ന്യൂഡൽഹി ∙ ടോക്കിയോ ഒളിംപിക്സ് ടെന്നിസിൽ ഇന്ത്യയുടെ സാനിയ മിർസ – അങ്കിത റെയ്ന സഖ്യം വനിതാ ഡബിൾസിൽ മത്സരിക്കും. സാനിയയുടെ 4–ാമത്തെ ഒളിംപിക്സാകും ടോക്കിയോയിലേത്. അങ്കിതയുടെ ആദ്യത്തേതും.

English Summary: Sania Mirza - Ankita Raina set to represent India at Tokyo Olympics in Women's doubles