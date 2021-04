കോവിഡിന് അവധിയില്ലാത്തതിനാൽ പലരുടെയും അവധിക്കാലാഘോഷമാണ് വെള്ളത്തിലായത്. മോഹം ബീച്ച് വെക്കേഷനാണെങ്കിലും പ്ലാനിങ്ങിൽ വെള്ളംകയറി, യാത്രയൊട്ടു നടന്നതുമില്ല. താരങ്ങളെപ്പോലെ മാൽഡിവ്സിലേക്കു പറക്കാനും കിടിലൻ ബിക്കിനി ചിത്രങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാനും എല്ലാവർക്കും കഴിയില്ലല്ലോ. പൃഥ്വിരാജിന്റെ സിക്സ് പാക്കും സാനിയ ഇയ്യപ്പന്റെയും അഹാനയുടെയും വെക്കേഷൻ വസ്ത്രങ്ങളും കണ്ണുവയ്ക്കാമെന്നല്ലാതെ എന്തു ചെയ്യാൻ. പക്ഷേ, ബീച്ച് വേക്കേഷൻ മനസിലൊതുക്കണ്ട, ആ മോഹം സ്വന്തം ശരീരത്തിലേക്ക് ആവാഹിക്കാം എന്ന ഐഡിയ ഫാഷൻ രംഗത്താണ് ഉദിച്ചത്. അതിനൊരു പേരുമിട്ടു ‘മെർമെയ്‌ഡ്‌കോർ’.

2021 സ്പ്രിങ്– സമ്മർ ഫാഷൻ ട്രെൻഡാണ് മത്സ്യകന്യകയുടെ പേരിൽ കളം നിറയുന്നത്. അടുത്തിടെ പുറത്തുവന്ന ലിസ്റ്റ് ഫാഷൻ ഡേറ്റ ട്രെൻഡ് (Lyst Insights) അനുസരിച്ച് സെർച്ച് എൻജിനുകളിൽ ഈയിടെ ട്രെൻഡിങ്ങായ വാക്കുകൾ – സ്റ്റാർ ഫിഷ്, മെർമെയ്ഡ്, സീ ഷെൽ എന്നിവയാണ്. കോറൽ, ഷെൽ തീമിലുള്ള ആഭരണങ്ങളുടെ വിൽപനയിലും വർധനയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഫാഷൻ രംഗത്ത ഈ ചലനമനുസരിച്ച് സീ ലൈഫ് പ്രിന്റുകളും ഷെൽ ഡ്രസും ഓഷ്യൻ തീമിലുള്ള നെയിൽ ആർട്ടും കൂടുതൽ പ്രചാരം നേടും. തിരയും തീരവും നഷ്ടപ്പെട്ട അവധിക്കാലവും പുതു ഫാഷനിലൂടെ കണ്ടെടുക്കുകയാണ് ലോകം.

രാജ്യാന്തര ബ്രാൻഡുകളും ‘മെർമെയ്‌ഡ്‌കോർ’ ട്രെൻഡ് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതു രസകരമാണെന്നു ചിലർ പറമ്പോൾ, തീർത്തും നിലവാരമില്ലാത്ത ട്രെൻഡ് ആണെന്ന വിമർശനം പങ്കുവയ്ക്കുന്നവരുമുണ്ട്. എന്തായാലും ബീച്ച് വേക്കഷൻ ക്യാൻസൽ ആയതിന്റെ സങ്കടം തീർക്കാൻ ഫാഷന്റെ കൂട്ടുതേടുന്നവർക്ക് വാങ്ങാവുന്ന ഐറ്റംസ് ഇതാ– മെർമെയ്ഡ് പ്രിന്റ് ഡ്രസ്, ഷെൽ ചെയിൻ നെക്‌ലേസ്, സ്റ്റാർഫിഷ് ഇയറിങ്സ് !! ടൂറിസ്റ്റ് ആണെന്ന തോന്നൽ മനസ്സിലുണ്ടായാൽ മതിയല്ലോ.

English Summary : Fashion Trend - Mermaidcore is popping up everywhere