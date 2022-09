യുഎസ് ഓപ്പൺ വനിതാ സിംഗിൾസ്: ഇഗ സ്യാംതെകിന് കിരീടം (6–2, 7–5)

ന്യൂയോർക്ക്∙ യുഎസ് ഓപ്പണിൽ കിരീടം ചൂടി ലോക ഒന്നാം നമ്പർ, പോളണ്ട് താരം ഇഗ സ്യാംതെക്. ടുണീഷ്യൻ താരം ഒൻസ് ജാബറിനെയാണ് ഇഗ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് (6–2, 7–5). ഇഗയുടെ മൂന്നാം ഗ്രാൻസ്‌ലാം കിരീടമാണിത്. സെറീന വില്യംസിനുശേഷം ഒരേ വർഷം ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ, യുഎസ് ഓപ്പൺ കിരീടങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കുന്ന ആദ്യ വനിതയാണ് ഇഗ. സെറീന 2013ലാണ് ഈ നേട്ടം കരസ്ഥമാക്കിയത്.

ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി 1.30നായിരുന്നു മത്സരം. ഒന്നാം സീഡ് ഇഗ സെമിയിൽ ബെലാറൂസിന്റെ ആറാം സീഡ് അര്യാന സബലേങ്കയെ തോൽപിച്ചു (3–6, 6–1, 6–4). ഫ്രഞ്ച് താരം കരോലിൻ ഗാർഷ്യയ്ക്കെതിരെയായിരുന്നു അ‍‍ഞ്ചാം സീഡ് ജാബറിന്റെ ജയം (6–1,6–3). ഇരുപത്തിയെട്ടുകാരി ജാബർ വിമ്പിൾഡനിലും ഫൈനലിലെത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ കസഖ്സ്ഥാൻ താരം എലേന റിബകീനയോടു തോറ്റു പോയി. ഇരുപത്തിയൊന്നുകാരി ഇഗ രണ്ട് ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ കിരീടങ്ങൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്.

English Summary: US Open final: Iga Swiatek beats Ons Jabeur to win New York title