സിംഗിൾസ് വെങ്കല മെഡൽ മത്സരത്തിലും ജോക്കോ തോറ്റു; റാക്കറ്റ് എറിഞ്ഞു തകർത്തു

ടോക്കിയോ ∙ ‘ഗോൾഡൻ സ്‌ലാം’ മോഹവുമായി ഒളിംപിക്സിനെത്തിയ നൊവാക് ജോക്കോവിച്ച് ടോക്കിയോയിലെ ടെന്നിസ് കോർട്ടിൽനിന്നു വെറുംകയ്യോടെ മടങ്ങി. പുരുഷ സിംഗിൾസ് സെമിഫൈനലിൽ അലക്സാണ്ടർ സ്വരേവിനോടു തോറ്റതിനു പിന്നാലെ വെങ്കല മെഡൽ മത്സരത്തിൽ സ്പാനിഷ് താരം പാബ്ലോ കരീനോ ബുസ്റ്റയ്ക്കു മുന്നിലും ലോക ഒന്നാം നമ്പർ താരം കീഴടങ്ങി (6–4,6–7,6–3). മത്സരത്തിനിടെ പലവട്ടം നിയന്ത്രണം കൈവിട്ട ജോക്കോ റാക്കറ്റ് വലിച്ചെറിഞ്ഞു തകർക്കുകയും ചെയ്തു.

മിക്സ്ഡ് ഡബിൾസ് സെമിഫൈനലിൽ നിന്ന് പിൻമാറുകയും ചെയ്തതോടെ ജോക്കോയുടെ ഒളിംപിക്സ് നഷ്ടങ്ങളുടേതായി. ഒരു കലണ്ടർ വർഷം തന്നെ 4 ഗ്രാൻ‌സ്‌ലാം കിരീടങ്ങളും ഒളിംപിക് സ്വർണവും നേടി ‘ഗോൾഡൻ സ്‌ലാം’ തികയ്ക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് സെർബിയൻ താരം ഇത്തവണ ടോക്കിയോയിലെത്തിയത്. 2 ദിവസത്തിനിടെ ജോക്കോവിച്ചിന്റെ 3–ാം തോൽവിയാണ് ബുസ്റ്റയ്ക്കെതിരെയുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മിക്സ്ഡ് ഡബിൾസ് സെമിഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ ജോക്കോവിച്ച്– നിന സ്റ്റോജനോവിച്ച് സഖ്യം പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു.

പരുക്കു കാരണം പറഞ്ഞ് ഇന്നലെ വെങ്കല മെഡൽ മത്സരത്തിൽ നിന്നു പിന്മ‍ാറിയ ജോക്കോ നിനയോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു. ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ആഷ്‌ലി ബാർട്ടി– ജോൺ പിയേഴ്സ് സഖ്യം വെങ്കലം സ്വന്തമാക്കി. പുരുഷ ഫൈനലി‍ൽ ഇന്ന് അലക്സാണ്ടർ സ്വരേവ് റഷ്യയുടെ കാരൻ ഖാച്ചനോവിനെ നേരിടും. വനിതാ സിംഗിൾസിൽ ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ മാർകേറ്റ വോൺട്രസോവയെ തോൽപിച്ച് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിന്റെ ബെലിൻഡ ബെൻസിച്ച് സ്വർണം നേടി (7–5,2–6,6–3).

English Summary: Novak Djokovic Smashes Racquet, Tosses One Away In Anger At Tokyo Olympics