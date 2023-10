ഇന്ത്യ– ഇറാൻ ഫൈനലിൽ റഫറിയുടെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധം

ഹാങ്ചോ ∙ കബഡി കലാശപ്പോരാട്ട വേദിയിൽ കാണികളെയും ഒഫിഷ്യലുകളെയും അമ്പരപ്പിച്ച് വിവാദം കൊടുമ്പിരിക്കൊണ്ടു. ഫൈനലിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയ ഇന്ത്യയുടെയും ഇറാന്റെയും താരങ്ങൾ റഫറിയുടെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ കബഡി മാറ്റിൽ കുത്തിയിരുന്ന് പ്രതിഷേധിച്ചതോടെ ഒരു മണിക്കൂറോളം മത്സരം നിർത്തിവയ്ക്കേണ്ടി വന്നു. മത്സരം പുനരാരംഭിച്ചതിനു പിന്നാലെ ഇന്ത്യ 33–29ന് ജയിച്ച് സ്വർണമെഡൽ സ്വന്തമാക്കി. ജക്കാർത്ത ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് സെമിയിൽ ഇറാനിൽ നിന്നേറ്റ പരാജയത്തിനുള്ള കണക്കുതീർക്കൽ കൂടിയാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഈ നേട്ടം.



മത്സരം തീരാൻ ഒരു മിനിറ്റ് ശേഷിക്കെ സ്കോർ 28–28 എന്ന നിലയിലെത്തിയ ഘട്ടത്തിലാണ് സംഭവങ്ങളുടെ തുടക്കം. ഇന്ത‌്യൻ നായകൻ പവൻ സെഹ്‌റാവത് ‘ ഡു ഓർ ഡൈ’ റെയ്ഡിനായി ഇറാന്റെ പാതിയിലേക്കു കയറി. എതിർ ഡിഫൻഡർമാരെ സ്പർശിക്കുന്നതിനു മുൻപ് സെഹ്‌റാവത് മാറ്റിന്റെ ‘ലോബി’ ഭാഗത്തേക്കു കയറി. മാറ്റിന്റെ ഇരു ഭാഗത്തുമുള്ള വീതി കുറഞ്ഞ ഭാഗമാണ് ലോബി. ഡിഫൻഡറെ സ്പർശിച്ച ശേഷം മാത്രമേ റെയ്ഡർക്ക് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് കയറാൻ അവകാശമുള്ളൂ.

സെഹ്റാവത് ലോബിയിലേക്കു കയറിയപ്പോൾ ഇറാന്റെ 4 ഡിഫൻഡർമാരും ഒപ്പം കയറി. ‘ലോബി’ നിയമപ്രകാരം സെഹ്റാവതും എതിർ ഡിഫൻഡർമാരും പുറത്താകണം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ രാജ്യാന്തര കബഡി ഫെഡറേഷൻ (ഐകെഎഫ്) നിയമപ്രകാരം ഇന്ത്യയ്ക്കു 4 പോയിന്റും ഇറാന് ഒരു പോയിന്റും ലഭിക്കണം. എന്നാൽ, റഫറി ഇന്ത്യയ്ക്കും ഇറാനും ഓരോ പോയിന്റ് വീതമാണ് അനുവദിച്ചത്. പ്രോ കബഡി ലീഗിൽ ഇങ്ങനയാണ് നിലവിലെ നിയമം. എന്നാൽ, ഐകെഎഫ് നിയമപുസ്കത്തിൽ ലോബി നിയമം ഇപ്പോഴുമുണ്ട്.

വിഡിയോ റിവ്യൂ ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് റഫറി ഇന്ത്യയ്ക്ക് 4 പോയിന്റും ഇറാന് ഒരു പോയിന്റും അനുവദിച്ചു. ഇറാൻ സംഘം പ്രതിഷേധവുമായി എത്തിയതോടെ റഫറി വീണ്ടും തീരുമാനം മാറ്റി. തുടർന്നാണ് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ മാറ്റിൽ കുത്തിയിരുന്ന് പ്രതിഷേധിച്ചത്. അവസാനം ഇന്ത്യയ്ക്ക് അനുകൂലമായി ഒഫിഷ്യലുകൾ തീരുമാനമെടുത്തതോടെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് 32 പോയിന്റും ഇറാന് 29 പോയിന്റുമായി. മത്സരം പുനരാരംഭിച്ചതിനു പിന്നാലെ ഒരു പോയിന്റു കൂടി ഇന്ത്യ 33–29ന് സ്വർണമണിഞ്ഞു.

English Summary : Protest against the decision of the referee in india vs iran match