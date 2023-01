ജോക്കോ ഫോമിലാണ് !

അഡ്‌ലെയ്ഡ് ∙ കിരീടനേട്ടത്തോടെ ആത്മവിശ്വാസം വർധിപ്പിച്ച് നൊവാക് ജോക്കോവിച്ച് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പണിന് ഒരുങ്ങുന്നു. അഡ്‌ലെയ്ഡ് ഇന്റർനാഷനൽ എടിപി ടെന്നിസ് ടൂർണമെന്റ് ഫൈനലിൽ യുഎസ് താരം സെബാസ്റ്റ്യൻ കോർദയ്ക്കെതിരെ മാച്ച് പോയിന്റിനെയും അതിജീവിച്ച് തിരിച്ചെത്തിയാണ് ജോക്കോ ജേതാവായത്. സ്കോർ: 6-7, 7-6, 6-4. റഷ്യയുടെ ഡാനിൽ മെദ്‍വദേവിനെതിരായ സെമിഫൈനലിനിടെ തുടയ്ക്കു പരുക്കേറ്റ ജോക്കോവിച്ച് വേദന സഹിച്ചാണ് ഫൈനലിൽ കളിച്ചത്. വനിതാ സിംഗിൾസിൽ ബെലാറൂസിന്റെ അരീന സബലേങ്കയാണ് ജേതാവ്.



16ന് ആരംഭിക്കുന്ന ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ ടെന്നിസിൽ പത്താം കിരീടം ലക്ഷ്യമിടുന്ന സെർബിയൻ താരത്തിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം ഉയർത്തുന്നതാണ് ഈ വിജയം. മെൽബണിൽ ജേതാവായാൽ പുരുഷ സിംഗിൾസിലെ കൂടുതൽ ഗ്രാൻസ്‌ലാം നേട്ടങ്ങളിൽ റാഫേൽ നദാലിന്റെ (22 കിരീടങ്ങൾ) റെക്കോർഡിനൊപ്പം ജോക്കോവിച്ച് എത്തും.

കോവിഡ് വാക്സീൻ സ്വീകരിക്കാത്തതിനാൽ കഴിഞ്ഞ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പണിൽ ജോക്കോവിച്ചിന് മത്സരിക്കാനായിരുന്നില്ല. മെൽബണിലെത്തിയ ജോക്കോയുടെ വീസ റദ്ദാക്കി ഓസ്ട്രേലിയൻ സർക്കാർ തിരിച്ചയയ്ക്കുകയായിരുന്നു. ഇത്തവണ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പണിൽ മത്സരിക്കുന്നതിനു ജോക്കോവിച്ചിന് അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

