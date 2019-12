20 വർഷം മുൻപ് ആദ്യ കാഴ്ചയിലെ പ്രണയം; ഇന്ദ്രജിത്തിനോടല്ല!

ഇന്ദ്രജിത്തിനോട് എന്നതു പോലെ പ്രണയമാണ് പൂർണിമയ്ക്ക് വസ്ത്രങ്ങളോട്. പ്രാണ എന്ന ലേബലിലൂടെ ഫാഷൻലോകത്ത് പൂർണിമ തിളങ്ങുകയാണ്. തന്റെ ജീവിതത്തിലെ ചെറിയ സന്തോഷങ്ങൾ പോലും ആരാധകരുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്ന പൂർണിമ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ചിത്രം പങ്കുവച്ചു.

ഇന്ദ്രജിത്ത് പൂർണിമയെ നോക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് ചിത്രത്തിലുള്ളത്. എന്നാൽ ചിത്രത്തിലെ താരം പൂർണിമ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന സാരിയാണ്. 20 വർഷം പഴക്കമുണ്ട് ഈ സാരിക്ക്. പൂർണിമ തന്റെ വരുമാനം കൊണ്ടു ആദ്യമായി വാങ്ങിയ സാരിയാണ് ഇത്. ‘‘ തുറിച്ചു നോക്കുന്നത് കണ്ടു ഇന്ദ്രജിത്ത്. ആദ്യ കാഴ്ചയിലെ പ്രണയം. 20 വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് ഈ സാരി ആദ്യമായി കണ്ടപ്പോൾ തോന്നിയത് അതാണ്. എന്റെ വരുമാനം കൊണ്ടു വാങ്ങിയ ആദ്യ സാരിയാണിത്. കൈകൊണ്ടു നെയ്തെടുത്ത ഈ സാരി എത്രയോ ആരാധകരെ എനിക്ക് നേടി തന്നിട്ടുണ്ട്’’

മക്കൾക്കും മാതാപിതാക്കും ഒപ്പം ഇതേ സാരി ഉടുത്തു നിൽക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളുമുണ്ട്.

