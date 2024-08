No fan of #Hockey will pass without like this post.

Chak de India 🇮🇳♥️



Congratulation to enter semifinals.

We want 🥇 in #Olympics .



The Wall PR Sreejesh 🔥🏑

'THE LEGEND' #Olympics2024Paris#GOLD #Paris2024 #Sreejesh #Olympics2024Paris #ol pic.twitter.com/CLoIgb6F46