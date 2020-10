ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പണിൽ യുവ ഫൈനൽ: സോഫിയ കെനിൻ – ഇഗ സ്യാംതെക്

പാരിസ് ∙ ഫൈനലിൽ ആരു ജയിച്ചാലും ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ വനിതാ കിരീടത്തിൽ യുവത്വം മുത്തമിടും. കിരീടപ്പോരിൽ യുഎസിന്റെ ഇരുപത്തൊന്നുകാരി സോഫിയ കെനിനും പോളണ്ടിന്റെ പത്തൊമ്പതുകാരി ഇഗ സ്യാംതെകും നേർക്കുനേർ. ഇഗയുടെ കന്നി ഫൈനൽ. ഡബിൾസ് സെമിയിലുമെത്തിയിട്ടുള്ള താരത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഇരട്ടനേട്ടമാണ്. 4 വർഷം മുൻപു ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ ജൂനിയർ വിഭാഗം 3–ാം റൗണ്ടിൽ തന്നെ തോൽപിച്ച ഇഗയോടുള്ള മധുരപ്രതികാരമാകും സോഫിയ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

സോഫിയ കെനിൻ (യുഎസ്എ)

പ്രായം: 21

റാങ്കിങ്: 6

മികച്ച നേട്ടം: ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ കിരീടം (2020)

ഇഗ സ്യാംതെക് (പോളണ്ട്)

പ്രായം: 19

റാങ്കിങ്: 54

മികച്ച നേട്ടം: ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ ഫൈനൽ (2020), വിമ്പിൾഡൻ ജൂനിയർ കിരീടം (2018)

നദാൽ ഫൈനലിൽ

അർജന്റീനയുടെ ഡിയേഗോ ഷ്വാർട്സ്മാനെ തോൽപിച്ച് സ്പെയിന്റെ റാഫേൽ നദാൽ പുരുഷ വിഭാഗം ഫൈനലിലെത്തി. സ്കോർ: 6–3, 6–3, 7–6. കരിയറിലെ 13–ാം ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ ഫൈനലിനാണു സ്പാനിഷ് താരം യോഗ്യത നേടിയത്. രണ്ടാഴ്ച മുൻപു റോമിൽ തന്നെ തോൽപിച്ച ഷ്വാർട്സ്മാനു പക്ഷേ, പാരിസിൽ നദാൽ അവസരം കൊടുത്തില്ല. നൊവാക് ജോക്കോവിച്ച് – സ്റ്റെഫാനോസ് സിറ്റ്സിപാസ് മത്സരത്തിലെ വിജയിയാകും ഫൈനലിൽ നദാലിന്റെ എതിരാളി. ജൂനിയർ ആൺകുട്ടികളുടെ വിഭാഗത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ദേവ് ജാവിയ യോഗ്യതാ റൗണ്ട് പിന്നിട്ട് മെയിൻ ഡ്രോയിലേക്കെത്തി.

