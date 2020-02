രൺവീറിന്റെ കുർത്ത റാണി മുഖർജിക്ക് ചുരിദാർ; സബ്യസാചിയെ ട്രോളി സോഷ്യൽ ലോകം

സമൂഹമാധ്യമങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ശക്തമായതുകൊണ്ട് തന്നെ താരങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങളും മേക്കപ്പുമെല്ലാം അതിവേഗം ശ്രദ്ധ നേടാറുണ്ട്. ഒപ്പം വിമര്‍ശനങ്ങൾ, ട്രോളുകൾ എന്നിവയും നേരിടാറുണ്ട്. ബോളിവുഡ് താരങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഫാഷൻ‌ ഡിസൈനറാണ് സബ്യസാചി മുഖർജി. ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ ഫാഷൻ ഡിസൈനർ. ഒരുപാട് അഭിനന്ദനങ്ങളും അംഗീകാരങ്ങളും സബ്യസാചിയെ തേടി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ വസ്ത്രങ്ങളിലെ സാമ്യതയുടെ പേരിൽ ഇപ്പോൾ ട്രോളുകൾ നേരിടുകയാണ് സബ്യസാചി.

പുതിയ സിനിമയുടെ പ്രചാരണത്തിനായി എത്തിയപ്പോള്‍ റാണി മുഖർജി ധരിച്ച ചുരിദാറാണ് ഇപ്പോൾ ട്രോളിനു കാരണമായിരിക്കുന്നത്. ഒന്നാം വിവാഹവാർഷിക ദിനത്തിൽ രൺവീർ സിങ്ങും ദീപിക പദുകോണും സുവർണ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനത്തിന് എത്തിയിരുന്നു. അന്ന് രൺവീർ ധരിച്ച കുർത്തയുടെ ഡിസൈനും ഇതു തന്നെയാണ്. കുർത്തയ്ക്ക് മുകളിൽ അന്നു രൺവീർ ഒരു നെഹ്റു ജാക്കറ്റ് ധരിച്ചിരുന്നു. രണ്ടു വസ്ത്രങ്ങളും ഡിസൈൻ ചെയ്തത് സബ്യസാചിയാണ്. ഈ സാമ്യം കണ്ടെത്തിയാണ് സോഷ്യൽലോകം രസികൻ കമന്റുകളും ട്രോളുകളുമായി എത്തിയത്.

സബ്യസാചി ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമിലൂടെ പങ്കുവച്ച റാണി മുഖർജിയുടെ ചിത്രത്തിനു താഴെയാണ് കമന്റുകൾ നിറഞ്ഞത്. ‘‘ഷെയറിങ് കെയറിങ് ആണ്, ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് രൺവീറിന്റെ ആ കെയറിങ് മനസ്സാണ്’’, ‘‘ ബാക്കിയായ തുണി പാഴാക്കാതെ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ സബ്യസാചി കാണിച്ച ആ മനസ്സ് ആരും കാണാതെ പോകരുത്’’, ‘‘രൺവീറിന്റെ ഔട്ട്ഫിറ്റ് ആണെന്ന് ആർക്കും മനസ്സിലാകാത്തത് ഭാഗ്യം’’..... എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നു കമന്റുകൾ.

നേരത്തെ ആകാശ് അംബാനിയുടെ വിവാഹസൽകാരത്തിന് ഒരേ തുണികൊണ്ടുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച് കരൺ ജോഹറും ആലിയ ബട്ടും എത്തിയിരുന്നു. ആ വസ്ത്രവും ഡിസൈൻ ചെയ്തത് സബ്യസാചി മുഖർജിയായിരുന്നു. സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ അന്ന് അതും ആഘോഷമാക്കിയിരുന്നു.

