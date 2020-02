View this post on Instagram

Created by 31 expert designers @rahulmishra_7, @masabagupta, @anandbhushan, @kunalrawalofficial, @nachiketbarve, @ruchikasachdeva, @nikhilthampi, @rimzimdaduofficial, @ilovepero, @paromitabanerjee, @nitinbalchauhan, @buttonmasala, @amalrajsengupta, @dubey.ujjawal, @nidamahmoodnm, @dhruvkapoor, @officialswapnilshinde, @ikaibyraginiahuja, @goyalkanika, @designyogiii, @sreejithjeevan, @archanaraolabel, @sohaya, @kriti_tula, @shikhagro_el, @ilk_insta, @vinitaadhikari_, @snehaaroralabel, @anuj.bhutani, @siddhartha_bansal, @kaleekal, @mrajaykumarofficial and @farahsanjana, the opening show for @RelianceTrends presents 20 YEARS of LAKME FASHION WEEK #CELEBRATINGLFWGENNEXT, left everyone awe-struck. Check out the best moments from the show! #LFWSR20 #reliancetrends #5DaysofFashion #Betterin3D #LakmeFashionWeek #20YearsOfLFW