സുന്ദരിയാക്കിയതിന് നന്ദി; രഞ്ജുമ്മയ്ക്ക് ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെ ഉമ്മ

വിവാഹദിനത്തിൽ ഉത്തരേന്ത്യന്‍ വധുവിനെപ്പോലെ ശ്രീലക്ഷ്മി ശ്രീകുമാർ തിളങ്ങിയിരുന്നു. ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെ ലുക്കിന് നിരവധി പ്രശംസകൾ ലഭിച്ചു. തന്നെ സുന്ദരിയാക്കിയതിന് മേക്കപ്പ് ആർടിസ്റ്റ് ആയ രഞ്ജു രഞ്ജിമാരോടു നന്ദി അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ശ്രീലക്ഷ്മി.

നന്ദി പറയുന്ന ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെ വിഡിയോ രഞ്ജു രഞ്ജിമാർ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൂടെ പങ്കുവച്ചു. ‘‘ആറ്, ഏഴ് വർഷത്തെ ബന്ധമാണ്. രഞ്ജുമ്മയ്ക്ക് പൂർണമായും എന്നെ അറിയാം, . എന്നെ ഇത്ര സുന്ദരിയാക്കി തന്നതിന് നന്ദി രഞ്ജുമ്മ. താങ്ക്സ്, ഐ ലൗവ്‌ യു. ഉമ്മ’’– ശ്രീലക്ഷ്മി പറഞ്ഞു.

എൺപതുകളിലെ ബോളിവുഡ് മേക്കപ് ആണു ചെയ്തത്. ഹെവി കുന്ദൻ ആഭരണങ്ങളാണ് ധരിച്ചത്. പച്ച കല്ലുകളുള്ള മാലയ്ക്ക് ഏകദേശം രണ്ടര ലക്ഷത്തോളം വിലയുണ്ട്. ഓഫ് വൈറ്റും ചുവപ്പും കലർന്ന ലെഹംഗയാണ് ശ്രീലക്ഷ്മി ധരിച്ചത്. ഡിസൈനറും സ്റ്റൈലിസ്റ്റുമായ ശബരീനാഥാണ് ലെഹംഗ തയാറാക്കിയത്.

English Summary : sreelakshmi saying thanks to renjirenjimar for her bridal make-up