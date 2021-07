ഇത്തവണത്തെ വിമ്പിൾഡൻ ജേതാവ് ആഷ്‌ലി ബാർട്ടിയെത്തേടിയെത്തിയ അഭിനന്ദന സന്ദേശങ്ങളിലൊന്ന് രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിലിന്റേതായിരുന്നു. ക്രിക്കറ്റ് മേഖലയിലുള്ളവർക്ക് എന്താ ടെന്നിസിൽ കാര്യം എന്നു ചോദിക്കരുത്. ഉത്തരം തേടിപ്പോയാൽ ബാർട്ടിയുടെ ക്രിക്കറ്റ് ബന്ധം തെളിഞ്ഞുവരും. ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ കരോളിന പ്ലിസ്കോവയെ പരാജയപ്പെടുത്തി നാലു പതിറ്റാണ്ടിനുശേഷം ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് വനിതാ വിമ്പിൾഡൺ കിരീടം എത്തിച്ച ഈ ഇരുപത്തഞ്ചുകാരിക്ക് ‘ഈ വണ്ടിയിൽ പെട്രോളും ഡീസലും പോകും’ എന്നു പറയുന്നതുപോലെ ടെന്നിസിനൊപ്പം ക്രിക്കറ്റും ഒരുപോലെ വഴങ്ങും.

ആദ്യം ടെന്നിസ്, പിന്നെ മടുത്ത് ക്രിക്കറ്റ് അതു കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ടെന്നിസിലേക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് നിലവിലെ ഒന്നാം നമ്പറായ ബാർട്ടിയുടെ കരിയറിന്റെ വ്യത്യസ്ത സഞ്ചാരം.

∙ ജൂനിയർ ചാംപ്യൻ

ഒരു പതിറ്റാണ്ടു മുൻപ് വിമ്പിൾഡനിൽ ജൂനിയർ തലത്തിൽ ജേതാവായ ആളാണ് ആഷ്‌ലി ബാർട്ടി. എന്നാൽ 2014 ആയപ്പോഴേക്കും ബാർട്ടിക്ക് ടെന്നിസ് മടുത്ത് കളംവിട്ടു. ആയിടയ്ക്കാണ് റാക്കറ്റിനു പകരം ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റിനോട് ഇഷ്ടംകൂടുന്നത്. ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ദേശീയ വനിതാ ടീമംഗങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധമാണ് ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചത്. ബ്രിസ്ബേൺ വിമൻസ് പ്രീമിയർ ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റിൽ വെസ്റ്റേൺ സബേർബ്സിനായാണ് ആദ്യമായി ബാറ്റേന്തിയത്. കന്നി ട്വന്റി20 മത്സരത്തിൽ തന്നെ 63 റൺസടിക്കുകയും 2 വിക്കറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തതോടെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു.

അതുവരെ കാര്യമായ മത്സര പരിചയമൊന്നുമില്ലാതെയായിരുന്നു ബാർട്ടിയുടെ മികച്ച പ്രകടനം. ഇത് ബ്രിസ്ബേൺ ഹീറ്റ്സിന്റെ കണ്ണിലുടക്കിയതോടെ 2015ൽ വനിതകളുടെ പ്രഥമ ബിഗ് ബാഷ് ലീഗിൽ കളിക്കാൻ അവസരമൊരുങ്ങി. എന്നാൽ അത്ര ശോഭനമായിരുന്നില്ല ക്രിക്കറ്റ് കരിയർ. 9 മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് 68 റൺസ് നേടാനേ സാധിച്ചുള്ളൂ. കളി മോശമായെങ്കിലും ആ പത്തൊൻപതുകാരി ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയ ഇലവന്റെ അണ്ടർ 15 ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ പരിശീലകയായി! അതായിരുന്നു വിധി വഴി.

എന്നാൽ തൊട്ടടുത്ത വർഷം തന്നെ ആഷ്‌ലി ബാർട്ടി തന്റെ യഥാർഥ കളം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ടെന്നിസ് കോർട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി. പിന്നീട്

തിരിച്ചുപോകലുകളെക്കുറച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. 2017 എന്ന വർഷമാണ് ബാർട്ടിയെന്ന ടെന്നിസ് താരത്തെ പരുവപ്പെടുത്തിയെടുത്തത്.

∙ 200 ൽനിന്ന് 20ലേക്ക്

റാങ്കിങ്ങിൽ 200ന് പുറത്തായിരുന്ന ബാർട്ടി ആദ്യ 20ൽ ഇടംപിടിച്ചത് 2017ൽ ആണ്. മലേഷ്യൻ ഓപ്പണിലൂടെ ആദ്യ കിരീടനേട്ടവും സ്വന്തമാക്കി. ഇപ്പോൾ ബാർട്ടിക്ക് 11 സിംഗിൾസ് കിരീടങ്ങളും 11 ഡബിൾസ് കിരീടങ്ങളും ഷോക്കേസിലുണ്ട്. ഇതിൽ 2019ലെ ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ നേട്ടവും ഡബിൾസിൽ കോകോ വാൻഡ്‌വേയ്ക്കൊപ്പം നേടിയ 2018 യുഎസ് ഓപ്പണും ഉൾപ്പെടും. നേട്ടത്തിന്റെ നെറുകയിൽനിന്ന് ഇനി ക്രിക്കറ്റിലേക്കൊരു മടങ്ങിപ്പോക്കില്ലെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കാം. വരാനിരിക്കുന്നത് ബാർട്ടി യുഗമാകാം...

English Summary: Wimbledon champion Ash Barty was once a cricketer, played in WBBL for Brisbane Heat