സിറ്റ്സിപാസിന് ശകാരം; നിന്റെ അമ്മയാടാ പറയുന്നേ, റാക്കറ്റ് താഴെയിടെടാ..!

ബ്രിസ്ബെയ്ൻ ∙ ഗ്രീക്ക് ടെന്നിസ് താരം സ്റ്റെഫാനോസ് സിറ്റ്സിപാസിന് പ്രായം 21 വയസ്സ്. എന്നാൽ, ഇന്നലെ എടിപി കപ്പ് മത്സരത്തിനിടെ സിറ്റ്സിപാസ് ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയായി! ഓസ്ട്രേലിയൻ താരം നിക്ക് കിർഗിയോസുമായുള്ള മത്സരത്തിനിടെ പോയിന്റ് നഷ്ടമായപ്പോൾ കളിപ്പാട്ടം എറിഞ്ഞുടയ്ക്കുന്നപോലെ സിറ്റ്സിപാസ് വീശിയ റാക്കറ്റ് കൊണ്ടത് ടീം ബെഞ്ചിലിരിക്കുകയായിരുന്ന അച്ഛൻ അപോസ്തോലോസിന്റെ കയ്യിൽ. മകൻ അച്ഛനെ വേദനിപ്പിക്കുന്നത് കണ്ട് ഗാലറിയിൽനിന്ന് ഒരാൾ ഓടിയെത്തി. സിറ്റ്സിപാസിന്റെ അമ്മ ജൂലിയ അപോസ്തോലി തന്നെ!

ആദ്യ സെറ്റിലെ ടൈബ്രേക്കർ നഷ്ടമായപ്പോഴാണു സിറ്റ്സിപാസിന്റെ നിയന്ത്രണം വിട്ടത്. താരം വീശിയ റാക്കറ്റ് കൊണ്ടത് അപോസ്തൊലോസിന്റെ വലതുകയ്യിലാണ്. അദ്ദേഹം ഉടൻ തന്നെ ഇരിപ്പിടത്തിൽനിന്ന് എഴുന്നേറ്റെങ്കിലും സിറ്റ്സിപാസിന്റെ ദേഷ്യം അപ്പോഴും തീർന്നില്ല.

അച്ഛനെ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ സിറ്റ്സിപാസ് റാക്കറ്റ് കസേരയിൽ അടിച്ചു തകർത്തു. അപോസ്തൊലോസും കാണികളുമെല്ലാം അമ്പരന്നു നിൽക്കവെയാണ് അമ്മ ജൂലിയ ഗാലറിയിൽനിന്നു താഴെയിറങ്ങിവന്ന് സിറ്റ്സിപാസിനെ ശകാരിച്ചത്.

Here's the moment Stefanos Tsitsipas injured his Dad Apostolos when he smashed his racket!!



(@ATPMedia @primevideosport 📹) pic.twitter.com/QDLgJlbrOh — JC 🎾. (@Joe__Tennis) January 7, 2020

അപോസ്തൊലോസ് പിന്നീട് മത്സരം കണ്ടത് ഗാലറിയിൽ ജൂലിയയ്ക്കൊപ്പമിരുന്നാണ്. മത്സരം സിറ്റ്സിപാസ് തോൽക്കുകയും ചെയ്തു. അറിയാതെ സംഭവിച്ചു പോയതാണെല്ലാം എന്നായിരുന്നു മത്സരശേഷം സിറ്റ്സിപാസിന്റെ വാക്കുകൾ. ‘മൂന്നു ദിവസം ഞാൻ വീട്ടിൽ അച്ഛനൊപ്പം ഇരിക്കും...’– താരത്തിന്റെ പ്രായശ്ചിത്തം ഇങ്ങനെ!

