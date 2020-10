വധുവിനേക്കാൾ പ്രൗഢിയോടെ ഉർവശി റൗട്ടേല; ഈ ലുക്കിന്റെ വില 55 ലക്ഷം !

ഗായിക നേഹ കക്കറിന്റെയും റോഹൻപ്രീത് സിങ്ങിന്റെയും വിവാഹത്തിന് നടി ഉർവശി റൗട്ടേല എത്തിയത് 55 ലക്ഷത്തിന്റെ ലെഹങ്കയും ആഭരണങ്ങളും ധരിച്ച്. വസ്ത്രാധരണം കൊണ്ട് നിരവധി തവണ വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഉർവശി റൗട്ടേല ചെറിയൊരു ഇടവേളയ്ക്കുശേഷമാണ് ഫാഷൻ ലോകത്ത് വിസ്മയം തീർത്തത്.

ഡിസൈനർ റെയ്നു ടാൻഡൺ ആണ് ഈ ലെഹങ്ക ഒരുക്കിയത്. സർദോസി ഹാൻഡ്ക്രാഫ്റ്റും സ്വരോവ്സ്കി വർക്കും ചേർന്ന ലേസർ കട്ട് ഗ്രീൻ ലെതർ ലെഹങ്കയാണിത്. മനോഹരമായ ആഭരണങ്ങൾ ഇതോടൊപ്പം ആക്സസറൈസ് ചെയ്തിരുന്നു. താരത്തിന്റ ലെഹങ്കയ്ക്കും ആഭരണങ്ങൾക്കും കൂടി 55 ലക്ഷം രൂപ വിലയുണ്ടെന്ന് സ്റ്റൈലിസ്റ്റ് സാൻജി ജുനേജയാണ് വ്യക്തമാക്കിയത്.

ഫാൽഗുനി ഷെയ്ൻ പീകോക്ക് ഡിസൈനർമാര്‍ ഒരുക്കിയ ചുവപ്പ് ലെഹങ്കയാണ് വിവാഹത്തിന് നേഹ കക്കാർ ധരിച്ചത്. അര്‍ച്ചന അഗർവാളിന്റെ കലക്‌ഷനിൽ നിന്നുള്ള ആഭരണങ്ങള്‍ ആക്സസറൈസ് ചെയ്തത്.

വധു നേഹയേക്കാൾ 10 ഇരട്ടി വിലയേറിയതാണ് അതിഥിയായി എത്തിയ ഉർവശിയുടെ വസ്ത്രമെന്നാണ് ഫാഷൻ ലോകത്തു നിന്നുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങൾ.

English Summary : Urvashi Rautela's lehenga look was 10 times costlier than bride Neha Kakkar's lehenga