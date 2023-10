ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ്: ഇന്ത്യയ്ക്ക് 6 സ്വർണം കൂടി

ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കു ഗോൾഡൻ ഫിനിഷ്. അവസാന മത്സരദിനമായ ഇന്നലെ ഇന്ത്യ നേടിയെടുത്തത് 6 സ്വർണം! 4 വെള്ളിയും 2 വെങ്കലവും കൂടി നേടിയതോടെ ഇന്ത്യയുടെ ആകെ മെഡൽ നേട്ടം 107. സ്വർണക്കണക്കിലും മെ‍ഡൽ കണക്കിലും ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലെ സർവകാല റെക്കോർഡ് കുറിച്ചാണ് ഇന്ത്യ ഹാങ്ചോയിൽ നിന്നു മടങ്ങുന്നത്. 2018 ലെ ജക്കാർത്ത ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ 16 സ്വർണം ഉൾപ്പെടെ 70 മെഡലുകൾ നേടിയതായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ മുൻ റെക്കോർഡ്.



അന്ന് മെഡൽ പട്ടികയിൽ എട്ടാമതായിരുന്ന ഇന്ത്യ ഇത്തവണ നാലാം സ്ഥാനത്തേക്കുയർന്നു. 200 സ്വർണം ഉൾപ്പെടെ 382 മെഡലുകളുമായി ചൈനയാണ് ഒന്നാമത്. ഗെയിംസ് ഇന്നു സമാപിക്കും.

ടീം ഇനത്തിലാണ് ഇന്നലെ ഇന്ത്യയുടെ 3 സ്വർണം. കബഡിയിൽ പുരുഷ, വനിതാ ടീമുകളും ക്രിക്കറ്റിൽ പുരുഷ ടീമും സ്വർണം നേടി. ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ പരസ്പരം മത്സരിച്ച കോംപൗണ്ട് ആർച്ചറി വ്യക്തിഗത പുരുഷ വിഭാഗത്തിൽ ഓജസ് ദേവ്തലെ സ്വർണവും അഭിഷേക് വർമ വെള്ളിയും നേടി. വനിതാ വിഭാഗത്തിൽ ജ്യോതി സുരേഖ വെന്നം സ്വർണവും അദിതി സ്വാമി വെങ്കലവും നേടി. ബാഡ്മിന്റൻ പുരുഷ ഡബിൾസിൽ സാത്വിക്സായ്‌രാജ്–ചിരാഗ് ഷെട്ടി സഖ്യവും സ്വർണജേതാക്കളായി.

ചെസ് പുരുഷ, വനിതാ ടീം ഇനത്തിൽ ഇന്ത്യ വെള്ളി നേടി. ഗുസ്തിയിൽ പുരുഷൻമാരുടെ ഫ്രീസ്റ്റൈൽ 86 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിൽ ദീപക് പുനിയ വെള്ളി നേടി. വനിതാ ഹോക്കിയി‍ൽ ഇന്ത്യൻ ടീം വെങ്കലം നേടി.

English Summary : Six more gold for india in Asian games