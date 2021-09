ജോക്കോ, സ്വരേവ് മുന്നോട്ട്

ന്യൂയോർക്ക് ∙ 21–ാം ഗ്രാൻസ്‍ലാം കിരീടം ലക്ഷ്യമിടുന്ന സെർബിയയുടെ ലോക ഒന്നാം നമ്പർ താരം നൊവാക് ജോക്കോവിച്ചിനു യുഎസ് ഓപ്പണിൽ വിജയത്തുടക്കം. ഡെൻമാർക്കിന്റെ പതിനെട്ടുകാരൻ ഹോൾഗർ റ്യൂണിനെയാണു ജോക്കോ തോൽപിച്ചത്.

സ്കോർ: 6–1, 6–7, 6–2, 6–1. ജർമനിയുടെ അലക്സാണ്ടർ സ്വരേവ്, ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ആഷ്‍ലി ബാർട്ടി, കാനഡയുടെ ബിയാൻക ആൻഡ്രെസ്ക്യു എന്നിവരും 2–ാം റൗണ്ടിലെത്തി. സെർബിയയുടെ ഓൾഗ ഡാനിലോവിച് പരുക്കുമൂലം പിൻമാറിയതോടെ നവോമി ഒസാക 3–ാം റൗണ്ടിലെത്തി.

English Summary: Top-ranked Novak Djokovic advances to US Open second round