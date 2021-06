‘ചെറിയ’ കളിയല്ല ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ; ഫെഡറർ പിൻമാറിയത് നന്നായി, കാരണമിതാ..!

പ്രീക്വാർട്ടർ മത്സരത്തിനു തൊട്ടുമുൻപ് ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പണിൽ നിന്നു പിന്മാറുകയാണെന്ന ടെന്നിസ് ഇതിഹാസം റോജർ ഫെഡററുടെ പ്രഖ്യാപനം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കോടിക്കണക്കിന് ആരാധകരെ തെല്ലൊന്നുമല്ല നിരാശപ്പെടുത്തുന്നത്. മൂന്നാം റൗണ്ടിലെ ഫെഡററുടെ വീറുറ്റ പോരാട്ടവും വിജയവും ആഘോഷമാക്കിയവർ നിരാശരാകുന്നതിൽ കാര്യമില്ലാതില്ല. എങ്കിലും തങ്ങളുടെ പ്രിയതാരം ഈ മാസം തന്നെ ആരംഭിക്കുന്ന വിമ്പിൾഡനിൽ കൂടുതൽ കരുത്തോടെ തിരിച്ചെത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷ ആശ്വാസമാകുന്നു.

ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ പോലൊരു വേദിയിൽ പ്രീക്വാർട്ടറിലെത്തുക എന്നത് ചെറിയ കാര്യമല്ല. 2 തവണ കാൽമുട്ട് ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയ ശേഷമാണ് ഫെഡറർ കോർട്ടിലേക്കു തിരിച്ചെത്തിയത്. ഇനിയും മുന്നോട്ടു പോയാൽ തന്റെ ആരോഗ്യത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്ന തോന്നലാണ് ഫെഡററെ ടൂർണമെന്റിൽ നിന്നു പിന്മാറാനുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്കെത്തിച്ചത്.

എന്തുകൊണ്ടാണ് വിമ്പിൾഡനിൽ സംഭവിക്കാനിടയില്ലാത്ത പരുക്ക് ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പണിൽ സംഭവിച്ചേക്കാമെന്നു ഓഗസ്റ്റിൽ 40 വയസ്സ് തികയുന്ന ഫെഡറർക്കു തോന്നിയത്..? ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ കരുത്തരുടെ മാത്രം തട്ടകമോ.. ?

∙ മെല്ലെപ്പോകും കളിമൺ കോർട്ട്

നാല് ഗ്രാൻസ്‌ലാം ടൂർണമെന്റുകളിൽ കളിമൺ കോർട്ടിൽ നടക്കുന്നത് ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ മാത്രമാണ്. താരതമ്യേനെ വേഗം കുറഞ്ഞ ഷോട്ടുകളും നീണ്ട റാലികളുമാണ് കളിമൺ കോർട്ടുകളിലെ മത്സരങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മിക്കപ്പോഴും നീണ്ട മത്സരങ്ങളും ഉണ്ടായേക്കാം. ഇതിനായി ഉയർന്ന കായികക്ഷമത ആവശ്യമായി വരും.

‘കോർട്ട് പേസ് റേറ്റിങ് ’ (സിപിആർ) എന്ന സൂചികയാണ് ടെന്നിസ് കോർട്ടുകളുടെ വേഗം സൂചിപ്പിക്കാനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പന്ത് കോർട്ടിൽ പതിക്കുന്നതിനു മുൻപുള്ള വേഗവും അതിനു ശേഷമുള്ള വേഗവും പരിഗണിച്ചാണ് ഇതു കണക്കാക്കുന്നത്. കളിമൺ കോർട്ടുകളുടെ സിപിആർ മിക്കപ്പോഴും 29ൽ താഴെയാണ്. സിപിആർ 29ൽ താഴെയുള്ള കോർട്ടുകളെ വേഗം കുറഞ്ഞ കോർട്ടുകളുടെ പട്ടികയിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

കോർട്ടിൽ കുത്തിയുയരുന്ന പന്തുകളുടെ വേഗം കുറയുന്നതിനൊപ്പം പന്തിൽ അൽപം മണ്ണും പറ്റിപ്പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ഇതു പന്തിന്റെ ഭാരം വർധിപ്പിക്കുന്നു. മറ്റു പ്രതലങ്ങളിൽ കളിക്കുമ്പോഴത്തേക്കാൾ ശക്തിയിൽ പന്ത് അടിച്ചകറ്റണമെന്ന് അർഥം. പന്തുകളുടെ ബൗൺസും പലരീതിയിലാകും. മഴപെയ്തോ മറ്റോ കോർട്ടിൽ നനവുണ്ടായാൽ പന്തിന്റെ ബൗൺസ് ഒട്ടും പ്രവചിക്കാൻ പറ്റാതാകും. മറ്റു കോർട്ടുകളെ അപേക്ഷിച്ച് കളിമൺ കോർട്ടിൽ പന്തുകൾ കൂടുതൽ ഉയരത്തിൽ ബൗൺസ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ബേസ്‌ലൈൻ ഗെയിമിനാകും ഇവിടെ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം. ഫെഡററെപ്പോലെ ഇടയ്ക്കിടെ കോർട്ടിൽ മുന്നോട്ടുകയറി കളിക്കുന്നവർക്കു കളിമൺ കോർട്ട് അത്ര സുഖകരമല്ലെന്നർഥം.

∙ തെറ്റരുത് ബാലൻസ്

കളിമൺ കോർട്ടിൽ വളരെ സൂക്ഷിച്ചു കളിക്കണം. ബാലൻസ് തെറ്റാനും പരുക്കേൽക്കാനും സാധ്യതയേറെയാണ്. കളിമൺ കോർട്ടെന്നാണു പറയുന്നതെങ്കിലും നിർമാണത്തിനു യഥാർഥ കളിമണ്ണ് ഉപയോഗിക്കാറില്ല. ചുണ്ണാമ്പ് കല്ലുകൾക്കു മുകളിൽ ഇഷ്ടികപ്പൊടി വിതറിയാണ് കോർട്ടിന്റെ പ്രതലം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഓരോ കോർട്ടിനും 5 ലെയറുകളിലായി 80 സെന്റീമീറ്റർ ആഴമുണ്ട്.

നനവുള്ള കോർട്ടുകളിൽ ഓരോ ഷോട്ടുകൾക്കു ശേഷവും തിരികെ പൊസിഷനിലേക്കു വരികയെന്നത് ഏറെ ആയാസകരമാണ്. കോർട്ടിന്റെ ഒരു മൂലയിൽ നിന്ന് പന്തുകൾ അടിച്ചകറ്റുമ്പോൾ തെന്നിപ്പോയാലും വേഗം തിരികെയെത്തി റിട്ടേണിനായി തയാറെടുക്കണം. റാഫേൽ നദാലിനേപ്പോലെയുള്ള താരങ്ങളുടെ കളി കണ്ടാൽ ഇതു മനസ്സിലാകും. പ്രത്യേകം പരിശീലനം നേടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിൽ വിജയിക്കാൻ സാധിക്കൂ.

ഫെഡറർ പിന്മാറാനുള്ള പ്രധാന കാരണം ഇതാണ്. വിമ്പിൾഡൻ പോലെയുള്ള പ്രതലങ്ങളിൽ കളിക്കാരുടെ നീക്കങ്ങൾ മറ്റൊരു തരത്തിലാണ്. ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പണു ശേഷം അധികം വൈകാതെ ആരംഭിക്കുന്ന വിമ്പിൾഡൻ കിരീടം ലക്ഷ്യമിടുന്ന ഫെഡറർക്ക് അതിനായുള്ള പരിശീലനത്തിനു കുറച്ചുകൂടി സമയം ലഭിക്കും.

∙ സർവുകൾ മാത്രമല്ല കാര്യം

ആധുനിക ടെന്നിസിൽ സർവുകൾക്കു വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. വേഗത്തിൽ, കൃത്യതയോടെ സർവ് ചെയ്യുന്നവർക്കു വിജയസാധ്യതയേറും. മണിക്കൂറിൽ 200 കിലോമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ സർവ് ചെയ്യുന്ന താരങ്ങളുണ്ട്. 2 പതിറ്റാണ്ടിലധികമായി കളിക്കുന്ന റോജർ ഫെഡററുടെ ആദ്യ സർവ് കൃത്യത 60 ശതമാനത്തിലധികമാണ്. എതിരാളികൾക്ക് എത്തിപ്പിടിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വിധം എയ്സുകൾ തൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നവരാണ് ഇന്ന് മുൻനിര താരങ്ങളെല്ലാം.

എന്നാൽ, കളിമൺ കോർട്ടുകളിൽ വേഗമേറിയ സർവുകളേക്കാൾ എതിരാളിയുടെ ദൗർബല്യം മനസ്സിലാക്കിയുള്ള സർവുകളാണു വിജയം നേടിത്തരുന്നത്. പന്തിന്റെ കൂടുതൽ ബൗൺസ് ചെയ്യുന്നതും വേഗം കുറയുന്നതുമാണ് ഇതിനു കാരണം. സർവുകൾ പ്രധാന ആയുധമാക്കിയ റോജർ ഫെഡററെപ്പോലെയുള്ള താരങ്ങൾക്കു ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പണിൽ കൂടുതൽ കിരീടങ്ങൾ നേടാൻ സാധിക്കാത്തതിന്റെ ഒരു കാരണവും ഇതു തന്നെ.

∙ കളി പഠിക്കാൻ കളിമൺ കോർട്ട്

യൂറോപ്പിൽ ഒട്ടേറെ കളിമൺ കോർട്ടുകളുണ്ട്. സ്പെയിനിലാണു കൂടുതലും. പുതിയ താരങ്ങളെല്ലാം കളിമൺ കോർട്ടുകളിൽ പരിശീലനം നേടിയാണ് വളരുന്നത്. ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ നീണ്ട റാലികൾ കളിക്കാനുള്ള കായികക്ഷമത ഇവിടെ കളിക്കുന്ന കുട്ടികൾ സ്വന്തമാക്കുന്നു. കാലുകളുടെ ബലവും വഴക്കവും വർധിക്കുന്നു. ഇത് ഏതു പ്രതലത്തിലും കളിക്കാൻ താരങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു. അതേസമയം, ഹാർഡ് കോർട്ടിൽ കളി പഠിക്കുന്നവർക്കു കളിമൺ കോർട്ടിൽ വിജയങ്ങൾ നേടുന്നത് അത്രയെളുപ്പമല്ല.

കളിമൺ കോർട്ടിലെ രാജാവ് റഫേൽ നദാൽ തന്നെയാണ് ഇതിനുദാഹരണം. 13 ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ കിരീടങ്ങൾ നേടിയ നദാൽ മറ്റു പ്രതലങ്ങളിൽ 7 ഗ്രാൻസ്‌ലാം കിരീടങ്ങൾ കൂടി നേടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, മറ്റു പ്രതലങ്ങളിൽ 19 ഗ്രാൻസ്‌ലാം കിരീടങ്ങൾ നേടിയ റോജർ ഫെഡറർക്ക് ഒരൊറ്റ ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ കിരീടം മാത്രമേ നേടാനായിട്ടുള്ളൂ. ജോക്കോവിച്ചിനും ഒരു ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ കിരീടം മാത്രം.

ചുരുക്കത്തിൽ ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ അത്ര ചെറിയ കളിയല്ല. അസാമാന്യമായ കായികക്ഷമതയും ബലവും ശരീരവഴക്കവും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവിടെ പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ സാധിക്കൂ. പരുക്കേൽക്കാനുള്ള സാധ്യതയും വളരെ കൂടുതലാണ്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഫെഡറർ പിന്മാറിയതു നന്നായെന്നു തോന്നും. കാരണം ഇതിഹാസ താരം വിമ്പിൾഡൻ നേടി കളമൊഴിയട്ടെ.

