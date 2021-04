‘ചിത്രശലഭ’മായി പ്രിയങ്ക ചോപ്ര; അഭിനന്ദനങ്ങളുമായി ഫാഷൻ ലോകം

ബ്രിട്ടീഷ് അക്കാദമി ഓഫ് ഫിലിം ആൻഡ് ടെലിവിഷൻ ആർട്സ് അവാർഡ് വേദിയിൽ തിളങ്ങി നടി പ്രിയങ്ക ചോപ്ര. ലണ്ടനിലെ സെന്റ് ആൽബർട്ട് ഹാളിൽ ഏപ്രിൽ 11ന് ആയിരുന്നു അവാർഡ് ഷോ. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഔട്ട്ഫിറ്റ് ധരിച്ചെത്തിയാണു പ്രിയങ്ക അവാര്‍ഡ് ഷോയുടെ ശ്രദ്ധാ കേന്ദ്രമായത്. നേടിയത്.

റൊണാൾഡ് വാൻ ഡെർ കെംപ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത ബ്ലാക് ജാക്കറ്റും സ്കർട്ടുമായിരുന്നു താരത്തിന്റെ വേഷം. നീളൻ കഴുത്തുള്ള ഫുൾ സ്ലീവ് സിൽക് ജാക്കറ്റ്, ഇതിലുള്ള ചിത്രശലഭ അലങ്കാരത്താലാണു ഫാഷൻ പ്രേമികളുടെ മനസ്സ് കവർന്നത്. പല നിറങ്ങളിലുള്ള മുത്തുകൾ അഴകു ചാർത്തുന്നതായിരുന്നു ചിത്രശലഭ അലങ്കാരം.

ഡയമണ്ട് കമ്മലും ഏതാനും മോതിരങ്ങളുമായിരുന്നു പ്രിയങ്കയുടെ ആക്സസറീസ്. ഹൈ ബൺ ഹെയർ സ്റ്റൈലും മെറൂൺ ലിപ്സ്റ്റിക്കും കണ്ണുകൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തുള്ള മേക്കപ്പും പ്രിയങ്കയെ സ്റ്റൈലാക്കി.

പ്രിയങ്കയുടെ ലുക്കിന് നിരവധി അഭിനന്ദനങ്ങൾ ലഭിച്ചു. ഈ അവാർഡ് ഷോയുടെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ ഔട്ട്ഫിറ്റാണ് ഇതെന്നും അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്.

English Summary : Priyanka Chopra made sartorial statement at BAFTAs in sustainable all-black look