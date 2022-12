നിഗൂഢ ഭാഷ പതിഞ്ഞ ഈജിപ്ഷ്യൻ ശില; ‘തട്ടിയെടുത്ത്’ ബ്രിട്ടൻ; കോഹിനൂർ പോലൊരു റോസെറ്റ

ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആളുകള്‍ സന്ദര്‍ശിച്ചിട്ടുള്ള വസ്തു ഏതെന്ന് അന്വേഷിച്ചാല്‍ അത് ഒരു കല്ലാണ് എന്ന ഉത്തരത്തിലായിരിക്കും എത്തിച്ചേരുക. 1799ല്‍ ഈജിപ്തില്‍ നിന്ന് കണ്ടെടുത്ത ഒരു ശിലാഫലകം. പലയിടങ്ങളിലും കയറിയിറങ്ങി, പല രാജ്യങ്ങള്‍ താണ്ടി ആ ശില ഒടുവില്‍ ബ്രിട്ടിഷുകാരുടെ അടുത്തെത്തി. 1802 മുതല്‍ ഈ ശില ബ്രിട്ടിഷ് മ്യൂസിയത്തില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. രണ്ട് നൂറ്റാണ്ടിനിടെ ലക്ഷക്കണക്കിനാളുകളാണ് ഇതു കാണാന്‍ എത്തിയത്. ഈയിടെ അതിന് അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ച് ഈജിപ്ത് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു. കല്ല് തങ്ങളുടേതാണെന്നും തിരികെ നല്‍കണമെന്നുമാണ് ഈജിപ്തിന്റെ ആവശ്യം. ഇതോടെ ആയിരക്കണക്കിന് വര്‍ഷം പഴക്കമുള്ള, മാര്‍ബിള്‍ പോലുള്ള ഫലകം, വീണ്ടും വാര്‍ത്തകളില്‍ നിറയാന്‍ തുടങ്ങി. ബ്രിട്ടിഷുകാര്‍ നിധിപോലെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന ഈ കല്ലിന് എന്താണ് ഇത്ര പ്രത്യേകത? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കല്ല് തിരികെ വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഈജിപ്ത് രംഗത്തെത്തിയത്? മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ വേരാഴ്ത്തി അവിടെനിന്നുള്ള വിലയേറിയ വിഭവങ്ങൾ ചൂഴ്ന്നെടുത്ത കൊളോണിയൽ കാലത്തെ ബ്രിട്ടിഷ് അധിനിവേശ രീതികളുമായി ഇതെങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? ഇന്ത്യയുടെ കോഹിനൂറും ഈ കല്ലും തമ്മിൽ എന്താണു ബന്ധം? വിശദമായി പരിശോധിക്കാം..



പല പടയോട്ടങ്ങള്‍ക്കൊടുവിലാണ് ഈ കല്ല് ബ്രിട്ടിഷുകാരുടെ പക്കലെത്തിപ്പെട്ടത്. ലോകത്തിന്റെ പല കോണില്‍ നിന്നും അമൂല്യമായതെല്ലാം ബ്രിട്ടിഷുകാര്‍ സ്വന്തം രാജ്യത്തെത്തിക്കാന്‍ അതീവ താല്‍പര്യം കാണിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നും ആഫ്രിക്കയില്‍ നിന്നും രത്‌നങ്ങളുള്‍പ്പെടെയുള്ളവ അങ്ങനെ ബ്രിട്ടിഷ് രാജകൊട്ടാരങ്ങളിലെത്തി. അക്കൂട്ടത്തില്‍ റോസെറ്റ സ്‌റ്റോണ്‍ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ കല്ലും എത്തിപ്പെട്ടു. മറ്റുരാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് എത്തിച്ച രത്‌നങ്ങള്‍ക്കും മരതകങ്ങള്‍ക്കുമായിരുന്നു വിലയെങ്കില്‍ റോസെറ്റ എന്ന കല്ലിനായിരുന്നില്ല വില, മറിച്ച് അതില്‍ ആലേഖനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്ന ലിപികള്‍ക്കായിരുന്നു. എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്ന് പതിറ്റാണ്ടുകള്‍ നീണ്ട അന്വേഷണങ്ങള്‍ക്കൊടുവിലാണ് മനസ്സിലാക്കാന്‍ സാധിച്ചത്. ഒറ്റക്കല്ലില്‍ ഒരേ കാര്യം തന്നെയാണ് മൂന്നു ഭാഷകളിലായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടെത്താന്‍ എത്രയോ വര്‍ഷങ്ങള്‍ വേണ്ടിവന്നു. അതാകട്ടെ ഈജിപ്തിന്റെ പുരാത സംസ്‌കാരത്തിലേക്കുള്ള വാതിലായിരുന്നു.

∙ ‘‘റോസെറ്റ തിരിച്ചു തരണം’’

കൊളോണിയല്‍ കാലഘട്ടത്തില്‍ പിടിച്ചെടുത്ത പല പുരാവസ്തുക്കളും തിരികെ നല്‍കാന്‍ പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങള്‍ ഈയിടെ തയാറായിരുന്നു. സ്വകാര്യ വ്യക്തികളും ഇത്തരത്തില്‍ പല പുരാവസ്തുക്കളും അമൂല്യവസ്തുക്കളും സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അവരും ഇത്തരം വസ്തുക്കള്‍ തിരികെ നല്‍കുന്നതിനോ സര്‍ക്കാരുകള്‍ക്ക് കൈമാറുന്നതിനോ തയാറായി മുന്നോട്ടു വന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് റോസെറ്റ കല്ല് തിരികെ വേണമെന്ന് ഈജിപ്ത് ബ്രിട്ടനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ബിസി 204-181 കാലഘട്ടത്തില്‍ ടോളി അഞ്ചാമന്‍ രാജാവിന്റെ കാലത്തെ ശിലാഫലകമാണ് റോസെറ്റ കല്ല് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. പുരോഹിതന്‍മാര്‍ രാജാവിനെ പിന്തുണച്ച് എഴുതിയ ശിലാലിഖിതമാണിത്. 1798 മുതല്‍ 1801 വരെ ഈജിപ്തില്‍ ഫ്രഞ്ച് ചക്രവര്‍ത്തി നെപ്പോളിയന്‍ ബോണപ്പര്‍ട്ട് നടത്തിയ പടയോട്ടത്തിനിടെയാണ് റോസെറ്റ കല്ല് കണ്ടെത്തിയത്. നൈല്‍ നദിക്കരയിലെ റാഷിദ് എന്ന നഗരത്തില്‍നിന്നാണ് കല്ല് കിട്ടിയത്. റാഷിദ് നഗരത്തെ ഫ്രഞ്ചുകാര്‍ റോസെറ്റ എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് കല്ലിന് ആ പേരുവന്നത്. ബ്രിട്ടിഷുകാര്‍ നെപ്പോളിയനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയതോടെ ഈ കല്ലും ബ്രിട്ടിഷുകാരുടെ പക്കലേക്ക് വന്നുചേരുകയായിരുന്നു.

കല്ല് തിരികെ നല്‍കണമെന്ന് നിരന്തരം ബ്രിട്ടിഷുകാരോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈജിപ്തിലെ മുന്‍ പുരാവസ്തു മന്ത്രിയായിരുന്ന ഡോ. സാഹി ഹവാസുമുണ്ട്. കുറച്ചുമാസത്തേക്കെങ്കിലും കല്ല് ഈജിപ്തിന് നല്‍കണമെന്നുപോലും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാല്‍ അതും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടില്ല. അമൂല്യമായ വസ്തുക്കള്‍ സൂക്ഷിക്കാന്‍ മാത്രം ശേഷിയുള്ള മ്യൂസിയങ്ങള്‍ പല രാജ്യങ്ങള്‍ക്കും ഇല്ലെന്നായിരുന്നു ബ്രിട്ടന്റെ മറുപടി. മാത്രമല്ല, കല്ല് കൊടുത്തയച്ചാല്‍ അത് തിരിച്ചെത്തുമെന്ന് ഉറപ്പില്ലെന്നും ബ്രിട്ടന്‍ അറിയിച്ചു.

എന്നാല്‍ ചില വസ്തുക്കള്‍ തിരികെ നല്‍കാമെന്ന് ലണ്ടനിലെ ഹോണിമാന്‍ മ്യൂസിയം 2022 ഓഗസ്റ്റില്‍ സമ്മതിച്ചു. 1897ല്‍ നൈജീരിയയിലെ ബെനിന്‍ നഗരത്തില്‍നിന്നു കൊണ്ടുവന്ന ബെനിന്‍ വെങ്കലം ഉള്‍പ്പെടെ 75 വസ്തുക്കള്‍ പല ലോകരാജ്യങ്ങള്‍ക്കും തിരികെ നല്‍കാമെന്നാണ് മ്യൂസിയം അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചത്. സമാനമായ രീതിയില്‍ ഇന്ത്യയിലേക്കും ചില വസ്തുക്കള്‍ തിരികെ നല്‍കാമെന്ന് ബ്രിട്ടന്‍ അറിയിച്ചു. പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കൊത്തുപണികള്‍, അമ്പലങ്ങളില്‍നിന്നും ആരാധാനാലയങ്ങളില്‍നിന്നും കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയവയുള്‍പ്പെടെ ഏഴ് വസ്തുക്കള്‍ തിരികെ നല്‍കാമെന്നാണ് സ്‌കോട്‌ലന്‍ഡ് കെല്‍വിന്‍ഗ്രോവ് ആര്‍ട് ഗാലറി മ്യൂസിയം അറിയിച്ചത്. എന്നാല്‍ കോഹിനൂര്‍ രത്‌നമുള്‍പ്പെടെ വിലപ്പെട്ട പലതും കൈമാറുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരക്ഷരം പോലും ബ്രിട്ടന്‍ മിണ്ടിയിട്ടില്ല. റോസെറ്റ തിരികെ നല്‍കില്ലെന്ന് തുറന്നു പറയുകയും ചെയ്തു.

∙ പിയര്‍ കണ്ടെടുത്ത റോസെറ്റ; ഷാംപോളിയന്‍ കണ്ടെത്തിയ അര്‍ഥം

നെപ്പോളിയന്റെ ലഫ്റ്റനന്റും മിലിട്ടറി എന്‍ജിനീയറുമായിരുന്ന പിയര്‍ ഫ്രാന്‍സ്വാ സേവ്യര്‍ ബുഷാര്‍ ആണ് റോസെറ്റ കല്ല് കണ്ടെടുത്തത്. റോസെറ്റ നഗരം പൊളിച്ച് പുനര്‍നിര്‍മാണം നടത്തുന്നതിന്റെ ചുമതല ബുഷാറിനായിരുന്നു. 1799 ജൂലൈയില്‍, അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ക്കിടയിലാണ് ഈ കല്ല് ബുഷാര്‍ കണ്ടത്. കല്ലിന് എന്തോ പ്രത്യേകത തോന്നിയ അദ്ദേഹം ഇത് കയ്‌റോയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. കൂടുതല്‍ പരിശോധനയില്‍ ഫലകത്തില്‍ മൂന്നു ലിപികളിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി. എന്നാല്‍ എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാന്‍ സാധിച്ചില്ല.

ഫ്രഞ്ച് ഭാഷാ ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു ഴാങ് ഫ്രാൻസ്വോ ഷാംപോളിയന്‍ ആണ് 1822ല്‍ ഈ നിഗൂഢ ഭാഷയുടെ അര്‍ഥം കണ്ടെത്താന്‍ അഗാധമായ പരിശ്രമം നടത്തിയത്. റോസെറ്റയുെട അര്‍ഥം കണ്ടെത്തിയ ആള്‍ എന്ന നിലയിലാണ് അദ്ദേഹം പിന്നീട് അറിയപ്പെടാന്‍ തുടങ്ങിയത്. എന്നാല്‍ വളരെ ചെറിയൊരു ഭാഗത്തിന്റെ അര്‍ഥം മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാക്കാന്‍ സാധിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. പുരാതന ഗ്രീക്ക്, ഈജിപ്ഷ്യൻ ഹീറോഗ്ലിഫിക്സ് (ചിത്രങ്ങളും ചിഹ്നങ്ങളുമുപയോഗിച്ച് പുരാതന ഈജിപ്തുകാര്‍ എഴുതാന്‍ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഭാഷ), സിറിയാക് എന്നീ ലിഖിതങ്ങളാണ് ഫലകത്തിലേതെന്ന് അനുമാനിച്ചു. പിന്നീട് സിറിയാക് അല്ലെന്നും ഈജിപ്തുകാര്‍ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഡിമോടിക് ഭാഷ ആണെന്നും തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അക്കാലത്ത്, നിത്യജീവിതത്തില്‍ സാധാരണക്കാര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷയായിരുന്നു ഡിമോട്ടിക്. പുരോഹിതര്‍ കല്‍പനകള്‍ പുറപ്പെടുവിക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും ഔദ്യോഗിക കാര്യങ്ങള്‍ക്കും ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഭാഷയായിരുന്നു ഹീറോഗ്ലിഫിക്സ്. ഈജിപ്ത് അക്കാലത്ത് അലക്‌സാണ്ടര്‍ ചക്രവര്‍ത്തിയുടെ അധീനതയിലായിരുന്നതിനാലാണ് പുരാതന ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിലും എഴുതിയിരുന്നത്. നാലാം നൂറ്റാണ്ടോടെയാണ് ഹീറോഗ്ലിഫിക്സ് ഉപയോഗത്തിലില്ലാതായത്. അതോടെ ഈ ഭാഷ മണ്‍മറഞ്ഞ് പോകുകയും എങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാത്ത സാഹചര്യം ഉടലെടുക്കുകയും ചെയ്തു.



∙ റോസെറ്റയ്ക്കും മുന്‍പേ ഹീറോഗ്ലിഫിക്സിന്റെ അര്‍ഥം തേടി പ്രയാണം

റോസെറ്റ കണ്ടെത്തുന്നതിനും മുന്‍പു തന്നെ ഈജിപ്ഷ്യന്‍ ഹീറോഗ്ലിഫിക്സിന്റെ അര്‍ഥം കണ്ടെത്താന്‍ അറബിക് പണ്ഡിതന്‍മാര്‍ ശ്രമം നടത്തിയിരുന്നു. ഈജിപ്ഷ്യന്‍ സ്മാരകങ്ങളിലും കുടീരങ്ങളിലും ക്ഷേത്രങ്ങളിലുമുള്ള ചിത്രങ്ങളും എഴുത്തുകളും അവര്‍ വായിച്ചെടുക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ദൈവിക വചനങ്ങളായാണ് ഈജിപ്തുകാര്‍ ഈ വാക്കുകള്‍ കല്ലില്‍ കൊത്തിയിരുന്നതെന്നും ബിസി 3250 മുതല്‍ ഇത്തരം എഴുത്ത് ആരംഭിച്ചിരുന്നുവെന്നും അറബിക് ഭാഷാപണ്ഡിതന്‍മാര്‍ അനുമാനത്തിലെത്തി.

ഒന്‍പതാം നൂറ്റാണ്ടില്‍, ഇറാഖി രസതന്ത്രജ്ഞന്‍ ആയിരുന്ന അബു ബക്കര്‍ അഹമ്മദ് ഇബ്ന്‍ വാഷിയ്യ ഹീറോഗ്ലിഫിക്സിനെക്കുറിച്ച് കാര്യക്ഷമമായി പഠനം നടത്തി. ആ ലിപി തര്‍ജമ ചെയ്യാന്‍ ആരംഭിച്ചു. പുരാതന ശാസ്ത്രസാങ്കേതിക വിദ്യകളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രമം. പല ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും ഭിത്തികളില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ശാസ്ത്രവിവരങ്ങള്‍ അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തു. പിന്നീട്, പുസ്തകവില്‍പ്പനക്കാരനായിരുന്ന അല്‍ നദിമിന് വാഷിയ്യയുടെ പുസ്തകം ലഭിച്ചു. വാഷിയ്യയുടെ പുസ്തകങ്ങളില്‍ നിറയെ അടയാളങ്ങളും എഴുത്തുകളുമായിരുന്നു. പിന്നീട് ഈ പുസ്തകങ്ങളും റോസെറ്റയിലെ ഹീറോഗ്ലിഫിക്സിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിന് സഹായകമായി.

ഇതിനിടെ ഷാംപോളിയന് എതിരാളിയായി ബ്രിട്ടിഷ് ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്ന തോമസ് യങ്ങ് രംഗത്തെത്തി. തോമസ് യങ്ങും ഹീറോഗ്ലിഫിക്സിന്റെ അര്‍ഥം കണ്ടെത്താന്‍ നീണ്ട ശ്രമങ്ങള്‍ നടത്തി. അത് ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള കിടമത്സരത്തിനുപോലും വഴിതുറന്നു. പിന്നീട് പല പഠനങ്ങള്‍ക്കും ഗവേഷണങ്ങള്‍ക്കുമൊടുവിലാണ് റോസെറ്റ ഏറെക്കുറെ വായിച്ചെടുക്കാന്‍ സാധിച്ചത്. 1802 മുതല്‍ ബ്രിട്ടിഷ് മ്യൂസിയത്തില്‍ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ശില 1917ല്‍ ഒന്നാം ലോകയുദ്ധ സമയത്ത് മാത്രമാണ് അവിടെനിന്ന് മാറ്റിയത്. ബോംബാക്രമണത്തില്‍ മ്യൂസിയം തകര്‍ന്നേക്കാമെന്ന സ്ഥിതി വന്നപ്പോള്‍ ഹോള്‍ബോണിലെ റെയില്‍വേ സ്‌റ്റേഷന്റെ അടിയിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് രണ്ട് വര്‍ഷം ഇവിടെയാണ് സൂക്ഷിച്ചത്.

∙ എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്?

ബിസി-204 മുതല്‍ 181 വരെ ജീവിച്ചിരുന്ന ടോളമി അഞ്ചാമനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശാസനയാണ് റോസെറ്റ കല്ലില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റെലെ എന്നാണ് ഇത്തരം കല്ലുകളെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഈജിപ്തിലെ എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഇത്തരം കല്ലുകള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈജിപ്തിലെ പുരാതന നഗരമായിരുന്ന മെംഫിസ് ക്ഷേത്രത്തിലെ പുരോഹിതന്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള പുരോഹിതരുടെ കൗണ്‍സില്‍ ടോളമിക്ക് പിന്തുണയും ക്ഷേമവും അര്‍പ്പിച്ചുകൊണ്ടെഴുതിയ വാക്കുകളാണ് കല്ലില്‍ ആലേഖനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. പതിമൂന്ന് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുണ്ടായിരുന്ന ടോളമി അഞ്ചാമന്‍ ബിസി 196ല്‍ കിരീടധാരണം നടത്തിയതിന്റെ ഒന്നാം വാര്‍ഷികത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് ഈ ശാസന എഴുതപ്പെട്ടത്. ശാസന ഈജിപ്തിലെ എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും സ്ഥാപിക്കണമെന്നായിരുന്നു ഉത്തരവ്. എന്നാല്‍ എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഇത് സ്ഥാപിച്ചോ എന്ന കാര്യം വ്യക്തമല്ല.

അതേ സമയം, സമാനമായി മൂന്ന് ഭാഷയില്‍ എഴുതപ്പെട്ട ശിലകള്‍ പിന്നീട് കണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടു. ഈ ശിലകളിലും റോസെറ്റ കല്ലിലേതിനു സമാനമായ എഴുത്തുകളാണ് കണാന്‍ സാധിച്ചത്. തീയതികളില്‍ മാത്രമാണ് മാറ്റമുണ്ടായിരുന്നത്. ഈ കല്ലുകളും പല മ്യൂസിയങ്ങളിലായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. തീയതിയും സ്ഥലവും രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ലേഖനം തുടങ്ങുന്നത്. നാലാം മാസത്തിലെ ഇരുപത്തിനാലാം ദിവസം എന്നിങ്ങനെയാണു തുടങ്ങുന്നത്. ദൈവത്തിലേക്ക് പൂര്‍ണമായും ഹൃദയം അര്‍പ്പിച്ച ഈജിപ്ത് എന്നും രണ്ടാമത്തെ വരിയില്‍ പറയുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ടോളമി അഞ്ചാമനേയും പിതാവിനെയും മാതാവിനെയുംകുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. തികച്ചും അന്യമായിപ്പോയ ഒരു ഭാഷയെക്കുറിച്ചും അതുവഴി പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യന്‍ സംസ്‌കാരത്തെക്കുറിച്ചും ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കാന്‍ റോസെറ്റ സഹായിച്ചു. ഈജിപ്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലേക്കും സംസ്‌കാരത്തിലേക്കും തുറന്നിട്ട വാതിലായി ആ ശിലാഫലകം. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കല്ലിനെ അത്രയേറെ പ്രധാന്യത്തോടെ ബ്രിട്ടിഷുകാര്‍ കാത്തുപരിപാലിക്കുന്നത്. മൂന്ന് അടി ഉയരവും രണ്ട് അടി വീതിയും 11 ഇഞ്ച് കനവും 760 കിലോഗ്രാം തൂക്കവുമാണ് റോസെറ്റയ്ക്കുള്ളത്.

∙ കിട്ടുമോ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കോഹിനൂര്‍ രത്‌നം?

1725ല്‍ ബ്രസീലില്‍ രത്‌ന ഖനികള്‍ കണ്ടെത്തുന്നതിന് മുന്‍പ് ഇന്ത്യയായിരുന്നു രത്‌നങ്ങളുടെ പ്രധാനകേന്ദ്രം. പല തരം അമൂല്യ രത്‌നങ്ങള്‍ ഇന്ത്യയിലെ രാജക്കന്‍മാരുടേയും പ്രഭുക്കന്‍മാരുടേയും പക്കലുണ്ടായിരുന്നു. 1628ല്‍ മുഗള്‍ രാജാവായിരുന്ന ഷാജഹാന്‍ ഒരു സിംഹാസനം നിര്‍മിച്ചു. അമൂല്യമായ രത്‌നങ്ങള്‍ പതിപ്പിച്ചു നിര്‍മിച്ച ഈ മയൂര സിംഹാസനം നിര്‍മിക്കാന്‍ ഏഴ് വര്‍ഷമെടുത്തു. ഷാജഹാന്‍ നിര്‍മിച്ച താജ്മഹലിനേക്കാളും നാലു മടങ്ങ് അധികമായിരുന്നു ഈ സിംഹാസനത്തിന്റെ ചെലവ്. ഈ സിംഹാസനത്തിലായിരുന്നു കോഹിനൂര്‍ രത്‌നവും പതിപ്പിച്ചിരുന്നതെന്ന് ചരിത്രകാരന്‍മാരായ ഡാല്‍റിംപിള്‍, ആനന്ദ് എന്നിവര്‍ പറയുന്നു. പേര്‍ഷ്യന്‍ ചക്രവര്‍ത്തിയായിരുന്ന നാദിര്‍ഷാ 1739ല്‍ ഡല്‍ഹി ആക്രമിക്കുകയും കൊള്ളയടിക്കുകയും ചെയ്തു. 700 ആനകളെയും 4000 ഒട്ടകങ്ങളെയും 12,000 കുതിരകളെയുമുള്‍പ്പെടെ അമൂല്യ രത്‌നങ്ങളും സ്വര്‍ണവും നാദിര്‍ഷാ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയി. ഇക്കൂട്ടത്തില്‍ മയൂര സിംഹാസനവും ഉണ്ടായിരുന്നു. തൈമൂര്‍ റൂബിയും കോഹിനൂര്‍ രത്‌നവും സിംഹാസനത്തില്‍നിന്ന് നീക്കി നാദിര്‍ ഷാ കൈവളയില്‍ ഉപയോഗിച്ചു.

70 വര്‍ഷത്തോളം കോഹിനൂര്‍ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലായിരുന്നു. 1813ല്‍ സിക്ക് രാജാവായിരുന്ന രഞ്ജിത് സിങ് യുദ്ധത്തിലൂടെ അഫ്ഗാനിലെ ദുരാനി രാജവംശത്തെ തൊല്‍പ്പിച്ച് കോഹിനൂര്‍ രത്‌നം പിടിച്ചെടുത്തു. 1839ല്‍ രഞ്ജിത് സിങ്ങിന്റെ മരണത്തോടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്‍ഗാമികള്‍ തമ്മില്‍ പോര് കനക്കുകയും നാല് വര്‍ഷത്തിനിടെ നാല് രാജാക്കന്‍മാര്‍ വരികയും ചെയ്തു. ഒടുവില്‍ അധികാരം ഏറ്റെടുക്കാന്‍ പത്ത് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള ദുലീപ് സിങ്ങും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മ റാണി ജിഡനും മാത്രമേ രാജപരമ്പരയില്‍ ശേഷിച്ചുള്ളു. 1849ല്‍ റാണിയെ ജയിലിലടച്ച ബ്രിട്ടിഷുകാര്‍ ലാഹോറില്‍ വച്ച് കോഹിനൂര്‍ വിട്ടുനല്‍കാന്‍ ദുലിപുമായി കരാര്‍ ഒപ്പിട്ടു. വിക്ടോറിയ രാജ്ഞിയുടെ കാലത്ത് കോഹിനൂര്‍ ബ്രിട്ടനിലെത്തി. പിന്നീട് അവരുടെ കിരീടത്തിന്റെ ഭാഗമാകുകയും ചെയ്തു. കോഹിനൂര്‍ തിരികെ നല്‍കണമെന്ന് ഇന്ത്യയില്‍നിന്നും ആവശ്യമുയര്‍ന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ സമാന ആവശ്യവുമായി പാക്കിസ്ഥാനും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

∙ ‘‘അടിമകളുടെ ചോരയ്ക്ക് മുകളില്‍ പണിത ബ്രിട്ടന്‍’’

യോര്‍ക്ക് നഗരത്തില്‍ എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയുടെ പ്രതിമ അനാവരണം ചെയ്യാനെത്തിയ ചാള്‍സ് രാജാവിനും പത്‌നി കാമിലയ്ക്കും നേരെ അടുത്തിടെ മുട്ടയേറുണ്ടായ സംഭവം വലിയ വാർത്താ പ്രാധാന്യം നേടിയിരുന്നു. അടിമകളുടെ ചോരയ്ക്കു മുകളിലാണ് ബ്രിട്ടന്‍ കെട്ടിപ്പടുത്തതെന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു മുട്ടയേറ്. മുട്ടയെറിഞ്ഞ ആള്‍ വിളിച്ചുപറഞ്ഞത് പരസ്യമായ രഹസ്യമാണ്. എന്നാല്‍ ബ്രിട്ടന്‍ തങ്ങളുടെ അധീശത്വം നിലനിര്‍ത്താന്‍ ഇക്കാര്യങ്ങളെയെല്ലാം സൗകര്യപൂര്‍വം തമസ്‌ക്കരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ലോകം കണ്ടതെന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. നിരവധി രാജ്യങ്ങളുടെ സ്വത്വമായ പലതും ഇന്നും ബ്രിട്ടിഷ് കൊട്ടാരങ്ങളിലും മ്യൂസിയങ്ങളിലും അലങ്കാരമായി നിലനില്‍ക്കുന്നതും അതുകൊണ്ടാണ്. റോസെറ്റയും കോഹിനൂറുമെല്ലാം അവയില്‍ ചിലതു മാത്രം. അതിനാല്‍ത്തന്നെ, കാലങ്ങളായി ബ്രിട്ടിഷ് രാജ്ഞിയുടെ കിരീടത്തില്‍ തിളങ്ങുന്ന കോഹിനൂര്‍ രത്‌നം എടുത്തു തരുമെന്നോ ഈജിപ്ഷ്യന്‍ സംസ്‌കാരത്തിലേക്കുള്ള ചൂണ്ടുപലകയായ റോസെറ്റയെ തിരികെ നല്‍കുമെന്നോ കരുതേണ്ടതില്ലെന്നതും സുവ്യക്തം.

English Summary: Egyptians Want the Rosetta Stone back and Why?