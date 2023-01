ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പണിലെ അമ്മമാരും കുട്ടികളും

പെൺകുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകി 8 മാസത്തിനു ശേഷം ടെന്നിസ് മത്സരക്കോർട്ടിലേക്കു മടങ്ങിയെത്തിയ താരമാണ് സെറീന വില്യംസ്. മുൻ ലോക ഒന്നാം നമ്പർ താരമായ സെറീന ആ വരവിൽ ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ വനിതാ സിംഗിൾസ് കിരീടവും സ്വന്തമാക്കി. സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ പിന്തുടരാൻ തന്റെ പ്രകടനം പ്രചോദനമായിത്തീരട്ടെയെന്നാണ് യുഎസ് താരം പിന്നീട് ഇതേക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞത്. പിന്നീടു ഗ്രാൻസ്‌ലാം ടെന്നിസ് ടൂർണമെന്റുകൾ അമ്മമാരുടെ പതിവു പോരാട്ടവേദിയായി. ഇത്തവണ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പണിലുമുണ്ട് ഒരുപറ്റം അമ്മമാർ; ഗാലറിയിൽ അവരുടെ ഷോട്ടുകൾക്കു കയ്യടിക്കാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളും. അവരിൽ ചിലർ ഇതാ:



പട്രീസിയ മരിയ ടിഗ് (റുമേനിയ)

പ്രായം: 28

മകൾ: സോഫിയ (4 വയസ്സ്)

നിലവിലെ റാങ്ക് (മികച്ച റാങ്ക്): 788 (56)

പട്രീസിയ മരിയ ടിഗ്

ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പണിൽ ചൈനയുടെ പെങ് ഷുവയ്ക്കെതിരെ പട്രീസിയയുടെ ആദ്യറൗണ്ട് മത്സരം ഇന്നാണ്. 2017 സെപ്റ്റംബർ മുതൽ 2019 ഏപ്രിൽ വരെയാണ് മകളുടെ ജനനത്തിനായി താരം കോർട്ട് വിട്ടത്.

വിക്ടോറിയ അസറെങ്ക (ബെലാറൂസ്)



പ്രായം: 33

മകൻ: ലിയോ (6 വയസ്സ്)

നിലവിലെ റാങ്ക് (മികച്ച റാങ്ക്): 37 (1)

വിക്ടോറിയ അസറെങ്ക

മുൻ ലോക ഒന്നാം നമ്പർ താരവും 2 തവണ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ ചാംപ്യനുമായ വിക്ടോറിയ അസറെങ്ക യുഎസിന്റെ സോഫിയ കെനിനെ തോൽപിച്ച് രണ്ടാം റൗണ്ടിലെത്തി. അമ്മയാകാൻ 2 വർഷത്തോളം കോർട്ടിൽനിന്നു വിട്ടുനിന്ന ശേഷമാണ് അസറെങ്ക വീണ്ടും ടെന്നിസ് കോർട്ടിലെത്തിയത്.

ടെയ്‌ലർ ടൗൺസെൻഡ് (യുഎസ്എ)

പ്രായം: 26

മകൻ: അഡൈൻ അബ്രേയ് (ഒരു വയസ്സ്)

നിലവിലെ റാങ്ക് (മികച്ച റാങ്ക്): 135 (61)

ടെയ്‌ലർ ടൗൺസെൻഡ്

അമ്മയായതിനു ശേഷം ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പണിൽ നേടുന്ന ആദ്യ വിജയമാണ് മെൽബൺ പാർക്കിൽ ടെയ്‌ലർ ഇന്നലെ നേടിയത്. 2020 ഒക്ടോബർ മുതൽ 2022 ഡിസംബർ വരെ കളത്തിൽനിന്നു വിട്ടുനിൽക്കുകയായിരുന്നു.

സാനിയ മിർസ (ഇന്ത്യ)



പ്രായം: 36

മകൻ: ഇഷാൻ മിർസ മാലിക് (4 വയസ്സ്)

നിലവിലെ ഡബിൾസ് റാങ്ക് (മികച്ച റാങ്ക്): 24 (1)

സാനിയ മിർസ

വനിതാ ഡബിൾസിൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ, യുഎസ് ഓപ്പൺ, വിമ്പിൾഡൻ കിരീടങ്ങൾ നേടിയിട്ടുള്ള സാനിയ കസഖ്സ്ഥാൻ താരം അന്ന ഡനിലീനയ്ക്കൊപ്പം ഇന്ന് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പണിൽ ആദ്യ മത്സരത്തിനിറങ്ങും. 2018 മുതൽ 2020 വരെ മാറിനിന്ന ശേഷമാണ് സാനിയ മടങ്ങിയെത്തിയത്.

സമാന്ത സ്റ്റോസർ (ഓസ്ട്രേലിയ)



പ്രായം: 38

മകൾ: ജനീവിയേവ (2 വയസ്സ്)

നിലവിലെ ഡബിൾസ് റാങ്ക് (മികച്ച റാങ്ക്): 114 (1)

സമാന്ത സ്റ്റോസർ

ഡബിൾസിലെ മുൻ ലോക ഒന്നാം നമ്പർ താരം കഴിഞ്ഞ വർഷം സിംഗിൾസ് വിഭാഗത്തിൽ നിന്നു വിരമിച്ചു. ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പണിനു ശേഷം ഡബിൾസിൽ നിന്നു വിരമിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് വർഷത്തോളം മകളുടെ ജനനത്തിനായി ടെന്നിസിൽനിന്നു മാറി നിന്നു.

ടത്യാന മരിയ (ജർമനി)

പ്രായം: 35

മക്കൾ: ചാർലെറ്റ് (9 വയസ്സ്), സെസീലിയ (ഒരു വയസ്സ്)

നിലവിലെ റാങ്ക് (മികച്ച റാങ്ക്): 70 (46)

ടത്യാന മരിയ

രണ്ടു മക്കളുടെ ജനനത്തിനായി കോർട്ടിൽ നിന്നു വിട്ടുനിന്ന ടത്യാന കഴിഞ്ഞ വർഷം വിമ്പിൾഡൻ സെമിയിലെത്തി. ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ ആദ്യ റൗണ്ട് മത്സരത്തിന് ഇന്നിറങ്ങും.

English Summary: Mothers and children at the Australian Open