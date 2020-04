‘ലോക്ഡൗൺ ഡാൻസു’മായി സെറീനയും മകളും; വിഡിയോ വൈറൽ

ന്യൂയോർക്ക്∙ കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജീവിതം വീടിനുള്ളിൽ മാത്രമായി ചുരുങ്ങിയതോടെ സമയം ചെലവഴിക്കാൻ വഴികൾ തേടുകയാണ് കായികതാരങ്ങൾ. കായികക്ഷമത നിലനിർത്തുന്നതിൽ പരിപൂർണ ശ്രദ്ധ നൽകുന്നതിനൊപ്പം പാട്ടും നൃത്തവുമെല്ലാമായി പുതിയ പരീക്ഷണത്തിലാണ് സൂപ്പർ താരങ്ങൾ. കായികതാരങ്ങളുടെ ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങളിൽ പലതും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ സൂപ്പർഹിറ്റാവുകയും ചെയ്തു. ഇക്കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ ‘എൻട്രി’യാണ് വനിതാ ടെന്നിസിലെ സൂപ്പർതാരം സെറീന വില്യംസ്.

എതിരാളികളെ വീഴ്ത്തുന്ന എയ്‌സുകൾ പായിക്കാൻ മാത്രമല്ല, അൽപം നൃത്തവും വഴങ്ങുമെന്ന് തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് വനിതാ ടെന്നിസ് ഇതിഹാസമായ സെറീന വില്യംസ്. ഏക മകൾ രണ്ടര വയസ്സുകാരി ഒളിംപിയയ്ക്കൊപ്പമാണ് സെറീനയുടെ നൃത്തം. ‘ഐ ഹാവ് എ ഡ്രീം’ എന്നു തുടങ്ങുന്ന ഡിസ്നി ഗാനത്തിനാണ് സെറീനയും മകളും ചുവടുവയ്ക്കുന്നത്. നൃത്തത്തിന്റെ വിഡിയോ സെറീന ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലും പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

റെഡിറ്റ് സഹസ്ഥാപകൻ കൂടിയായ അലക്സിസ് ഒഹാനിയനാണ് മുപ്പത്തെട്ടുകാരിയായ സെറീനയുടെ ഭർത്താവ്. 2017 സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിനാണ് ഇരുവർക്കും പെൺകുഞ്ഞു ജനിച്ചത്. രണ്ടു മാസം ഗര്‍ഭിണിയായിരിക്കെ മൽസരിച്ചാണ് ഓസ്ട്രേലിയന്‍ ഓപ്പണില്‍ കിരീടം നേടിയതെന്ന സെറീനയുടെ വെളിപ്പെടുത്തല്‍ ഏറെ ചർച്ചയായിരുന്നു. കുഞ്ഞു ജനിച്ചശേഷം 3–ാം മാസം സെറീന കോർട്ടിലേക്കു തിരിച്ചെത്തി. 2018ലെ യുഎസ് ഓപ്പൺ, വിമ്പിൾഡൻ ടൂർണമെന്റുകളിൽ ഫൈനലിലെത്തി.

