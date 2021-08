പരുക്കു വഷളായി: ഈ സീസണിൽ ഇനി മത്സരങ്ങൾക്കില്ലെന്നു നദാൽ

വാഷിങ്ടൻ ∙ കുറച്ചുകാലമായി അലട്ടുന്ന ഇടംകാലിലെ പരുക്കു വഷളായതിനെത്തുടർന്ന് ഈ സീസണിൽ ഇനി മത്സരങ്ങൾക്കില്ലെന്നു സ്പാനിഷ് ടെന്നിസ് താരം റാഫേൽ നദാൽ അറിയിച്ചു. സിൻസിനാറ്റി മാസ്റ്റേഴ്സ്, കനേഡിയൻ ഓപ്പൺ എന്നിവയിൽനിന്നു നേരത്തേ പിന്മാറിയ നദാലിന് 30ന് ആരംഭിക്കുന്ന യുഎസ് ഓപ്പണും നഷ്ടമായി.

സ്വിസ് ഇതിഹാസതാരം റോജർ ഫെഡററും പരുക്കുമൂലം പിന്മാറിയതോടെ ഗ്രാൻസ്ലാം കിരീടനേട്ടത്തിൽ ഒന്നാമതെത്താനും കലണ്ടർ സ്ലാം തികയ്ക്കാനും രംഗത്തുള്ള സെർബിയൻ താരം നൊവാക് ജോക്കോവിച്ചിനു മുന്നോട്ടുള്ള കുതിപ്പ് എളുപ്പമാകും. യുഎസ് ഓപ്പണിലെ നിലവിലെ ജേതാവ് ഓസ്ട്രിയയുടെ ഡൊമിനിക് തീമും ഇത്തവണ ചാംപ്യൻഷിപ്പിനില്ല.

കഴിഞ്ഞ ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ സെമിയിൽ പരുക്കുമായി കളിച്ച നദാൽ ജോക്കോവിച്ചിനോടു തോറ്റാണു പുറത്തായത്. ‘ഒരു വർഷമായി കാലിലെ പരുക്കുകാരണം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുകയാണ്. തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിലെ മികച്ച പ്രകടനത്തിനു വേണ്ടിയാണ് 2021 സീസൺ അവസാനിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. – മുപ്പത്തിയഞ്ചുകാരൻ നദാൽ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

