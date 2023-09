എന്നിട്ടരിശം തീരാഞ്ഞവനാ...

ഠേ ! ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് പുരുഷ ടെന്നിസിൽ ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ മത്സരം കഴിഞ്ഞതിനു പിന്നാലെ കോർട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു വമ്പൻ ശബ്ദം കേട്ട് നോക്കിയ കാണികൾ കണ്ടത് ദക്ഷിണ കൊറിയൻ താരം സൂൻവോ ക്വൻ തന്റെ റാക്കറ്റ് തല്ലിപ്പൊട്ടിക്കുന്നതാണ്.

636–ാം റാങ്കുകാരനായ തായ്‌ലൻഡിന്റെ സാംറെ കസിഡിറ്റിനോട് തോറ്റതാണ് 112–ാം റാങ്കുകാരനായ ക്വന്നിനെ ചൊടിപ്പിച്ചത്. റാക്കറ്റ് തല്ലിപ്പൊട്ടിച്ചിട്ടും അരിശം മാറാത്ത ക്വൻ, മത്സരശേഷം കസിഡിറ്റിന് ഹസ്തദാനം നൽകാതെയാണ് കോർട്ട് വിട്ടത്.



English Summary: Kwen smashing the tennis racket after the match