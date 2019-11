പ്രിയങ്ക ചോപ്രയ്ക്ക് ഇത്ര ചെരിപ്പുകളോ ?

ലോകത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഫാഷൻ ഐക്കണുകളിൽ ഒരാളാണ് പ്രിയങ്ക ചോപ്ര. റെഡ് കാർപറ്റുകളിൽ മാത്രമല്ല, ഒരോ ലുക്കിലും ഒരു ഫാഷന്‍ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിയങ്കയുടേതായി ഉണ്ടാകും. ആക്സസറീസിലും പ്രിയങ്കയ്ക്ക് സ്വന്തമായൊരു സ്റ്റൈൽ ഉണ്ട്. താരസുന്ദരി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരീക്ഷണം നടത്തുന്ന ആക്സസറിയാണ് ചെരിപ്പ്.

പ്രിയങ്കയുടെ ഫുട്‌വെയർ താൽപര്യം ഐഡിവ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിൽ താരസുന്ദരിക്ക് 80 ജോഡി ചെരിപ്പുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്!

ലോകത്തെ മുൻനിര ഫാഷൻ ബ്രാൻഡുകളുടെ ചെരിപ്പുകളാണ് ഇതെല്ലാം. വളരെ കൂടിയ വിലയിലുള്ള സ്റ്റൈലൻ ചെരിപ്പുകളുടെ ഒരു വലിയ ശേഖരം. പ്രിയങ്കയെ സ്റ്റൈലിഷ് ആക്കുന്നതിൽ വളരെ വലിയ പങ്കാണ് ഈ ചെരിപ്പുകൾ വഹിക്കുന്നത്. ഹീൽസ് ചെരിപ്പുകളോട് താരത്തിന് കൂടുതൽ പ്രിയം.

പ്രിയങ്കയുടെ ചെരിപ്പുകളുടെ എണ്ണം കേട്ട് ആരാധകർ പലരും അമ്പരപ്പിലാണ്. എന്നാൽ ഓരോ ലുക്കിനും ഓരോ ഔട്ട്ഫിറ്റിനും ചെരിപ്പുകൾ മാറ്റുന്ന താരങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിലും അദ്ഭുതപ്പെടേണ്ട എന്ന അഭിപ്രായവും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പലരും പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്.

