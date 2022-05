ജോക്കോവിച്ചിനും മകനും ഒരേ ദിവസം കിരീട വിജയം

റോം ∙ ആറു മാസത്തിലേറെ നീണ്ട കിരീട വരൾച്ചയ്ക്കൊടുവിൽ സ്റ്റെഫാനോസ് സിറ്റ്സിപാസിനെ 6–0, 7–6(7–5)നു കീഴടക്കി ഇറ്റാലിയൻ ഓപ്പൺ കിരീടം നേടിയ ദിവസം തന്നെ ലോക ഒന്നാം നമ്പർ ടെന്നിസ് താരം നൊവാക് ജോക്കോവിച്ചിന് ഇരട്ടിമധുരം. ഞായറാഴ്ച തന്നെ ഏഴു വയസ്സുകാരൻ മകൻ സ്റ്റെഫാൻ തന്റെ ആദ്യ ടെന്നിസ് കിരീടം നേടിയതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് നൊവാക്. സെർബിയയിലെ ക്ലബ് ചാംപ്യൻഷിപ്പിലാണ് സ്റ്റെഫാന്റെ കിരീടനേട്ടം. 22നു തുടങ്ങുന്ന ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ ചാംപ്യൻഷിപ്പാണ് ജോക്കോവിച്ചിന്റെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം.

English Summary: Novak Djokovic and his son Stefan win tournaments on the same day