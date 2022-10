‘കാന്താര’യിലെ അലറുന്ന ഭൂതക്കോലം കേരളത്തിലും, മിണ്ടാൻതന്നെ ഭയം; പഞ്ചുരുളി എന്ന വരാഹ രൂപം

കാന്താര. കെജിഎഫിനു ശേഷം ഒരിക്കൽ കൂടി കന്നഡ സിനിമ രാജ്യമാകെ ചർച്ചയാകുകയാണ്. ബോളിവുഡ് താരങ്ങൾ വരെ സിനിമയെ പ്രശംസിക്കുന്നു, സിനിമയിലെ നായകനും സംവിധായകനുമായ ഋഷഭ് ഷെട്ടിയുടെ മുൻകാല ചിത്രങ്ങൾ ആളുകൾ തപ്പിയെടുത്തു കാണുന്നു. കാന്താരയിലെ ഭൂതക്കോലം ഹിന്ദു സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമല്ലെന്നു പറഞ്ഞതിനു കന്നഡ നടൻ ചേതൻ കുമാറിനെതിരെ കേസെടുക്കുന്നു, കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ സിനിമയുടെ സംഗീതത്തെച്ചൊല്ലിയും വിവാദം കത്തുകയാണ്. കിറിക്ക് പാർട്ടിയും അവനേ ശ്രീമൻനാരായണയും കെജിഎഫും ഗരുഡ ഗമന ഋഷഭ വാഹനയും കടന്ന് കന്നഡ സിനിമ പുതുവഴി വെട്ടിയപ്പോൾ പിറന്ന അദ്ഭുതമാണ് കാന്താര. പഞ്ചുരുളിയുടെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന അലർച്ച തിയറ്റർ വിട്ടിറങ്ങിയാലും കാഴ്ചക്കാരനെ വിട്ടുപോകില്ല. ഛായാഗ്രഹണവും ഗ്രാഫിക്സും സംവിധാനവും ഒന്നാന്തരമായ കാന്താരയിൽ ഏറ്റവും മികച്ച തിയറ്റർ അനുഭവമാണു സിനിമ നൽകുന്നത്. സിനിമാ മേഖല ഇതുവരെ പറയാതിരുന്ന തുളുനാട്ടിന്റെ വിശ്വാസങ്ങളാണ് മലയാളികളെയടക്കം തിയറ്ററിൽ പിടിച്ചിരുത്തുന്ന എക്സ് ഫാക്ടർ. ദക്ഷിണ കന്നഡയും അത്യുത്തര കേരളവും ചേരുന്ന, അതിർത്തികളൊന്നും കൃത്യമായി നിർവചിക്കാൻ പോലുമാകാത്ത ഭൂപ്രദേശമാണു തുളുനാട്. മലയാളവും കന്നഡയും കൂടാതെ തുളുവും സംസാരിക്കുന്നവരുടെ മണ്ണ്. കേരളത്തിൽ കണ്ണൂരിനും കാസർകോടിനും തെയ്യം എന്താണോ, അതാണ് തുളുനാട്ടുകാർക്കു ഭൂതക്കോലങ്ങള്‍. കാസർകോട് ജില്ലയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും തെയ്യവും ഭൂതക്കോലവും ഇടകലർന്ന് വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്ന തറവാടുകളും ദേവസ്ഥാനങ്ങളുമുണ്ട്. അവിടങ്ങളിലുണ്ട് കാന്താരയിലെ പഞ്ചുരുളിയെന്ന വരാഹരൂപം.

∙ പഞ്ചുരുളി എന്നാൽ...

മലയാളികള്‍ക്ക് കേൾക്കാൻ അത്ര സുഖമില്ലാത്ത വാക്കാണ് പഞ്ചുരുളിയെന്നത്. ഈ വാക്ക് മലയാളം അല്ല എന്നതു തന്നെയാണ് അതിനു കാരണം. തുളുവിൽ പഞ്ച് എന്നാൽ പന്നി എന്നാണർഥം. പഞ്ചുരുളി ഭൂതക്കോലത്തിന്റെ സങ്കൽപവും മറ്റൊന്നല്ല. നാടും കാടും തമ്മിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അതിരുകളൊന്നുമില്ലാതിരുന്ന കാലത്ത് മഴയെയും ഇടിമിന്നലിനെയും വരെ ആരാധിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യർ വന്യമൃഗങ്ങളെയും ദൈവമാക്കിയതാകണം. അങ്ങനെയാണ് പുലിയും നരിയും പന്നിയും മുതലയും നാഗവും അവിടെ തെയ്യക്കോലങ്ങളായി ഇപ്പോഴും അവതരിക്കുന്നത്.

തെയ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പുരാവൃത്തങ്ങൾ ഇന്നത്തെക്കാലത്ത് അനായാസം ലഭിക്കുമെങ്കിൽ ഭൂതക്കോലങ്ങളുടെ കാര്യം വ്യത്യസ്തമാണ്. ഭൂതത്തോറ്റങ്ങൾ തുളു ഭാഷയിലാണു ചിട്ടപ്പെടുത്തിയത്. കോലങ്ങൾ ആടിക്കഴിഞ്ഞ് അവസാനം മൊഴി പറയുന്നതിനും പ്രധാന ഭാഷ തുളുവാണ്. കാസർകോട് ചിലയിടങ്ങളിൽ മലയാളവും കർണാടകയിൽ കന്നഡയും സംസാരിക്കാറുണ്ടെന്നു കോലക്കാർ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ടു തന്നെ പഞ്ചുരുളിയുടെ യഥാർഥ കഥയെന്തെന്നു തെയ്യം പല തവണ കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്കു പോലും പിടികിട്ടണമെന്നില്ല. കോലത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചു പഞ്ചുരുളിക്കു ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുള്ളതായി കാണാം. പക്ഷേ വിശ്വാസം എല്ലായിടത്തും ഒന്നു തന്നെ.

∙ ‘വടക്കുനിന്നു തുളുനാട്ടിലേക്ക്’

ഭൂതങ്ങള്‍ വടക്കുനിന്ന് തുളുനാട്ടിലേക്ക് എത്തിയെന്നാണു വിശ്വാസം. കുന്നിൽ ജനിച്ചു, കുന്നിൽ വളർന്നതാണു പഞ്ചുരുളിയെന്നു ഭൂതത്തോറ്റത്തിൽ വിവരിക്കുന്നു. കർണാടകത്തിലെ കുക്കെയിലെത്തി സുബ്രഹ്മണ്യനെ കണ്ട് അനുഗ്രഹം വാങ്ങിയാണ് പഞ്ചുരുളി തുളുനാട്ടിലെത്തിയതെന്നു പറയുന്നു കാസർകോട് കുംബഡാജെയിലെ കോലക്കാരൻ രവി കലയപ്പാടി (കലയപ്പാടി എന്നതൊരു സ്ഥാനപ്പേരാണ്, പെരുവണ്ണാൻ, പണിക്കർ എന്നൊക്കെ പറയും പോലെ). തുളുനാട്ടിലെത്തിയ പഞ്ചുരുളി രാജാക്കൻമാരെ സംരക്ഷിച്ചു പോന്നുവെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. കാന്താര സിനിമയിൽ ദൈവത്തിനു പകരം ഭൂമി വിട്ടുകൊടുത്ത രാജാവിന്റെ കഥ ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ്.

പഞ്ചുരുളിയെക്കുറിച്ച് വെറുതെ ഒരു വാക്കു പോലും മിണ്ടരുതെന്നാണ് കോലക്കാരുടെ വിശ്വാസം. മന്ത്രവാദങ്ങളിലൂടെ പഞ്ചുരുളിയെ പൂർണമായും നിയന്ത്രിക്കാനാകില്ലെന്നും എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും സ്വന്തം ക്രമം അനുസരിച്ചു മാത്രമായിരിക്കും പഞ്ചുരുളി മുന്നോട്ടുപോകുകയെന്നും ഭൂതക്കോലം കെട്ടുന്നവർ വിശ്വസിക്കുന്നു.

∙ പഞ്ചുരുളിക്കോലം എങ്ങനെ

കർണാടകയിലെ പഞ്ചുരുളിയെയാണ് കാന്താര സിനിമയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാസർകോട് ജില്ലയിലെ തറവാടുകളിലും ദേവസ്ഥാനങ്ങളിലും തെയ്യക്കാലങ്ങളിൽ ചെന്നാൽ പഞ്ചുരുളി തെയ്യങ്ങളെ നേരിട്ടു കാണാം. അണ്ണപ്പ പഞ്ചുരുളി, കുപ്പ പഞ്ചുരുളി തുടങ്ങിയ കോലങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു കണ്ട ഒരു അനുഭവം പറയാം. രാത്രി ഏകദേശം എട്ടു മണിയോടെയാണ് പഞ്ചുരുളിയുടെ തോറ്റം തുടങ്ങുന്നത്. കോലക്കാർ കാക്കി നിറമുള്ള കാൽമുട്ടിനു താഴെവരെയുള്ള പാന്റ്സ്, കൈ മറയ്ക്കുന്ന അര വരെയുള്ള കാക്കി നിറമുള്ള വസ്ത്രം എന്നിവയാണു ധരിക്കുക. ചെറിയ ചെണ്ട കൊട്ടി തുടങ്ങുന്ന തോറ്റം ആദ്യം പതിഞ്ഞ താളത്തിലായിരിക്കും. ഇതിനിടെ ചെറിയ ചുവടുകളും അലർച്ചകളുമായാണു കോലക്കാരന്റെ പ്രകടനം. വൈകാതെ തന്നെ ചുവടുകൾക്കു വേഗതയും മുഖത്ത് രൗദ്രഭാവവും വരും. സാധാരണ തെയ്യങ്ങൾക്കു ധരിക്കുന്ന കാൽചിലമ്പല്ല പഞ്ചുരുളിയുടേത്. ഭാരത്തിലും ശബ്ദത്തിലും വ്യത്യാസമുണ്ടാകും. ഭക്തരിൽ ചിലർക്കു മുന്നിൽ രണ്ടു ചിലമ്പുകളും കൈകളിലേന്തി ശബ്ദമുണ്ടാക്കിയുള്ള പഞ്ചുരുളിയുടെ ഒരു നിൽപുണ്ട്. ഭക്തർ ദർശനം കിട്ടി വിറയ്ക്കുന്നതും താഴെ വീഴുന്നതും നേരിട്ടു കണ്ടിട്ടുണ്ട്.

പഞ്ചുരുളി ചുവടു വയ്ക്കുന്ന ഇടത്ത് വാഴപ്പോള ഉപയോഗിച്ച് കളം നിർമിക്കും. ഇതിനകത്തുനിന്നാണ് പഞ്ചുരുളി ആടുന്നത്. തോറ്റം കഴിഞ്ഞ് കോലക്കാരൻ മുഖത്തെഴുത്തുവരച്ച് വീണ്ടും ചുവടുവച്ചു തുടങ്ങും. കുരുത്തോല കീറിയൊതുക്കി അരയിൽ കെട്ടും. തുടർച്ചയായുള്ള ചുവടുകള്‍ക്കിടെ തോറ്റം തെയ്യമായി മാറാൻ ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം കോലക്കാരൻ ദേഹത്ത് അണിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ഏറ്റവുമൊടുവിൽ തലയിൽ ഓല കൊണ്ടുള്ള കിരീടവും അണിഞ്ഞാണു തെയ്യം അവസാനിക്കുക. രാത്രി എട്ടു മണിക്കു തുടങ്ങുന്ന തെയ്യം പൂർണരൂപത്തിലേക്ക് എത്താൻ പിറ്റേ ദിവസം പുലർച്ചെ ആറു മണി വരെയൊക്കെയാണു സാധാരണ എടുക്കുന്ന സമയം.

ഭക്തർക്ക് അനുഗ്രഹവും നൽകി പിരിയുമ്പോഴേക്കും വെയിലെത്തിയിട്ടുണ്ടാകും. തെയ്യം ഉറഞ്ഞാടുന്ന സമയങ്ങളിൽ പല തവണ പുരോഹിതൻ പ്രത്യേക പൂജകളും ചടങ്ങുകളും നടത്തുന്നതും കാണാനാകും.

ചുവന്ന പട്ട്, കമുകിന്റെ പാള, കുരുത്തോല, ചെത്തിപ്പൂ തുടങ്ങിയവയാണ് പഞ്ചുരുളിയുടെ അലങ്കാരത്തിനായി സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറ്. കേരളത്തിലെ പഞ്ചുരുളിക്ക് വീക്കൻ ചെണ്ടയാണ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറെങ്കിൽ കർണാടകയിലെത്തുമ്പോൾ ഡോലും നാദസ്വരവുമൊക്കെ അകമ്പടിയായി കടന്നുവരും. ഇതിനു പുറമേ കണ്ണൂരിൽ പഞ്ചുരുളിയെ അരാധിക്കുന്ന കാവുകളുമുണ്ട്. ഇവിടങ്ങളിലെ തെയ്യക്കോലവും ചടങ്ങുകളും മുകളിൽ പറഞ്ഞ രീതികളിൽനിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ്. ഈ തെയ്യം കെട്ടിയാടാനുള്ള അവകാശം മലയൻ വിഭാഗക്കാരിലെ കലാകാരൻമാർക്കാണെങ്കിൽ തുളുനാട്ടിലെ പഞ്ചുരുളിക്കോലം നാൽക്കതായ (കോപ്പാള) വിഭാഗക്കാരുടെ ജന്മാവകാശമാണ്.

English Summary: The Story of Panchuruli in Kantara Movie Explained