഫൈനലിൽ തങ്ങളെ തോൽപിച്ച ഇറാനോടുള്ള പ്രതികാരമായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ പുരുഷ കബഡി ടീമിന്റെ സ്വർണ വിജയം (33–29). പുരുഷ ക്രിക്കറ്റിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെ തോൽപിച്ച് സ്വർണം നേടിയ ഇന്ത്യൻ ടീമും ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് അരങ്ങേറ്റം ഗംഭീരമാക്കി. വനിതാ ക്രിക്കറ്റിലും ഇന്ത്യയ്ക്കായിരുന്നു സ്വർ‌ണം.



