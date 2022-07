കസഖ്സ്ഥാനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ‘റഷ്യക്കാരി’; വിമ്പിൾഡൻ ജേതാവ് എലേനയുടെ ജീവിതം!

അവിശ്വസനീയം - വിമ്പിൾഡൻ വനിതാ സിംഗിൾസിൽ തുനീസിയയുടെ ഒൻസ് ജാബറെ പരാജയപ്പെടുത്തി കിരീടം സ്വന്തമാക്കിയ എലേന റിബകീനയുടെ നേട്ടത്തെ ഒറ്റവാക്കിൽ ഇങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം. റഷ്യയിൽ തുടങ്ങി കസഖ്സ്ഥാനിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് വിമ്പിൾഡനിലെത്തിയ എലേനയുടെ ടെന്നിസ് യാത്രയും ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ കണ്ടതുപോലെ കീഴടങ്ങാൻ മനസില്ലാത്തൊരു പോരാട്ടമായിരുന്നു.

വിമ്പിൾ‌ഡൻ‌ ടൂർണമെന്റിൽ മത്സരത്തിന് എത്തിയതു മുതൽ എലേന ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേരിട്ട ചോദ്യം തന്റെ പൈതൃകത്തെക്കുറിച്ചുള്ളതാകണം. റഷ്യൻ ബാന്ധവം പൂർണമായും അറുത്തുമാറ്റി, 2018 മുതൽ കസഖ്സ്ഥാനായാണ് എലേന റാക്കറ്റ് ഏന്തുന്നത്. റഷ്യൻ തലസ്ഥാനമായ മോസ്കോയിലായിരുന്നു ജനനം എന്നതിനാൽ ദേശീയത സംബന്ധിച്ച ചോദ്യ ശരങ്ങൾ എലേനയ്ക്കു മേൽ സ്വാഭാവികമായും വന്നുപതിച്ചു.

എലേന റിബകീന മത്സരത്തിനിടെ (ചിത്രം: SEBASTIEN BOZON / AFP)

ചെറുപ്പത്തിൽ എലേനയ്ക്കു താൽപര്യം ജിംനാസ്റ്റിക്സിലും ഐസ് സ്കേറ്റിങ്ങിലും ആയിരുന്നു. സഹോദരിക്കൊപ്പം അവ പരിശീലിച്ചെങ്കിലും നല്ല ഉയരമുണ്ടായിരുന എലേനയ്ക്ക് ജിംനാസ്റ്റിക്സ് ചേർന്നതല്ലെന്നായിരുന്നു പരിശീലകരുടെ അഭിപ്രായം. അങ്ങനെയാണ് പിതാവിന്റെ താൽപര്യത്തിൽ ടെന്നിസിലേക്കു തിരിയുന്നത്. പിന്നീട് കരുത്തുള്ള സർവുകൾ പായിക്കാൻ ഉയരം എലേനയ്ക്കു സഹായമായി.

സ്കൂൾ കാലത്തിനു ശേഷം ഉപരിപഠനത്തിനു കോളജ് തിരഞ്ഞെടുക്കണോ പ്രഫഷനൽ ടെന്നിസിലേക്കു തിരിയണോ എന്ന് ഒരിക്കൽ സംശയിച്ചിരുന്നു. ടെന്നിസ് പരിശീലനത്തിനും മറ്റും വേണ്ട സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയും കുടുംബത്തിനു മുൻപിൽ ചോദ്യചിഹ്നമായി. അതിന് ഉത്തരവുമായിട്ടായിരുന്നു കസഖ്സ്ഥാൻ ടെന്നിസ് ഫെഡറേഷന്റെ കടന്നു വരവ്.

"അവർക്കൊരു പ്ലെയറെ വേണമായിരുന്നു; എനിക്ക് മുന്നോട്ടു പോകാൻ സഹായവും".

കസഖ്സ്ഥാനു വേണ്ടി കളിക്കാനെടുത്ത തീരുമാനത്തെക്കുറിച്ച് എലേന പ്രതികരിച്ചതിങ്ങനെ.

‘‘അവർക്ക് എന്നിൽ വിശ്വാസമായിരുന്നു. കളിക്കാനും മെച്ചപ്പെടാനും വേണ്ട എല്ലാ സഹായവും അവർ ഒരുക്കി.’’

മത്സരശേഷം എലേന റിബകീനയും തുനീസിയയുടെ ഒൻസ് ജാബറും (ചിത്രം: SEBASTIEN BOZON / AFP)

കസഖ്സ്ഥാനു വേണ്ടി ഫെഡ് കപ്പിലും ഒളിംപിക്സിലും ഉൾപ്പെടെ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള താരമാണ് എലേന. എന്നാൽ, യുക്രെയ്ൻ അധിനിവേശത്തിനു പിന്നാലെ റഷ്യയിലെയും ബെലാറൂസിലെയും ടെന്നിസ് താരങ്ങൾക്കു വിലക്കുണ്ടായിരുന്ന വിമ്പിൾഡൻ ടൂർണമെന്റിൽ റഷ്യൻ ബാന്ധവത്തിന്റെ പേരിൽ വേട്ടയാടപ്പെട്ടതും എലേന തന്നെ.

എന്നാൽ കസഖ്സ്ഥാനായി കളിക്കുന്നതിൽ ഏറെ അഭിമാനിക്കുന്നതായി ഓരോ വേദിയിലും തുറന്നുപറഞ്ഞ് എലേന തല ഉയർത്തി നടന്നു.

ഒടുവിൽ പോഡിയത്തിൽ വിമ്പിൾഡൻ കിരിടവുമായി തല ഉയർത്തിത്തന്നെ നിൽക്കുമ്പോൾ എലേന മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കണം, ‘കസഖ് താരമായതിൽ ‍ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു.’ അതേസമയം തന്നെ, രാജ്യത്തെ ലക്ഷക്കണക്കിനു കായിക പ്രേമികളും ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞിരിക്കും, ‘എലേന, ഈ കിരീടം നേടിത്തന്നതിന് ഞങ്ങൾ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു’!

‘‘എന്റെ ജനന സ്ഥലം നിയന്ത്രിക്കാൻ എനിക്കു സാധിക്കില്ലല്ലോ, ആളുകൾ എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു. കസഖ്സ്ഥാൻ എനിക്ക് ഒരുപാടു പിന്തുണ നൽകി’’ – കിരീടനേട്ടത്തിനു ശേഷമുള്ള ഈ പ്രതികരണത്തിൽത്തന്നെയുണ്ട് കസഖ്സ്ഥാനോടുള്ള എലേനയുടെ കടപ്പാട്.

‘‘സാധാരണ ഗതിയിൽ ഞാൻ എതിരാളികളുടെ ശൈലി നോക്കാറേയില്ല. പക്ഷേ, എലേനയ്ക്കെതിരെ കളിക്കുക എന്നതു വളരെ നല്ല കാര്യമാണ്, സത്യം പറയാമല്ലോ. എലേനയ്ക്കെതിരെ നിങ്ങൾ മത്സരം തോറ്റാലും അവൾ കാര്യമായ ആഘോഷ പ്രകടനങ്ങൾക്കൊന്നും മുതിരാറില്ല’’ – ഫൈനലിനു ശേഷമുള്ള ജാബിറിന്റെ ഈ വാക്കുകൾ തന്നെ പറഞ്ഞുതരും എലേനയുടെ ക്ലാസ്.

കസഖ്സ്ഥാൻ താരം എലേന റിബകീന വിമ്പിൾഡൻ കിരീടവുമായി (ചിത്രം: Daniel LEAL / AFP)

ഇത്തവണ വനിതാ സിംഗിൾസ് ഫൈനലിൽ സമാനതകളില്ലാത്ത പോരാട്ടത്തിനാണ് വിമ്പിൾഡൻ സെന്റർ കോർട്ട് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. 1962നു ശേഷം ആദ്യമായാണു 2 വനിതാ താരങ്ങള്‍ വിമ്പിൾഡൻ ഫൈനലിൽ കരിയറിലെ ആദ്യ ഗ്രാൻസ്‌ലാം ഫൈനലൽ കളിക്കുന്നത്. ടൂർണമെന്റിന്റെ മധ്യഘട്ടം മുതൽ ആരാധകർക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടവളായിരുന്നു തുനീസിയയുടെ ജാബിർ. ഗ്രാൻസ്‌ലാം ഫൈനലിൽ എത്തുന്ന ആദ്യ അറബ് വനിത, 1968നു ശേഷം മേജർ ടൂർണമെന്റ് ഫൈനൽസിൽ ഇടംപിടിക്കുന്ന ആഫ്രിക്കൻ താരം എന്നീ നേട്ടങ്ങളുടെ തിളക്കത്തിലെത്തിയ ജാബിറിന്റെ ഷോട്ടുകൾക്കു മുന്നിൽ‌ ആദ്യ സെറ്റിൽ എലേനയ്ക്കു പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പോലുമായില്ല.

പകച്ചുപോയെ എലേനയെ ജാബിർ കോർട്ടിലൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പലവട്ടം ഓടിച്ചു. കളിയുടെ താളം തെറ്റിയെ എലേന ഇതോടെ 17 അനിയന്ത്രിത പിഴവുകളും വരുത്തി. കൃത്യതയാർന്ന ഡ്രോപ് ഷോട്ടുകളിലൂടെയും പവർ ഷോട്ടുകളിലൂടെയും മുന്നേറിയ ജാബിറിനെതിരെ എലേന ചുരുങ്ങിപ്പോയ നിമിഷങ്ങൾ.

എന്നാൽ 6–3ന് ആദ്യ സെറ്റ് കൈവിട്ട എലേനയെയല്ല പിന്നീടു കണ്ടത്. ആദ്യ സെറ്റിലെ ജാബിറിന്റെ അതേ താളത്തിൽ പിന്നീട് എലേന തിരിച്ചടിച്ചു. ഇതോടെ ആദ്യ സെറ്റിലെ എലേനയുടെ അതേ റോളിലേക്കു ജാബിറും ചുരുങ്ങി. പിന്നീടുള്ള 2 സെറ്റിൽ ഒരൊറ്റ സെർവ് പോലും നഷ്ടമാക്കാതെ എലേന ജാബിറിനെ 4 തവണ ബ്രേക്ക് ചെയ്തു. 6–2, 6–2 എന്ന സ്കോറിൽ പിന്നീടുള്ള 2 സെറ്റും ജയിച്ച് കിരീടം അണിയുന്നതിനിടെ എലേന രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് 7 ബ്രേക്ക് പോയിന്റുകൾ. ഇത‌ാണു മത്സരത്തിൽ നിർണായകമായത്.

കിരീടവിജയത്തിനു ശേഷമുള്ള വാർത്താ സമ്മേളനത്തിനിടെ എലേന റിബകീന കണ്ണീരണിഞ്ഞപ്പോൾ (ചിത്രം: Joe TOTH / AELTC / POOL / AFP)

സമ്പൂർണ കായികക്ഷമതയോടെയല്ല റാങ്കിങ്ങിലെ 23–ാം സ്ഥാനക്കാരി എലേന വിമ്പിൾഡനിലെത്തിയത്. 2020 ആരംഭത്തിലെ മികച്ച ഫോമിന്റെ നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി തടസ്സമായിരുന്നു. എത്ര മുന്നേറാനാവുമെന്നു സംശയമായിരുന്നെങ്കിലും പതറിപ്പോവാതെയുള്ള കൂൾ ഗെയിം പുറത്തെടുക്കാനായത് എലേനയ്ക്കു നേട്ടമായി.

സെന്റർ കോർട്ടിൽ കസഖ്സ്ഥാൻ ടെന്നിസ് ഫെഡറേഷൻ പ്രസിഡന്റിനെക്കൂടി സാക്ഷിയാക്കിയാണ് എലേന കിരീടം സ്വന്തമാക്കിയത്. വിമ്പിൾഡൻ സ്വന്തമായെന്ന് വിലക്കിനു മറുപടിയായി റഷ്യയ്ക്ക് വാദിക്കാം. എന്നാൽ എലേനയെ കണ്ടെത്തിയ കസഖ്സ്ഥാന് അവകാശപ്പെട്ടതു തന്നെയാണ് ഈ നേട്ടത്തിന്റെ തിളക്കം.

2011നു ശേഷം വിമ്പിൾഡൻ കിരീടം നേടുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ താരമെന്ന നേട്ടവും സ്വന്തമാക്കിയ എലേന കസഖ്സ്ഥാന്റെ സ്വകാര്യ അഹങ്കാരമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ താരത്തിന്റെ ഭാവിയെന്ത് എന്നതിൽ ആശങ്ക തുടരുകയാണ്. പക്ഷേ, അതേക്കുറിച്ചും എലേനയ്ക്കു വ്യക്തമായ ഉത്തരമുണ്ട്;

‘‘ഈ വിജയം എന്റെ ജീവിതത്തെ ഏങ്ങനെ മാറ്റിമറിക്കും എന്നൊന്നും അറിയില്ല. പക്ഷേ, ഒരൊറ്റ കാര്യം അറിയാം. വിമ്പിൾഡനിൽ എനിക്ക് ആജീവനാന്ത അംഗത്വം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതു വളരെ വലിയൊരു കാര്യമാണ്!’

