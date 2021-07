വിമ്പിൾഡൻ സെന്റർ കോർട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു സ്നേഹക്കാഴ്ച; വെൽഡൻ വിമ്പിൾഡൻ!

ലണ്ടൻ ∙ തീപാറുന്ന വേഗത്തിൽ എയ്സുകൾ പാഞ്ഞ വിമ്പിൾഡൻ മത്സരത്തിനിടെയിലാണ് സ്നേഹത്തിന്റെ സാന്ത്വന സ്പർശമായ ഈ കാഴ്ച കാണികളെ അദ്ഭുതപ്പെടുത്തിയത്. സെന്റർ കോർട്ടിൽ ശനിയാഴ്ച റോജർ ഫെഡററും ബ്രിട്ടന്റെ കാമറൺ നോറിയും തമ്മിലുള്ള മൂന്നാം റൗണ്ട് മത്സരത്തിനിടെയായിരുന്നു സംഭവം.

നോറിയുടെ ലക്ഷ്യം തെറ്റിയ സെർവിൽ പന്തു ചെന്നു കൊണ്ടത് ഗാലറിയിൽ കളി കണ്ടിരുന്ന കുട്ടിയാരാധകന്റെ മുഖത്ത്. വേദനകൊണ്ടു പുളഞ്ഞ ബാലന്റെ കണ്ണീർ ടിവി ക്യാമറകളും ഏറ്റുപിടിച്ചു. അതോടെ, കളി കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ അതൊരു നൊമ്പരമായി മാറി.

2. കുട്ടിക്കു വിമ്പിൾഡൻ‌ ടവ്വൽ എറിഞ്ഞുകൊടുക്കുന്ന കാമറൺ നോറി.

കാമറൺ നോറിക്കും അതൊരു സങ്കടമായി. ബാഗിൽ നിന്നൊരു ടവ്വൽ എടുത്ത് കുട്ടിയുടെ മാതാവിന് എറിഞ്ഞുകൊടുത്തു. അവന്റെ വേദന മാറ്റാൻ ആ അപ്രതീക്ഷിത സമ്മാനം ധാരാളമായിരുന്നു. അമ്മയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിലപ്പെട്ട വിമ്പിൾഡൻ‌ ടവ്വൽ‌ കൈപ്പറ്റുമ്പോഴും തൊട്ടുമുൻപ് തന്റെ മുഖത്തുവന്നു പതിച്ച പന്ത് ഒരു നിധിപോലെ അവൻ അരികിൽ സൂക്ഷിച്ചു വച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നോറിയുടെ കരുതലിന് കയ്യടികളോടെയാണ് സെന്റർ കോർട്ടിലെ ഗാലറി ‘വെൽഡൻ’ പറഞ്ഞത്.

3. ടവ്വൽ കിട്ടിയ സന്തോഷത്തിൽ വേദന മറന്ന് കണ്ണീർ തുടയ്ക്കുന്നു.

