വിമ്പിൾഡനിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ പ്രണയകഥ; ആദ്യ റൗണ്ട് ജയിച്ച് ദിവിജ് ശരണും സാമന്തയും

ലണ്ടൻ ∙ വിമ്പിൾഡൻ ടെന്നിസിലെ മിക്സ്ഡ് ഡബിൾസ് വേദി കഴിഞ്ഞ ദിവസം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് അപൂർവ മത്സരത്തിന്. ഏരിയൽ ബെഹർ – ഗലീന വൊസ്കോബൊയേവ സഖ്യത്തെ ആദ്യ റൗണ്ടിൽ തോൽപിച്ചത് ദമ്പതികളായ ദിവിജ് ശരണും സാമന്ത മറെയും. ഡൽഹിക്കാരനായ ദിവിജും ബ്രിട്ടിഷുകാരി സാമന്തയും 7 വർഷത്തെ പ്രണയത്തിനൊടുവിൽ 2019ലാണു വിവാഹിതരായത്. ആദ്യമായാണ് ഇരുവരും വിമ്പിൾഡനിൽ മത്സരിക്കാനിറങ്ങിയത്. 3 സെറ്റ് നീണ്ട പോരാട്ടത്തിൽ 6–3, 5–7, 6–4നായിരുന്നു മുപ്പത്തിയഞ്ചുകാരൻ ദിവിജിന്റെയും മുപ്പത്തിമൂന്നുകാരി സാമന്തയുടെയും ജയം.

വനിതാ ഡബിൾസിൽ ഇന്ത്യയുടെ സാനിയ മിർസ – യുഎസിന്റെ ബെഥാനി മാറ്റെക് സഖ്യം 2–ാം റൗണ്ടിൽ തോറ്റു പുറത്തായി. റഷ്യയുടെ എലേന വെസ്നിന – വെറോനിക്ക കുദർമെറ്റോവ സഖ്യമാണു സാനിയയെയും പങ്കാളിയെയും തോൽപിച്ചത്. സ്കോർ: 6–4, 6–4. രോഹൻ ബൊപ്പണ്ണയ്ക്കൊപ്പം സാനിയ മിക്സ്ഡ് ഡബിൾസിൽ 2–ാം റൗണ്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

പുരുഷ സിംഗിൾസിൽ ബ്രിട്ടന്റെ ആൻഡി മറെ 3–ാം റൗണ്ടിൽ കാനഡയുടെ ഡെനിസ് ഷാപ്പോവാലവിനോടു തോറ്റു (4–6, 2–6, 2–6). ഓസ്ട്രേലിയയുടെ നിക് കിർഗിയോസിന് പരുക്കുമൂലം 3–ാം റൗണ്ട് മത്സരത്തിനിടെ പിൻമാറേണ്ടി വന്നു. കാനഡയുടെ ഫെലിക്സ് ഓഗർ അലിയാസിമെയായിരുന്നു എതിരാളി. യുഎസിന്റെ ടെയ്‌ലർ ഫ്രിറ്റ്സിനെ തോൽപിച്ച് ജർമനിയുടെ അലക്സാണ്ടർ സ്വരേവ് 4–ാം റൗണ്ടിലെത്തി (6–7, 6–4, 6–3, 7–6).=

വനിതകളിൽ യുഎസിന്റെ കോകോ ഗോഫ് 4–ാം റൗണ്ടിലെത്തി. ആദ്യ സെറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടും തിരിച്ചടിച്ച മുൻ ചാംപ്യൻ ആഞ്ചലിക് കെർബർ ബെലാറൂസിന്റെ അലിക്സാന്ദ്ര സാസ്നോവിച്ചിനെ തോൽപിച്ചു (2–6, 6–0, 6–1).

English Summary: Divij Sharan's Wimbledon Dream Of Teaming Up With Wife Samantha Murray Comes True