സ്റ്റെഫി ഗ്രാഫിന്റെ റെക്കോർഡ് മറികടന്നു, ജോക്കോ കൂടുതൽ കാലം ലോക ഒന്നാം നമ്പർ സ്ഥാനത്ത്

പാരിസ് ∙ ടെന്നിസിൽ കൂടുതൽ കാലം ലോക ഒന്നാം നമ്പർ സ്ഥാനത്തു തുടർന്നതിന്റെ റെക്കോർഡ് ഇനി നൊവാക് ജോക്കോവിച്ചിന് സ്വന്തം. കരിയറിൽ ഇതുവരെ 378 ആഴ്ചക്കാലം ലോക ഒന്നാംറാങ്ക് കയ്യടക്കിവച്ച ജോക്കോവിച്ച് സ്റ്റെഫി ഗ്രാഫിന്റെ റെക്കോർഡാണ് (377 ആഴ്ച) മറികടന്നത്. 332 ആഴ്ച ഒന്നാം റാങ്കിൽ തുടർന്ന മാർട്ടിന നവരത്‌ലോവയാണ് മൂന്നാമത്.

2011 ജൂലൈയിൽ ആദ്യമായി ലോക ഒന്നാം റാങ്കിലെത്തിയ ജോക്കോവിച്ചിന്റെ കരിയറിന്റെ ഇതുവരെയുള്ള ദൈർഘ്യം 587 ആഴ്ചകളാണ്. കരിയറിലെ 64 ശതമാനം കാലവും സെർബിയൻ താരം റാങ്കിങ്ങിന്റെ തലപ്പത്തായിരുന്നു. പുരുഷ ടെന്നിസിൽ കൂടുതൽ കാലം ഒന്നാംറാങ്കിൽ തുടർന്നതിന്റെ റെക്കോർഡ് 2021ൽ ജോക്കോവിച്ചിന്റെ പേരിലായിരുന്നു. റോജർ ഫെ‍ഡററെയാണ് ( 310) മറികടന്നത്.

