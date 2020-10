സാരിയില്‍ മനംകവരുന്ന കാജോൾ മാജിക്; താരറാണിയുടെ പെർഫക്ട് ലുക്കിനു പിന്നിൽ

ഏതു സ്ത്രീയെയും സുന്ദരിയാക്കാനുള്ള മാന്ത്രികത സാരിക്കുണ്ടെന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഒരിക്കലും ഔട്ട് ഓഫ് ഫാഷൻ ആകില്ല എന്ന വിശേഷണം സ്വന്തമാക്കിയ ഫാഷൻ ലോകത്തെ അപൂർവ വസ്ത്രങ്ങളിലൊന്നുകൂടിയാണ് സാരി. പ്രിന്റഡോ സിൽക്കോ ആകട്ടെ, ഇത്രയും രാജകീയ പ്രൗഢിയിൽ അണിയാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു വസ്ത്രമില്ലെന്നു തന്നെയാണ് ഫാഷൻ ലോകത്ത് സാരിയെക്കുറിച്ചുള്ള സംസാരം. ആഘോഷങ്ങളിൽ ഏറെ തിളങ്ങാൻ സാധിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങളിലൊന്ന് സാരിയാണെന്ന കാര്യത്തിൽ സെലിബ്രിറ്റികൾക്കും തർക്കമില്ല.

സാരി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന വാർഡ്റോബ് ശൂന്യമാക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണോ നിങ്ങൾ. എങ്കിൽ അൽപമൊന്നു കാത്തിരിക്കണം. ബിടൗണിലെ സാരിക്വീൻ കജോളിൽനിന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. സാരിയിൽ എങ്ങനെ പെർഫെക്ട് ലുക്ക് സ്വന്തമാക്കാമെന്ന് പല അവസരങ്ങളിലും കജോൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അഞ്ച് അവസരങ്ങളിലായി കജോൾ സാരിയിൽ ആരാധകരുടെ മനസ്സു കവർന്നതെങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.

ഫ്ലോറൽ പ്രിന്റിൽ സുന്ദരിയാകാം

വീട്ടിലെ പൂജയ്ക്ക് കജോൾ അണിഞ്ഞത് ലളിതമായ എന്നാൽ സ്റ്റൈൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വ്യക്തമാക്കുന്ന സാരിയാണ്. പിങ്ക് കളറിൽ ഫ്ലോറൽ പ്രിന്റുകൾ നിറഞ്ഞ സാരിയണിഞ്ഞപ്പോൾ ആക്സസറീസിലും മിതത്വം പുലർത്താൻ കജോൾ ശ്രദ്ധിച്ചു. സൂര്യകിരണങ്ങളുടെ പ്രഭയേറ്റ് ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുമ്പോഴും ഒരു ജോഡി സ്റ്റൈൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇയർ ഹാങ്ങിങ്സിന്റെ ആഡംബരം മാത്രമാണ് കജോളിനുണ്ടായിരുന്നത്.

കോക്ടെയിൽ പാർട്ടിയിൽ തിളങ്ങാൻ സ്വീക്വൻസ് സാരി

നിറയെ തൊങ്ങലുകളുള്ള മിന്നുന്ന വസ്ത്രങ്ങളാണ് നൈറ്റ് പാർട്ടിക്ക് ഇണങ്ങുക എന്ന ധാരണ ഫാഷനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒട്ടുമിക്കയാളുകൾക്കുമുണ്ട്. ബ്ലൂ സ്വീക്വൻസ് സാരിയണിഞ്ഞ് കോക്ടെയിൽ പാർട്ടിക്കെത്തിയാണ് ഒരുവേള കജോൾ തിളങ്ങിയത്. സ്ലീവ്‌ലെസ് ബ്ലൗസിനൊപ്പം ഷിമ്മറി സാരിയണിഞ്ഞ് ഡയമണ്ട് നെക്‌ലേസിന്റെ തിളക്കത്തോടെയാണ് കജോൺ ഒരു കോക്ടെയിൽ പാർട്ടിയിലെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായത്.

ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വെഡ്ഡിങ്ങിനായി എക്സ്പിരിമെന്റ് ചെയ്യാം

ഫാഷനെ ഏറെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് സ്റ്റൈലിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ. വിചിത്രമെന്നു തോന്നുന്ന പല കോംബിനേഷനുകളും സ്റ്റൈലിഷ് വസ്ത്രങ്ങളായി മാറുന്ന കാഴ്ച അപ്പോൾ കാണാം. ഫുൾ സ്ലീവ് പ്രിന്റഡ് ബ്ലൗസിനൊപ്പം ജേഴ്സി സാരിയണിഞ്ഞ കജോളിന്റെ ലുക്കിനും അത്തരമൊരു കഥയാണ് നമ്മോടു പറയാനുള്ളത്. കൊക്കോ ഷേഡിലുള്ള സാരിയുടെ അരികുകളിൽ കമ്പിളി നൂലുകൊണ്ട് തീർത്ത തൊങ്ങലുകളാണ് സാരിയെ കൂടുതൽ ആകർഷകമാക്കുന്നത്.

രാജകീയ പ്രൗഢിയോടെ ഒരുങ്ങാം ആഘോഷദിനങ്ങളിൽ

നിറങ്ങളുടെയും ദീപങ്ങളുടെയും ആഘോഷങ്ങൾ ഉത്തരേന്ത്യക്കാരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. ദീപാവലി, കർവചൗത്ത് എന്നിവ അവയിൽ ചിലതാണ്. ആഘോഷരവുകൾക്ക് പ്രൗഢി നൽകാൻ സാരി തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും കജോൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ബർഗണ്ടി നിറത്തിൽ പല്ലുവിൽ നിറയെ വർക്കുകളുള്ള നീലസാരിയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരാഘോഷ വേളയിൽ‍ കജോൾ അണിഞ്ഞത്. നീലനിറത്തിലെ സ്ലീവ്‌ലെസ് ബ്ലൗസിനൊപ്പം ചോക്കർ നെക്‌ലേസും താരത്തിനു ഭംഗി കൂട്ടി.

വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഇങ്ങനെയൊരുങ്ങാം

നിശാപാർട്ടികളിലെ ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോഴുള്ള ഉടുത്തുകെട്ടും മേക്കപ്പുമൊന്നും പകൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വിവാഹച്ചടങ്ങുകൾക്ക് വേണ്ട. വളരെ മിനിമലിസ്റ്റിക്കായ രീതി പിന്തുടരുന്നതാണ് നല്ലത്. നേർത്ത എംബ്രോഡറിയുള്ള കടുംപച്ച സിൽക്ക് സാരിയണിഞ്ഞ കജോൾ കാട്ടിത്തരുന്നത് ആ ലാളിത്യമാണ്.

ഇളംതവിട്ടു നിറമുള്ള സ്ലീവ്‌ലെസ് ബ്ലൗസും വലിയ ഫ്ലോറൽ ഇയർ സ്റ്റഡ്സും ഫ്രെഷ് മേക്കപ്പും കജോളിന് സമ്മാനിക്കുന്നത് എലഗന്റ് ലുക്ക് ആണ്.

English Summary : 5 saris of Kajol which are perfect for any occasion