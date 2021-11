ഫെഡററുടെ മടങ്ങിവരവ് ഇനിയും നീളും!

ജനീവ ∙ കാൽമുട്ടിലെ പരുക്കിനെത്തുടർന്നു ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കു വിധേയനായ സ്വിസ് ടെന്നിസ് ഇതിഹാസം റോജർ ഫെഡററുടെ മടങ്ങിവരവ് ഉടനില്ല. അടുത്ത വർഷം ജനുവരിയിൽ നടക്കുന്ന ഓസ്ട്രേലിയൻ‌ ഓപ്പണിലും ജൂണിൽ നടക്കുന്ന വിമ്പിൾ‍ഡനിലും മത്സരിക്കാനാകുമെന്നു കരുതുന്നില്ലെന്നു ഫെഡറർ വ്യക്തമാക്കി. തുടർച്ചയായി പരുക്കുകൾ നേരിട്ട ഫെഡറർ കോർട്ടിലേക്ക് ഇനി തിരിച്ചെത്തിയേക്കില്ലെന്ന് അഭ്യൂഹങ്ങൾ പ്രചരിക്കുന്നതിനിടെയാണു താരത്തിന്റെ പ്രതികരണം. കോർട്ടിൽനിന്നു നീണ്ട ഇടവേള വേണ്ടിവരുമെന്നു ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കു മുൻ‌പേ സൂചന ലഭിച്ചിരുന്നതാണെന്നും സ്വിസ് മാധ്യമത്തിന് അനുവദിച്ച അഭിമുഖത്തിൽ ഫെ‍ഡറർ പറഞ്ഞു. ഈ വർഷം ജൂലൈയിൽ വിമ്പിൾഡൻ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ തോൽവി വഴങ്ങിയ ശേഷം ഫെഡറർ കോർട്ടിലിറങ്ങിയിട്ടില്ല.

