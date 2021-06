ഒസാക്ക വിമ്പിൾഡനില്ല; തീം ഒളിംപിക്സിനില്ല

ലണ്ടൻ ∙ ജാപ്പനീസ് വനിതാ ടെന്നിസ് താരം നവോമി ഒസാക്ക വിമ്പിൾ‍ഡൻ ടൂർണമെന്റിൽനിന്നു പിൻമാറി. മാധ്യമസമ്മേളനത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് സൂചിപ്പിച്ച് ഇക്കഴിഞ്ഞ ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പണിനിടെയും ഒസാക്ക പിന്മാറ്റം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. കുടുംബത്തോടൊപ്പം കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കാനെന്നാണ് വിശദീകരണം. അതേസമയം, ടോക്കിയോ ഒളിംപിക്സിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്നും താരത്തിന്റെ ഏജന്റ് അറിയിച്ചു.

അതിനിടെ, യുഎസ് ഓപ്പണിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഒളിംപിക്സിൽനിന്നു പിന്മാറുകയാണെന്നു ഓസ്ട്രിയൻ താരം ഡൊമിനിക് തീം അറിയിച്ചു. നിലവിലെ യുഎസ് ഓപ്പൺ പുരുഷ സിംഗിൾസ് ചാംപ്യനാണ് ലോക 5–ാം നമ്പർ താരമായ തീം.

English Summary: Naomi Osaka not to participate in ‌‌‌‌‌‌ Wimbledon and Dominic Theim not to contest in Olympics