മുഖം മിനുക്കാൻ 4 ലെയർ ഫേഷ്യൽ; നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മികച്ച സൗന്ദര്യ പരിചരണരീതി

The facial of the century– കോസ്മോപൊലിറ്റൻ യുകെയിൽ ആദ്യമായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അവർ നൽകിയ ഈ വിശേഷണം, വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷവും മാറ്റമില്ലാതെ ആവർത്തിക്കുകയാണ് ലോകം. 30 വർഷം മുമ്പ് ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിലെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത സദസ്സിനു മുന്നിൽ ലിഡിയ സർഫാറ്റി എന്ന സൗന്ദര്യപരിചരണ വിദഗ്ധ ഈ ഫേഷ്യൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതു പരീക്ഷിക്കാൻ തയാറായി സീറ്റിലിരുന്നത് വോഗ് മാഗസിൻ ബ്യൂട്ടി എഡിറ്റർ ആൻഡ്രിയ ക്വിൻ റോബിൻസൺ. ഫേഷ്യലിനു ശേഷം ആൻഡ്രിയ പറഞ്ഞതിത്ര മാത്രം– ‘‘ഇനി വോഗിന്റെ മോഡലുകളെയെല്ലാം ലിഡിയയുടെ അടുത്തേക്കു മാതമേ അയയ്ക്കൂ.’’

വോഗ്, ജിക്യു, അല്യൂർ, ദ് ന്യൂയോർക്ക് പോസ്റ്റ് എന്നീ ഫാഷൻ മാഗസിനുകളുടെ പേജിലും ഡേ സ്പാ മാഗസിനിലെ ‘Cult Facials’ വിഭാഗത്തിലും ഇടംപിടിച്ച ഫോർ ലെയർ ഫേഷ്യൽ പിന്നീട് ലോകവ്യാപക ശ്രദ്ധ നേടി.

എന്തുകൊണ്ട് 4 ലെയർ

‘‘സ്ട്രോബെറിയും വെളളരിക്കയും തക്കാളിയും ചേർത്തൊരു ഫ്രൂട്ട് സാലഡ് മുഖത്തിട്ടാൽ ചർമം തിളങ്ങുമെന്നായിരുന്നു അക്കാലത്തെ ധാരണ. ഇതിനു പിന്നിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള റിസർച്ച് ഉണ്ടായില്ല, അതിനുള്ള റിസൽറ്റും ലഭിച്ചില്ല. സൗന്ദര്യപരിചരണമെന്നാൽ പ്രകൃതിദത്ത ചേരുവകളാണെന്നായിരുന്നു അന്ന് ബ്യൂട്ടി ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ സങ്കൽപം.’’, ലിഡിയ സർഫാറ്റി പറയുന്നു. തന്റെ ക്ലയൻസിന് ഏറവും മികച്ച ഫലം നൽകുന്ന സൗന്ദര്യപരിചരണ രീതി കണ്ടെത്തണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ ലിഡിയ നടത്തിയ അന്വേഷണങ്ങളാണ് ഫോര്‍ ലെയർ ഫേഷ്യലിന്റെ പിറവിക്കു കാരണമായത്.

സീ വീഡ് എന്ന അക്ഷയഖനി

അന്നും ഇന്നും സൗന്ദര്യം മിനുക്കാനുള്ള ചേരുവകളുടെയെല്ലാം അക്ഷയഖനിയാണ് സീ വീഡ്. സെൽ റിജുവനേഷൻ, ആന്റി ഓക്സിഡന്റ്സ്, അമിനോ ആസിഡ്സ്, മിനറൽസ് തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഇതിലുണ്ട്. കോശങ്ങളെ പുനരുജ്ജീവിക്കാനുള്ള അനിതരസാധാരണമായ കഴിവുണ്ട് സീവിഡിന്.

 ലെയർ 1

സീവീഡ് കോൺസെൻടേറ്റ് സീറം (സി– സീറം) ആദ്യമാണ് ആദ്യത്തെ ലെയർ. ഇതു മുഖചർമത്തിന് ആവശ്യമായ മോയ്സ്ചർ നൽകുന്നു, വരകളും ചുളിവുകളും മൃദുവാക്കുന്നു. ചർമകോശങ്ങളുടെ റീബാലൻസ്, ടോൺ എന്ന മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്നു.

 ലെയർ 2

സീവീഡ് ഫേഷ്യൽ ക്രീം – രണ്ടാമതായി 3 സ്റ്റെപ് മസാജ് ആണ്. രക്തചംക്രമണം വർധിപ്പിക്കാനും ചർമത്തിന് ഇലാസ്തികത നൽകാനും ഇതുവഴി സാധിക്കുന്നു.

 ലെയർ 3

സീവീഡ് മാസ്ക് – അടുത്ത പടി മാസ്ക് ആണ്. സീവിഡിന്റെ കൂളിങ് ഗുണഫലങ്ങളുള്ള മാസ്ക് ചർമത്തിന്റെ ടോണും ക്ലാരിറ്റിയും വർധിപ്പിക്കുന്നു.

 ലെയർ 4

ഫേഷ്യലിന്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെയെന്നത് മിനറൽ മാക്സ് ആണ്. തൊട്ടുതാഴെയുള്ള ലെയറിലെ സീവീഡ് മാസ്കിന്റെ ഗുണം പൂർണമായി ചർമത്തിനു സ്വാംശീകരിക്കാനാകും വിധമുള്ള ഇളംചൂട് മിനറൽ മാസ്ക് നൽകുന്നു. ഈ ലെയറിലുള്ള കാൽസ്യം, മാഗ്നീഷ്യം ഘടകങ്ങളാണ് തെർമൽ ഇഫെക്ട് നൽകുന്നത്. ഇതുവഴി ഫേഷ്യൽ കോൺടൂറിങ്, സ്കിൻ ഫേമിങ് എന്നിവ സാധ്യമാകുന്നു.

വൗ ഇഫെക്ട്

15 മിനിറ്റിനുശേഷം മിനറൽ മാസ്കിന്റെ ഇളംചൂട് പൂർണമായും വിട്ടൊഴിഞ്ഞാൽ ഇനി മാസ്ക് മാറ്റാം. താടിയെല്ലിനു കീഴെ നിന്ന് വിരലുകൾ ചേർത്തെടുത്താൽ മിനറൽ മാസ്ക് എടുക്കാം. ഇതിന് ഇളക്കം തട്ടിയിട്ടുണ്ടാകില്ല. അതിനുശേഷം സീവീഡ് മാസ്കും ഇതേ രീതിയിൽ ഇളക്കിയെടുക്കാം. മാസ്കുകൾ മാറ്റിയതിനുശേഷം മുഖം കാണുമ്പോൾ പറയും ‘വൗ’ !

Beauty from Sea എന്നാണ് Repechage ഫോർ ലെയർ ഫേഷ്യലിനെക്കുറിച്ചു പറയുന്നത്. ഇതിലെ ആന്റി ഏജിങ് ഘടകങ്ങളാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. മാത്രമല്ല മറ്റു ഫേഷ്യലുകളിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമായി കൂടുതൽ നീണ്ട കാലയളവിലേക്ക് ഇതിന്റെ റിസൽട്ട് ലഭിക്കും.

സിനി മങ്ങാട്ട്, കോസ്മെറ്റോളജിസ്റ്റ്, സിനിമ സലൂൺ, വൈറ്റില