താരങ്ങളെ വെല്ലും അംബാനിക്കുടുംബം; പുതുതലമുറ തിളങ്ങിയത് ഇങ്ങനെ

മുകേഷ് അംബാനിയുടെ ആഡംബര വസതിയായ ആന്റിലയ്ക്ക് പാർട്ടികൾ‌ പുതുമയല്ല. മക്കളുടെ വിവാഹത്തിനും പാർട്ടികൾക്കുമായി കഴിഞ്ഞ വർഷം പലപ്പോഴായി ആന്റില ഒരുങ്ങി. വീണ്ടും ഒരു വിവാഹപാര്‍ട്ടിക്കു ആന്റില വേദിയായി. മുകേഷ് അംബാനിയുടെ സഹോദരിപുത്രി നയൻതാരയുടെ പ്രീവെഡ്ഡിങ് ആഘോഷങ്ങളാണ് ആന്റിലയിൽ സംഘടിപ്പിച്ചത്. താരസാന്നിധ്യം കൊണ്ടു ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു ചടങ്ങ്.

ഐശ്വര്യ റായി ആയിരുന്നു ചടങ്ങിലെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രം. ചുവപ്പ് അനാൽക്കലി സ്യൂട്ടിൽ ഐശ്വര്യ തിളങ്ങിയപ്പോൾ മറ്റു താരങ്ങളും സ്റ്റൈലിഷ് ആയാണ് എത്തിയത്. എങ്കിലും അംബാനി കുടുംബത്തിലെ പുതുതലമുറയാണ് ഫാഷൻ ലോകത്തിന്റെ കയ്യടി നേടിയത്.

മുകേഷ് അംബാനിയുടെ മകൾ ഇഷ ആനന്ദ് പിരാമൽ, ആകാശ് അംബാനിയുടെ ഭാര്യ ശ്ലോക അംബാനി, ആനന്ദ് അംബാനിയുടെ പ്രണയിനി രാധിക മെർച്ചന്റ് എന്നിവർ എത്‌നിക് വസ്ത്രങ്ങളാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. പ്രശസ്ത ഡിസൈനർ അനാമിക ഖന്ന ആണ് ഇവരുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ ഒരുക്കിയത്.

മനോഹരമായി എബ്രോയഡ്രി ചെയ്ത ജംപ്സ്യൂട്ടിലാണ് ഇഷ തിളങ്ങിയത്. ഓറഞ്ച്, മഞ്ഞ, നീല നിറങ്ങളുടെ സമ്മിശ്രമായിരുന്നു സ്യൂട്ട്. ബെൽറ്റ് ദുപ്പട്ട ഇഷയെ കൂടുതൽ സ്റ്റൈലിഷ് ആക്കി. ലെയേര്‍ഡ് നെക്‌ലേസ് ഇഷയ്ക്ക് രാജകീയ പ്രൗഡിയേകി.

ഐവറി ചോളിയും പാന്റിലും ആണ് ശ്ലോക ധരിച്ചത്. അതേ നിറത്തിലുള്ളതും ഹെവി എബ്രോയഡ്രി നിറഞ്ഞതുമായ ലെയർ മകുളിൽ ധരിച്ചിരുന്നു. കല്ലു പതിപ്പിച്ച വജ്രമാലയും കമ്മലുമായിരുന്നു ആക്സസറൈസ് ചെയ്തത്.

എബ്രോയഡ്രി സൗന്ദര്യം നിറയുന്ന ചോളിയും പാന്റും ധരിച്ച് രാധിക മെർച്ചന്റ് ചുവപ്പിൽ തിളങ്ങി. ശ്ലോകയുടേതിനു സമാനമായിരുന്നു എങ്കിലും, ബെല്‍റ്റ് ദുപ്പട്ട രാധികയെ വ്യത്യസ്തയാക്കി. പൂക്കളുടെ എബ്രോയഡ്രി നിറയുന്ന ലെയർ ആണ് രാധിക ധരിച്ചത്.

അംബാനിക്കുടുംബത്തിലെ പുതുതലമുറയുടെ ചിത്രങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ ആഘോഷമാക്കി മാറ്റി.

