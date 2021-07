പരുക്കേറ്റ് പുറത്ത്; വിംബിൾഡനിൽനിന്ന് കണ്ണീരോടെ പിൻമാറ്റം പ്രഖ്യാപിച്ച് സെറീന

ലണ്ടൻ∙ വനിതാ ടെന്നിസിലെ ഇതിഹാസ താരം യുഎസിന്റെ സെറീന വില്യംസ് വിംബിൾഡനിൽനിന്ന് പരുക്കേറ്റ് പുറത്ത്. ഒന്നാം റൗണ്ട് മത്സരത്തിനിടെ പരുക്കേറ്റ സെറീന മുടന്തിയാണ് കളംവിട്ടത്. 24–ാം ഗ്രാൻസ്‍ലാം കിരീടവുമായി വനിതാ ടെന്നിസിലെ റെക്കോർഡിനൊപ്പം എത്താനുള്ള മുപ്പത്തൊൻപതുകാരിയായ സെറീനയുടെ ശ്രമമാണ് ആദ്യ റൗണ്ടിലെ പരുക്കിൽ വീണുടഞ്ഞത്. പരുക്കേറ്റ് മുടന്തി കളംവിട്ട സെറീന, കണ്ണീരോടെയാണ് വിംബിൾഡനിൽനിന്നുള്ള പിൻമാറ്റം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. റോജർ ഫെഡററുടെ ആദ്യ റൗണ്ട് എതിരാളിയായിരുന്ന അഡ്രിയാൻ മന്നാരീനോയ്ക്ക് പിന്നാലെ സെറീനയ്ക്കും കളത്തിൽ തെന്നിവീണ് പരുക്കേറ്റതോടെ, മത്സരം നടക്കുന്ന പുൽമൈതാനത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും സംശയങ്ങളുയർന്നു.

വിംബിൾഡനിൽ ഏഴു തവണ കിരീടം ചൂടിയിട്ടുള്ള സെറീന, ഇത്തവണ ആറാം സീഡായാണ് ലണ്ടനിൽ മത്സരിക്കാനെത്തിയത്. ബെലാറസിന്റെ സീഡില്ലാ താരം അലക്സാന്ദ്ര സാസ്‌നോവിച്ചിനെതിരെ ലീഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് താരത്തിന് പരുക്കേറ്റത്. കോർട്ടിൽ തെന്നിവീണ സെറീന ഉടൻതന്നെ വൈദ്യസഹായം തേടിയിരുന്നു. നീണ്ട ചികിത്സയ്ക്കുശേഷം സെറീന കളത്തിലേക്കു തിരിച്ചെത്തിയെങ്കിലും പരുക്കിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ മുഖത്തും കളിയിലും പ്രകടമായിരുന്നു. കളി തുടരാനാകാതെ പുൽമൈതാനത്ത് കണ്ണീരോടെ മുട്ടുകുത്തിയിരുന്ന സെറീന, പരസഹായത്തോടെയാണ് കളംവിട്ടത്.

‘വലതുകാലിന് പരുക്കേറ്റ സാഹചര്യത്തിൽ തകർന്ന ഹൃദയത്തോടെയാണ് വിംബിൾഡനിൽനിന്ന് ഞാൻ പിന്മാറ്റം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്’ – സെറീന ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ കുറിച്ചു.

‘കളത്തിലെ പോരാട്ടം കൂടുതൽ അർഥവത്താക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ആരാധകർക്ക് സ്നേഹവും ക‍ൃതജ്ഞതയും. ഇന്ന് കളത്തിലെത്തിയപ്പോഴും പിന്നീട് പരുക്കേറ്റ് കളം വിട്ടപ്പോഴും നിങ്ങൾ എനിക്കു തന്ന പിന്തുണ ലോകം കീഴടക്കിയ പ്രതീതിയാണ് എനിക്ക് നൽകിയത്’ – സെറീന വ്യക്തമാക്കി.

ഏറ്റവുമൊടുവിൽ വിംബിൾഡനിൽ കളിച്ച നാലു തവണയും ഫൈനലിലെത്തിയ താരമാണ് സെറീന. അതേസമയം, വനിതാ സിംഗിൾസിൽ കൂടുതൽ ഗ്രാൻസ്‍ലാം കിരീടങ്ങളെന്ന മാർഗരറ്റ് കോർട്ടിന്റെ റെക്കോർഡിന് ഒപ്പമെത്താനുള്ള സെറീനയുടെ ശ്രമങ്ങൾ നാലു വർഷമായി ഫലം കണ്ടിട്ടില്ല. 2017ൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പണിലാണ് സെറീന ഏറ്റവും അവസാനമായി ഗ്രാൻസ്‍ലാം കിരീടം ചൂടിയത്.

ലോക രണ്ടാം നമ്പർ താരം ജപ്പാന്റെ നവോമി ഒസാകയും മൂന്നാം റാങ്കുകാരിയായ സിമോണ ഹാലെപ്പും വിംബിള്‍ഡനിൽനിന്ന് നേരത്തേ തന്നെ പിൻമാറിയതിനാൽ, ഇത്തവണ കിരീടം ചൂടാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു സെറീന. ഈ പ്രതീക്ഷകൾക്കാണ് കളത്തിലെ പരുക്ക് തടയിട്ടത്.

